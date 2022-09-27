Профсоюзный взгляд на президентские выборы 27.09.2022 09:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 117 0 Генсек РОП «Казахстанская конфедерация труда» Мурат Машкенов о государственной политике в сфере оплаты труда и пенсий Посмотреть на RuTube Похожие материалы: 150 миллионов долларов на выборы и помощь угнетённым «Вернет ли Токаев своему народу настоящие президентские выборы?». «Нефть, газ, а теперь и ядерное топливо. Как Китай получил доступ к казахстанскому урану». «Бибинор Танельбаева: «Двуязычие для Казахстана – это нормально» «Внеочередные выборы после очередной переделки Конституции. Экскурс в историю». «Токаев, сдвинув выборы на два года вперед, срывает планы по возможной консолидации опальных элит». «Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах?» ШОС в эпоху конца компромиссов Власть сама пишет законы, сама и нарушает