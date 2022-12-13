Загадки «Вагнера»

Почему в России не будет новой элиты

В начале декабря на Донбассе был сбит штурмовик Су24М, принадлежащий ЧВК «Вагнер». Никто уже не удивляется, что у этой частной военной компании есть своя авиация и свои танки. Самолёт выполнял задание командования. При развороте Су на боевой курс по нему был нанесён удар из ПЗРК. Наблюдательный пост одного из штурмовых отрядов «Вагнера» доложил командиру, что видит подрыв самолета в воздухе и его снижение в район танковой колонны противника. В этот момент из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучали слова «Встречайте, суки, папу!» – и через 5-7 секунд самолёт врезался в скопление украинской бронетехники. Остановил её прорыв.

На федеральных московских телеканалах в последнее время много разговоров о том, что на смену старой многогрешной российской элите идёт новая. Она сейчас закаляется в боях, доказывает преданность Родине не словами, а делами. «Эти ребята, прошедшие огонь, вернутся с войны и спросят со старой элиты, со всех нас спросят» – говорят люди в телевизоре. Подразумевая, что старая элита все россияне должны активней работать на победу. А то ведь придётся отвечать перед героями.

Любая война неизбежно выдвигает пассионариев, новых людей, формирует новые эффективные структуры и методы решения боевых задач. В этом смысле любопытно присмотреться как раз к «Вагнеру», самой большой частной военной компании в мире и к её руководителям. Для обывателя «Вагнер» сплошная загадка и мифология. О компании снимаются пафосные ролики и фильмы, довольно качественные. Там всё преподносится определённым образом. Этот определённый образ прост и доходчив: крутые парни делают смертельно опасную, необходимую стране работу. Куют нашу победу. И делают это очень хорошо. Один из фильмов про «вагнеровцев» называется «Лучшие в аду».

Однако этот пафос пробивает не всех, и представления о бойцах ЧВК в разных слоях российского населения сильно отличаются. Если романтические девушки считают, что там действительно русские витязи, рыцари из серебра и стали, то либеральная столичная публика уверена, что «Вагнер» – банда отморозков. При этом все, включая романтических девушек, слышали, что у них там в ЧВК не действуют российские законы. Дезертиров расстреливают на месте. Предателей убивают кувалдой (да-да, куют победу). Руководители «Вагнера» загадочным образом прогибают под себя российские законы не только непосредственно в зоне боевых действий, но и в глубоком тылу. Вот приезжает лысый немолодой человек в колонию, выступает перед зэками и вербует их на войну. Этот человек не генеральный прокурор РФ и даже не профильный вице-премьер. Он частный предприниматель Евгений Пригожин, в прошлом тоже зэка. По молодости почти десять лет провёл на зоне за кражи и разбой. Потом успешно занимался ресторанным бизнесом. Его называли поваром Путина (кстати, дед Путина был поваром у Ленина и Сталина).

Многие уже подзабыли, что Евгений Викторович ещё и создатель организации, которую называли «пригожинские тролли». В тот период, когда в российских социальных сетях доминировали прозападные настроения, и сотни тысяч прогрессивных граждан поливали помоями путинский режим и Россию (кто на деньги госдепа, а кто и бескорыстно), циничный практичный Пригожин создал структуру, которая системно противостояла этой волне. Потом пригожинская структура, набрав обороты и опыт, вроде бы помогала Трампу победить демократов на президентских выборах в США.

А теперь вот у Евгения Пригожина крупнейшая в мире частная военная компания. По сути частная армия. Впрочем, свою причастность к «Вагнеру» Пригожин долгое время отрицал. Теперь не отрицает. По его словам компания была создана в 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, Пригожин, как он рассказывает, решил присмотреться: кто-нибудь собирается защищать русских людей? Поездил, поглядел что и как, и пришёл к выводу: те, кто этим занимаются, наполовину жулики, а на другую половину разгильдяи. Они набирают добровольцев и посылают их на войну босыми и раздетыми. Пригожин решил навести в этих делах хоть какой-то порядок. Так вроде бы всё началось.

По другим данным ЧВК «Вагнер» к этому времени уже существовала и вовсю выполняла разные интересные заказы на Ближнем Востоке и в Африке. Зарабатывала деньги. При этом с руководством Минобороны РФ отношения у вагнеров складывались далеко не идеальные. По крайней мере, в 2018 году был эпизод, когда американцы в Сирии уничтожили с воздуха до 200 непонятных российских военных. И Минобороны РФ, и МИД, и Песков долго петляли вокруг этой темы, плели кружева, но в конце концов признали, что – да, убиты россияне, но они не были военнослужащими МО и других государственных силовых структур. Широко распространилась полуофициальная информация, согласно которой американцы перед тем, как нанести артиллерийский и авиационный удары, запросили у российского Министерства обороны: есть ли в этом квадрате российские военные? Получили ответ «нет» и лишь после этого ударили. В общем, история до сих пор остаётся мутной.

Но теперь настали другие времена. ЧВК «Вагнер» это эффективная, авторитетная и мощная структура, которая решает большие задачи в составе российского военного контингента на Украине. Её командное звено составляют отлично подготовленные отставные офицеры. Они прошли огонь и воду, всё умеют. Но их не очень много. Добровольцев, имеющих боевой опыт и готовых идти в «Вагнер» рядовыми, судя по всему, тоже не хватает. Поэтому было принято креативное решение привлечь к ратному делу ещё одну категорию пассионарных россиян. Тех, что сидят в колониях за убийства, за разбойные нападения, за драки с поножовщиной и стрельбой.

Такому гражданину говорят: ты получил 15 лет и уйдёшь с зоны стариком, если вообще уйдёшь. Но у тебя есть шанс, Если готов рискнуть, поставить жизнь на кон, то либо погибнешь, и тебе поставят скромный памятник на родине и расскажут родным и землякам, какой ты был герой, либо, если повезёт, через полгода этой мясорубки получишь амнистию и выйдешь на свободу. Через шесть месяцев, а не через пятнадцать лет.

Если опять же верить полуофициальным данным, в российских колониях уже нашлось более 20 тысяч таких пассионариев. Сколько из них доживёт до свободы? Какими они вернутся в мирную жизнь? Не ждёт ли российских обывателей холодное лето 2023-го? Кстати, пишут, что в «Вагнер» просился Рамиль Шамсуддинов, бывший солдат-срочник, расстрелявший в 2019 году восьмерых сослуживцев. Но его не взяли. Сказали, «пока не нужен».

Эффективность «Вагнера» признают и его враги. Подробный разбор тактики этой удивительной ЧВК представлен в одном из украинских СМИ со ссылкой на документы, которые нашли у убитого офицера-«вагнеровца». Согласно этим данным, штурмовые группы «Вагнера» получают предельно простые задания. Командиры рисуют план наступления в обычной навигационной программе. Наступающих разделяют на штурмовые группы, у каждой из которых свой маршрут и задача. Они тоже прописаны в навигаторе. Таким образом с пути не собьются даже неподготовленные бойцы. Движение групп контролируют беспилотники, и штаб операции получает все данные в режиме онлайн, в том числе по обстановке на объекте атаки. При необходимости группы получают команды на остановку или движение. «Причём, даже попав под прицельный огонь, штурмовые группы без команды не уходят, самостоятельный отход разрешается только для раненых. Уход без команды или без ранения карают расстрелом на месте», – пишет украинский источник.

В ЧВК отработан специальный алгоритм обучения новичков, построенный не на достижении высокого уровня подготовки (это крайне сложно сделать при ограниченных сроках обучения), а на оптимизации системы управления боем и учёте реальных возможностей бойцов, опять же с максимальным упрощением задач. «Командование ЧВК планирует боевые действия, исходя из реальных возможностей личного состава. Задачи ставятся максимально примитивные. Для достижения цели концентрируется много штурмовых групп, атаки могут производить, несмотря на потери, длительный период. Большое внимание уделяется аэроразведке и точному огневому поражению», – отмечает тот же украинский источник.

Надо ещё добавить, что «вагнеровцы» не достают начальство и общественность видеообращениями по поводу плохого снабжения и негодной экипировки. В том числе потому, что снабжение и экипировка у них на высоком уровне. А гибель бойцов ЧВК, особенно из числа бывших заключённых, не так уж травматична для российского общественного мнения.

При всём этом многообразии обстоятельств ничто не мешает считать Пригожина настоящим российским патриотом и государственником. Искренним и самоотверженным. Таким, как Александр Данилович Меншиков и Лаврентий Павлович Берия. И если война закончится победой или сравнительно выгодным для России компромиссом, этот человек, наверное, займёт более заметное место в российской элите, чем занимал до сих пор. Но вряд ли его роль будет такой уж значительной. Вообще, рассказы о том, что герои войны после её завершения куда-то придут и что-то спросят – тоже мифология. В 1945 году вернувшиеся с войны победители никого ни о чём не спросили и не могли спросить. Сталин и другие руководители государства хорошо понимали: победителей надо сразу же, что называется, брать под уздцы. Особенно тех, кто «много о себе возомнил».

Наиболее авторитетных и пассионарных военачальников вроде Жукова Кремль обвинил в злоупотреблениях (слишком много привезли с войны трофеев) и разослал по дальним военным округам. В общем, у верхнего российского начальства всегда были «методы» против героев, претендующих на что-то большее, чем ордена, медали и отмеренные начальством почести. Тем более, что в России традиционно слабы низовые горизонтальные связи, нет навыков самоорганизации. А начальство истолковывает любые попытки людей, имеющих ресурс, влияние, вес в обществе собраться в неформальной обстановке и поговорить о политике как измену. Так повелось с восстания декабристов, которые были героями войны 1812 года.

В общем, не будет в России никакой новой элиты. Будет только старая. А ситуацию, когда дело придёт к тяжёлому поражению, и люди вроде условного Пригожина и ещё более условного Кадырова попытаются перехватить власть у потерявших авторитет и силу кремлёвских, пока представить невозможно.

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