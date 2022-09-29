«Альтернативы Токаеву все еще нет, как и в свое время Назарбаеву». «Речь сегодня идет об иностранном заказе, который нужно исполнить в Казахстане». «Хакеры атаковали госорганы Казахстана». «Кто они, самые известные в Казахстане оралманы?»

Сетевой Казахстан 29 сентября 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ — «Альтернативы Токаеву все еще нет, как и в свое время Назарбаеву» — Вот уже пятые сутки после начала официального выдвижения кандидатов в президенты, но даже формальной альтернативы Токаеву до сих пор нет. Президент страны (и он же потенциальный кандидат) начал рабоче-предвыборное турне по южным областям Казахстана. А как же другие? Что нас ждет в оставшиеся 53 дня до очередных внеочередных выборов?

KZAIF . KZ . Айдар ЕРМЕКОВ – «Нетайная вечеря» — Разумеется, перед анонсированными выборами все обратили внимание на рейтинги политиков, изъявивших желание побороться с ТОКАЕВЫМ за пост главы государства. А он явно не в их пользу. Согласно официальным данным, рейтинг действующего президента составляет 82,4 процента. И это самая главная проблема для зарубежных кураторов, направляющих действия своих местных вассалов в нужное себе русло. О том, что речь сегодня идет об иностранном заказе, который нужно исполнить в Казахстане, можно говорить с полной уверенностью. Подтверждается это тем, что те, кто сегодня называет себя оппозицией, молчали об этом вплоть до президентского послания. И лишь после того, как было объявлено о досрочных выборах, они открыли свои истинные лица, зачастив с визитами за границу – за инструкциями и финансированием.

QMONITOR . KZ . «Назло рекордам. Об истории президентских выборов в Казахстане» — Предстоящие выборы президента РК станут 8-ми по счёту и 2-ми с участием Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Предыдущие шесть состоялись в эпоху правления Нурсултана Назарбаева, который однажды избирался парламентом и пять раз по итогам всенародного голосования (ещё один раз его полномочия продлевались путём проведения референдума). Более или менее конкурентные выборы в «назарбаевский период» были только в 1999-м, когда они впервые прошли на альтернативной основе.

«Кто они, самые известные в Казахстане оралманы?» — Слово «қандас», которое с недавних пор официально используют в отношении тех, кто возвращается на историческую родину, означает «единокровный», «сородич». Оно применимо ко всем казахам, вне зависимости от места проживания и желания или нежелания менять гражданство. Поэтому когда речь идёт конкретно о репатриантах, более адекватным представляется слово «оралман» («возвращенец») которое кое-кто счёл неблагозвучным. И именно так правильнее называть героев предлагаемой публикации – наиболее известных казахов, в своё время перебравшихся с чужбины на землю предков.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Сентябрьские ожидания» — Как показали итоги сентябрьского опроса, оценки социального самочувствия вернулись на доковидный уровень, т.е., на уровень оценок осени 2019 года… Возникает вопрос: откуда в условиях высокой инфляции, сложной геополитики и витающего в атмосфере социальных сетей духа недовольства и критики могут появиться социальный оптимизм и позитивные оценки? Можно предположить, что на самом деле не все так плохо, и в государстве плохо ли, хорошо ли, но срабатывают защитные социальные механизмы. И также, возможно, что часть населения услышала обещания президентского послания и готова еще подождать. Насколько долго – прогнозировать сегодня сложно, но очевидно, выполнять их придется, и чем раньше, тем лучше.

IA — CENTR . RU . «Новая волна мигрантов: Казахстан и российская мобилизация» — После того, как 21 сентября в #России была объявлена частичная мобилизация, десятки тысяч россиян направились за пределы страны. Ситуация создала новый вал гуманитарных проблем – не только для самих мигрантов, но и для властей принимающей стороны. Как #Казахстан реагирует на наплыв россиян, и как нежданная волна миграции может отразиться на внутриполитической ситуации в РК – в материале…

NOVGAZ . COM . Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Сорок бочек релокантов» — Казахстан больше не верит России и её посылам и, хотя стратегические взаимоотношения никуда не денутся (две страны слишком взаимосвязаны и всегда будут партнёрами, просто с разной степенью сотрудничества в разные исторические периоды), о «богом данном» соседстве, видимо, говорить теперь никто не станет. На фоне нынешнего поведения Москвы Астана выглядит новым лидером во всем регионе — и если бы в казахстанцах сидела та же червоточина имперских амбиций, что есть в россиянах, еще неизвестно, кто на кого смотрел бы сверху вниз. К счастью для всех, Казахстан ставит достоинство выше тщеславия, а сострадание — выше желания поиграть одряхлевшими мускулами. Всё, чего просит республика от остальных, — это вести себя так же. Неплохая внешнеполитическая стратегия, если так подумать. Уж точно лучше, чем у некоторых.

KURSIV MEDIA . «Мусин призвал казахстанцев отказаться от ЭЦП» — Потребители должны отказаться от использования сложной процедуры обслуживания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и перейти к использованию QR eGov Mobile. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН в ходе форума Digital Bridge.

FORBES . KZ . «Хакеры атаковали госорганы Казахстана» — Государственная техническая служба сообщила, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета. Это целевые кибератаки, и они направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. «Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета. ГТС предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире», — говорится в сообщении Государственной технической службы.

TIME . KZ . «Гладко только на бумаге!» — Наш эксперт развенчивает заявления об успешном претворении жилищно-управленческой реформы. На днях чиновники отчитались: на новые формы управления осталось перевести лишь около 10 процентов многоквартирных жилых домов (МЖД). Однако, как удалось выяснить, нередко в налоговых отчетах объединений собственников имущества (ОСИ) сплошные нули! Видимо, отчитавшиеся забыли простую истину: есть налоги — организация работает, нет — значит, существует только на бумаге.

«Мейржан КУРМАНАЛИЕВ: Для меня крик ребёнка — всё равно что песня» — Заведующий приемным отделением экстренной хирургии и травматологии Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мейржан КУРМАНАЛИЕВ заглядывает в журнал, когда я спрашиваю, сколько маленьких пациентов здесь принимают за сутки — Вчера 288, позавчера 337 — похолодало, поэтому меньше обращений, — объясняет он, почему такая разница. — На нашу работу погода сильно влияет: дождь — мы прямо радуемся. Мороз любим и жару плюс 45 — в такие дни никто на улицу не выходит. Плохо, когда зимой снег и до минус 10, все едут кататься на санках, баллонах. Лучше бы дома сидели, хотя в непогожее время больше бытовых травм — у каждого сезона свои прелести.

CARAVAN . KZ . «Военные госпитали Казахстана готовы к массовому поступлению пациентов — полковник Минобороны» — Статья о проблемах военной медицины всколыхнула не только тех родителей, чьи сыновья отправились этой осенью на службу в армию, но и неравнодушных граждан. В редакцию медиа-портала Caravan.kz стало приходить очень много заявлений от читателей и вопросов, напрямую связанных с качеством медицинского обеспечения солдат срочной службы. Сегодня начальник главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник медицинской службы Тимур ОШАКБАЕВ в эксклюзивном интервью ответил на них.

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