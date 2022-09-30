«Президент России Владимир Путин может посетить Казахстан 13-14 октября». «Роль государства в экономике эффективна только при демократии налогоплательщиков». «Мягкая сила» по-казахски. Почему у нашей «общественной дипломатии» уродливое лицо?»

Сетевой Казахстан 30 сентября 2022г.

NSN . FM . ««Путин донесет»: Казахстан ожидает от России компенсаций за партнерство» — Владимир ПУТИН и Касым-Жомарт ТОКАЕВ на ближайшей встрече будут обсуждать перспективы развития отношений двух стран с учетом опасений Казахстана, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим ВИЛИСОВ Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Президент России Владимир Путин может посетить Казахстан 13-14 октября. По данным источников, планируется встреча российского лидера с казахстанским коллегой Токаевым. Вилисов считает, что президенты могут обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран на фоне возможной эскалации украинского конфликта.

IA — CENTR . RU . «Появления «Армии Турана» ожидать не стоит» — В ноябре 2022 года ожидается IX саммит Организации тюркских государств. Идейное и организационное лидерство в ней принадлежит #Турции, и Анкара рассматривает ОТГ как инструмент собственного международного влияния. Эксперты все чаще говорят об организации как о самостоятельном акторе, не только курирующем гуманитарные проекты, но также влияющем на политический климат в Центральной Азии. О том, как структура и программный документ «тюркского мира» соотносятся с амбициями Анкары, и угрожает ли ОТГ интересам #России — в материале Ia-centr.ru.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Актуальная политическая повестка Казахстана в Каспийском регионе» — Важным моментом геополитического положения Казахстана является его пребывание в составе Каспийского региона. О его значимости, в частности, свидетельствует заявление президента страны Касым-Жомарта Токаева, озвученное 20 сентября в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о том, что «Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей». Символично также, что именно в казахстанском городе-порту Актау 12 августа 2018 года была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, ставшая итогом многолетнего переговорного процесса между странами региона.

«Как в Казахстане борются с пропагандой ЛГБТ» — Так называемая пропаганда ценностей сексуальных меньшинств – весьма животрепещущая тема для Казахстана, в том числе, безотказная кнопка, вызывающая немедленное бурление масс. Певец отбелил шевелюру, в иностранном мультфильме заметили лесбиянок, забор детского сада покрасили в цвета радуги – некоторые казахстанцы не могут пройти мимо таких «вопиющих сигналов» и требуют от властей запретить и искоренить чуждые казахскому народу явления. В ответ на подобные вызовы общественность накаляется за считанные часы. Власти, между тем, как и во многих подобных случаях, изо всех сил пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, давит «глубинный народ», возглавляемый обычно деятелями культуры, а с другой – западные структуры, которые за преследование геев могут довольно громко попенять и даже лишить некоторых преференций.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ — «Роль государства в экономике эффективна только при демократии налогоплательщиков» — Наши чиновники не любят науку, в том числе экономическую теорию и социологию. Им невдомек, что государственный капитализм если и бывает эффективным, то только при определенном характере экономического и социального уклада. Они полагают, что государство всегда и при любых обстоятельствах лучше любого предпринимателя знает, во что надо инвестировать и как вести бизнес.

QMONITOR . KZ . ««Мягкая сила» по-казахски. Почему у нашей «общественной дипломатии» уродливое лицо?» — Давно не секрет, что продвижение и поддержание имиджа страны на международной арене является основой так называемой soft power во внешней политике, цель которой заключается в получении желаемого результата за счет грамотного манипулирования. И судя по тому, что ежегодные расходы многих государств на формирование собственного привлекательного образа достигают сотен миллионов долларов, инструмент этот вполне рабочий и довольно эффективный. Но, похоже, только не в наших руках.

«Ашаршылық: взгляд на казахскую трагедию 1930-х из дальнего зарубежья» — 90 лет назад, в сентябре 1932-го, Политбюро ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков (будущей КПСС) приняло постановление «О сельском хозяйстве и, в частности, животноводстве в Казахстане». Оно стало, пожалуй, первым официальным документом, в котором руководство СССР пусть косвенно, но всё же признало наличие «перегибов», допущенных при переводе кочевых казахских хозяйств на оседлость и обобществлении скота. А именно чрезмерное форсирование этих процессов, как принято считать, и привело к массовому голоду, который к тому времени уже охватил территорию нашей республики. Ашаршылық – тема, которая в Казахстане до сих пор системно не исследуется, но при этом чересчур политизируется.

INFORMBURO . KZ . «Что сейчас происходит в Байконуре. Интервью с главой города» — Город Байконур, построенный вместе с первым на планете космодромом в середине 50-х годов прошлого века в Кызылординской области, находится на особом положении и в России, и в Казахстане. Его руководителей, начиная с 1992 года, назначают совместным решением президентов России и Казахстана. Нынешний руководитель Байконура – Константин БУСЫГИН – пятый по счёту. Он руководит городом уже шестой год. Корреспондентам глава администрации Байконура рассказал об особенностях управления городом, где живут граждане двух государств и где официально в обращении две национальные валюты – российские рубли и казахстанские тенге.

SPIK . KZ . Ельдес СЕЙТКЕМЕЛ – «Работайте… братьями!» — Давайте перенесемся теперь на российские просторы и зададимся вопросом: что произошло, если славяне отнимают у тюрков звание кочевников? Да, на улицах казахстанских городов все чаще можно встретить наших славянских братьев, и не стоит задаваться вопросом — как мы их отделяем от местных русских. Кто хоть когда-нибудь бывал в России, обладает таким наметанным глазом… и не спрашивайте — как это получается, давайте остановимся на том, что именно русскоязычные казахи лучше многих русских говорят по-русски. «Как дикторы», без аканья, оканья и прочих диалектологических прикрас.

TENGRINEWS . KZ . «Наплыв россиян: в Астане за ночь появился новый ЦОН» — После событий, когда очередь в ЦОН из россиян растянулась на несколько десятков метров за пределами здания, в Астане решили сменить локацию для выдачи ИИН иностранцам… Накануне ЦОН, который выделили для россиян в Астане, вызвал бурное обсуждение в Казнете. Поток иностранцев был настолько большим, что все посетители не вмещались в довольно просторное здание ЦОНа. А сегодня утром пришедшие к ЦОНу по улице Сауран россияне обнаружили, что двери центра закрыты. Как выяснилось, за ночь центр обслуживания населения перенесли в здание побольше.

KURSIV MEDIA . «Изменит ли Алматы новая программа развития» — «Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года» скорее отражает намерения, чем ставит реальные цели. Несмотря на обозначенную сумму затрат в 6,1 трлн тенге, по большинству значимых проектов нет ни ТЭО, ни инвесторов.

LITER . KZ . «Жизнь после аварии на ТЭЦ-2: как в Петропавловске начали отопительный сезон» — В Петропавловске с 24 сентября начали подключать к теплу школы, больницы и детские сады. По графику следующими подключат многоэтажные дома, но жители некоторых новостроек боятся остаться без тепла и горячей воды. Жители Петропавловска обеспокоены степенью готовности городской ТЭЦ после случившейся аварии. Учтены ли ошибки прошлого и как теперь готовятся к подключению весь город в АО “Севказэнерго”.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Одна из причин – сексуальная распущенность молодежи»: гинеколог – о бесплодии» — Регалии Зайтуны Гадиловны ХАМИДУЛЛИНОЙ достаточно сложно перечислить. Назовем лишь некоторые из них: кандидат медицинских наук, доцент кафедры АО «Медицинский университет Астана», доктор PhD и медицины, ведущий врач акушер-гинеколог РК, награждена различными медалями. Она прошла путь от обычной акушерки в Семипалатинске до руководителя родильных домов и лучшего акушера-гинеколога страны, который ведет самые сложные случаи и успешно принимает самые сложные роды. За то время, что она руководила столичным перинатальным центром, в нем не было зафиксировано ни одной материнской смерти. И это за восемь лет. Благодаря Зайтуне Гадиловне на свет появились тысячи новых казахстанцев, у которых порой не было никаких шансов. В интервью она рассказала, почему выбрала именно эту специальность, почему не оставляет профессию и как сохранить свое репродуктивное здоровье.

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