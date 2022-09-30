Казахстан готовится к переходу в новый мирохозяйственный уклад, основанный на принципах устойчивого развития

Проект «Выборы за Новый Казахстан». Выпуск № 1

Проект реформ «Новый Казахстан» представлен широкой линейкой концепций развития страны до 2030 года, опубликованных после послания президента «Казахстан в новой реальности» от 1 сентября 2020 года. Сейчас в информационно-правовой системе НПА РК «Адилет» размещено 18 концепций, из них 8 — от 2022 года.

Среди перечня кардинальных изменений — новая система взаимодействия общества и государства, мобилизация человеческих ресурсов на системе государственного планирования, передача значительной части госфункций в конкурентную среду, консолидация общества на чётком образе будущего страны.

С 2021 года в отформатированной «Системе государственного планирования РК» достижение ЦУР рассматривается как главный приоритет наряду со стратегией «Казахстан-2050».

Лейтмотивом сентябрьского марафона встреч президента РК на самом высоком уровне стали презентации социально-экономических реформ в стране.

ООН в лице Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша выдала мандат Алматы быть международным хабом по продвижению Целей устойчивого развития в Центральную Азию и Афганистан.

Главы государств — членов Шанхайской организации подписали Самаркандскую декларацию, где, в числе прочего, зафиксирована приверженность стран к продвижению устойчивого развития человечества.

В этом же контексте можно рассматривать и отдельные встречи президента в Нью-Йорке с главами глобальных финансовых институтов и крупнейших американских компаний. Обсуждали инвестиционный потенциал Казахстана на фоне предстоящих реформ. Напомним: в июне текущего года правительство РК выпустило Концепцию инвестиционной политики РК с упором на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).

Заметная активность президента на внешнем контуре свидетельствует о международной поддержке Токаева в переводе Казахстана на новую модель развития. В этой связи выборы президента, назначенные на 20 ноября, можно рассматривать как выборы за новый мирохозяйственный уклад в стране — развитие Казахстана в логике решения задач ЦУР.

Что представляет собой новый мирохозяйственный уклад, основанный на принципах достижения Целей устойчивого развития? Это альтернативная модель глобализации, продвигаемая ООН.

В основе ЦУР заложены идеи социального государства, деятельность стран должна быть направлена на всеобъемлющую самореализацию населения, общество берёт под контроль систему госуправления и госпланирования, результаты деятельности должны повышать качество жизненного пространства общества. Сейчас в проекте участвуют 150 стран. ЦУР внедрены в национальные системы госуправления. Окончательный переход в новый мирохозяйственный уклад запланирован на 2030 год.

Технически платформа новой глобализации представлена как набор 17 целей и 169 взаимосвязанных задач. Каждое государство вырабатывает свои механизмы решения задач и достижения целей через национальные программы развития. Также каждое государство само регулирует политическую волю для реализации ЦУР.

Перезагрузка международной экономической системы неизбежна. Действующая модель, по сути, использует население как экономический корм для обогащения крайне узкого круга лиц. Так, по данным доклада «О неравенстве в мире», опубликованного летом 2022 года международной компанией World Inequality Lab, на долю 10% самых богатых людей мира приходится 52% мирового дохода и 76% всех мировых активов. В свою очередь, на долю 50% самого бедного населения приходится всего 8,5% мирового дохода и лишь 2% мировых активов.

Январские события в Казахстане — следствие общемировой проблемы неэффективного распределения ресурсов внутри страны.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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