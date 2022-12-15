«Какие поручения дал министрам и акимам Алихан Смаилов?». «Министры после критики Касым-Жомарта Токаева представили план своих усердных действий». «Нацбанк и цены». «Среднестатистический казахстанец – 29-летний, женатый, аполитичный»

Сетевой Казахстан 15 декабря 2022г.

KAPITAL . KZ . «Какие поручения дал министрам и акимам Алихан Смаилов?» — «От правительства требуется максимальная концентрация на качественной реализации предвыборной программы президента и его поручений. Нам также необходимо более оперативно реагировать на форс-мажорные ситуации», — сказал Алихан Смаилов. Он подчеркнул, что каждый министр должен гарантировать 100%-ное исполнение задач по своему направлению. А каждый аким – обеспечивать качественное решение социально-экономических вопросов на местах. «Я буду регулярно в рамках цифрового проектного офиса контролировать исполнение всех программ, проектов и поручений главы государства. За срыв сроков и низкое качество исполнения будут приниматься кадровые решения незамедлительно», — сказал премьер-министр.

TIME . KZ . «Не спустя рукава, а засучив их» — Министры после критики Касым-Жомарта ТОКАЕВА представили план своих усердных действий. Каждый едва не приносил присягу о том, что теперь, как никогда, готов к немедленному выполнению задач президента.

Петр СВОИК – «Нацбанк и цены» — Конституционное назначение Национального банка — обеспечивать стабильность цен через направление денег в производство и исключение финансовых спекуляций. Но дело обстоит ровно наоборот, и пора с этим разбираться. Впрочем, пока в городах лампочки горят и батареи греют, народ напрягается больше на цены. Даже по официальной статис­тике, кто ее отслеживал, видно, что инфляция росла от месяца к месяцу. И сейчас на сайте Национального банка так прямо и показано: годовая инфляция — 19,6 процента. И здесь же скромная приписка: цель по инфляции — 4-6 процентов. Как видим, план перевыполняется в три-четыре раза. И гордиться тут нечем.

VLAST . KZ . «Как государство помогало Ерлану Нигматулину создавать ферросплавный бизнес» — 177 млрд тенге от государства получил бывший парламентарий Ерлан Нигматулин, когда строил три ферросплавных завода. Он собирался строить и четвертый завод, однако после январских событий эти планы сошли на нет.

TURANPRESS . KZ . «Вода – это не то, что мы пьем!» — История функционирования водной инфраструктуры показывает, что наиболее слабым и уязвимым звеном в системе производства и подачи воды являются водопроводные сети. Как следует из технических учебников, основное развитие отрасль получила с 1960 по 1970 годы. В этот период были произведены основные финансовые вложения в строительство объектов водоснабжения и канализации. Разумеется, что с распадом СССР одновременно прекратились и инвестиции в отрасль.

QMONITOR . KZ . «Долг или одолжение? Альтернативная воинская служба: почему она нужна Казахстану» — Хотя Основной закон называет защиту Отечества священным долгом каждого гражданина, практика показывает, что для некоторых этот долг не становится даже одолжением. Из года в год в ходе призыва мы наблюдаем одну и ту же картину. Призывные комиссии гонятся исключительно за выполнением разнарядки, вызывают на медицинское обследование вдвое, а то и втрое больше нужного количества юношей, чтобы найти среди них годных к службе. Прошедшие «кастинг» идут в строй, а те, кого по различным причинам «забраковали», получают отсрочки. И продолжают получать их до окончания призывного возраста. По его истечения — полная свобода, ни о каком «священном долге» Отечество им уже не напомнит никогда. О том, насколько адекватна эта практика и какие несет в себе риски и угрозы, по нашей просьбе рассуждает полковник запаса, кандидат исторических наук Манас МАГУЛОВ.

AZATTYQ . ORG . ««Среднестатистический казахстанец – 29-летний, женатый, аполитичный». Разговор о демографической ситуации в Казахстане» — Как меняется демографическая ситуация в Казахстане в последние годы? Насколько эффективны меры по повышению численности населения за счет кандасов и стимуляции деторождения? Почему стране важно развивать малые города и не стоит ждать взрыва рождаемости в ближайшие годы? Азаттык обсудил эти темы с демографом и руководителем центра подготовки научных кадров «Fылым Ордасы» Алтын УАЛТАЕВОЙ.

EXCLUSIVE . KZ . Нуртай АГУБАЕВ, кандидат исторических наук – «Желтоксан глазами очевидца» — События, произошедшие в Алматы 17–18 декабря 1986 года, всколыхнули не только Казахстан и Советский Союз, но и весь мир. Достаточно сказать, что о них на протяжении целого года писали ведущие СМИ Великобритании, Франции, ФРГ, США и других стран. Несомненно, это массовое выступление молодежи является одной из наиболее ярких и трагических страниц отечественной истории. Тем более не укладывается в голове, что, несмотря на обилие публикаций, почти все аспекты Желтоксана до сих пор изобилуют «белыми пятнами».

NOVGAZ.COM . «Каждому народу – своего вождя!» — Воспоминания старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Владимира КАЛИНИЧЕНКО о декабрьских событиях 1986 года. Дослужившись до генерала, в 1991 году Калиниченко уволился из прокуратуры по собственному желанию и до последних дней занимался адвокатской практикой.

MATRITCA . KZ . Серик МАМБЕТОВ, журналист – «С каких пор информация о государственных деньгах – коммерческая тайна?» — Мы задали несколько вопросов руководству государственного предприятия – Национальный центр тестирования (НЦТ), который находится в ведении Министерства науки и высшего образования! И вопросы были простые до ужаса, касающиеся денег налогоплательщиков… Я не юрист, но как я понимаю, сам НЦТ решил, что он является субъектом предпринимательства (ничего, что он государственный и оперирует госденьгами?) и вся информация о деятельности есть КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА!

IA — CENTR . RU . «Борьба с наркотиками в Казахстане – «синтетики» наступают» — В своем последнем послании народу #Казахстан’а, сделанном в сентябре, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Пока документ разрабатывался МВД Казахстана, представители ведомства атаковали неких бизнесменов, стремящихся, по версии силовиков, заработать на легалайзе. Подробности — в материале…

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