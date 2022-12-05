«Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти?». «Уверенная поступь Старого Казахстана». «Почему выгораживают олигарха Клебанова?». «В Казахстане нет ни одного города, которому бы не грозила авария энергосистемы»

Сетевой Казахстан 5 декабря 2022г.

IA — CENTR . RU . «Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти?» — После окончания президентских выборов в #Казахстан’е произошли знаковые кадровые назначения, не обошлось и без публичных скандалов. Как связан уход Имангали Тасмагамбетова в #ОДКБ с информационной кампанией вокруг семьи Нигматулиных? Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ — Общество хочет изменений и справедливости, но толкует эту справедливость несколько однобоко. Между тем государству нужна более эффективная, сбалансированная модель. При которой местные проблемы решались бы на местном уровне, а не вываливались на центр.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Уверенная поступь Старого Казахстана» — Реформы в бюджетной политике и в использовании Нацфонда – это яркий пример, когда власть в «Новом Казахстане» говорит правильные слова и даже утверждает более или менее правильные документы, но тут же пытается сделать всё с точностью наоборот… Сейчас исполнительная власть в лице президента и правительства могут изменить управление государственными финансами в худшую сторону и хотят сделать это без участия парламента. И где здесь «оптимальный баланс всех ветвей власти», обещанный президентом?

FORBES . KZ . «Как в России задумали занимать деньги в Казахстане, не вернув старые долги» — За последние полгода в условиях режима международных санкций, которые должен соблюдать Казахстан и компании, работающие здесь, в отношении России и её резидентов, стал особенно сильно чувствоваться недостаток равноправия во взаимоотношениях двух стран, особенно по части исполнения ранее принятых финансовых обязательств. Председатель правления брокерской компании «Евразийский капитал» Аскар АЙТКОЖА продолжает рассказывать о нелёгких взаимоотношениях казахстанских инвесторов с российскими эмитентами.

NOVGAZ . COM . Вадим БОРЕЙКО – «Беззаветная любовь за очень большие деньги?» — У МАСИМОВА на Западе — столько заступников. Видимо, не зря Карим Кажимканович вращался в высших зарубежных сферах. 31 октября рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала Астану принять «срочные меры для обеспечения немедленного безоговорочного освобождения» Масимова. Тем временем на сайте Intelligence Online вышла заметка под интригующим заголовком – «Chevron назначает Давида Меркеля защитником находящегося в заключении бывшего казахстанского шпиона Масимова».

TIME . KZ . «С отрицательной динамикой, или Невкусная солянка для отечественной медицины» — Сенатор Едил МАМЫТБЕКОВ возмущен тем, что больницы и поликлиники осваивают миллиарды, однако граждане не получают должной медицинской помощи. Деньги народа утекают и на финансирование десятков ненужных информационных систем Минздрава. Как сделать отечественное здравоохранение эффективным и доступным, парламентарии обсуждали в пятницу на правительственном часе в сенате с участием министра здравоохранения Ажар ГИНИЯТ.

«Почему выгораживают олигарха Клебанова?» — Замерзающим жителям Экибастуза, которым шесть дней кряду обещают дать тепло “завтра точно!”, сообщили, кто виноват в их закаливании поневоле. И, судя по всему, это вовсе не акционеры ЦАЭК (владеет энергокомплексом этого города), самого главного из которых — Александра КЛЕБАНОВА — казахстанская общественность требует привлечь к уголовной ответственности и за здешний тепловой коллапс, и за недавний петропавловский.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане нет ни одного города, которому бы не грозила авария энергосистемы» — В отопительный сезон Казахстан вошел очень жестко. За месяц произошло сразу несколько аварий в энергетике. В начале месяца были остановлены четыре из шести котлов ТЭЦ в Риддере. Без тепла остались более 20 тысяч человек. В ночь на 27 ноября прорвало трубу тепловых сетей в Экибастузе. А на городской ТЭЦ были остановлены котлы. Более 150 многоквартирных домов и десятки социальных объектов остались без отопления. Что происходит с энергетикой Казахстана? Об этом «Каравану» рассказал заслуженный энергетик РК Жакып ХАЙРУШЕВ.

VLAT . KZ . «Что мы там будем делать, на севере?» — С момента обретения Казахстаном независимости больше сотни тысяч этнических казахов переселилось из разных стран в Мангистаускую область. В основном сюда едут из Узбекистана и Туркменистана, но есть и казахи из Турции, Ирана и Саудовской Аравии. В регионе за эти годы появились целые аулы и районы, где в основном живут кандасы. Многие из них смогли обустроиться и адаптироваться в Мангистау, но последние прибывшие кандасы столкнулись с тем, что им не дают прописаться в регионе и отправляют на север.

AZATTYQ . ORG . «Написал пост — получил приговор и заблокированные счета. «Борьба с экстремизмом» по-казахстански» — В Казахстане осужденные по так называемым экстремистским статьям уголовного кодекса лишаются доступа к банковским, страховым и нотариальным услугам. Их автоматически вносят в «перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма». Оспорить включение в список решаются единицы — потому что практика, по словам правозащитников, «непрошибаема». Но попытки всё же есть.

LITER . KZ . «Косы, белая кожа и тонкая талия: как менялся эталон казахской красоты» — Испокон веков слагались стихи, воспевались песни, передавались легенды о необычном образе степных казашек. Наряду с миловидностью исследователи отмечали свободолюбие, высокую нравственность и особый статус казахских женщин среди тюркоязычных народов. Со временем обобщенный образ казахской красавицы менялся, мода на косметику и одежду тоже претерпевала изменения. Журналист разбиралась, чем отличается красота древних эпох от современной, как менялся эталон казахской красоты и что такое навязанная Интернетом привлекательность.

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