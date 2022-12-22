«Гамлетовский вопрос». «Исторические мифы – явление само по себе интересное: Взять, к примеру, те же «Желтоксан», «Жанаозен» и «Кантар». «Амнистия участников январских событий, поправки в Конституцию: самые важные законы 2022 года»

День за днем 448 0
Сетевой Казахстан 22 декабря 2022г.

KP.KZ. Виктор ВЕРК – «Гамлетовский вопрос» — После показательного разноса, который устроил президент своему Кабинету министров 12 декабря, все ожидали реакции правительства на поставленный перед его главой вопрос: быть или не быть нынешнему составу главного органа исполнительной власти в новом 2023 году? Один из подвопросов этого экзистенциального «to be or not to be?» звучал так: «Сможет ли правительство реализовать предвыборную программу президента?». По идее, ответ был дан сразу после переизбрания Касым-Жомарта ТОКАЕВА, по горячим следам которого премьер Алихан СМАИЛОВ утвердил план реализации президентских предвыборных обещаний. Зная наши реалии, можно предположить: план этот еще до дня голосования 20 ноября был готов и заранее «обкатан» в Администрации президента. И если сейчас, месяц спустя, президент проверяет свой Кабмин «на слабО», то спросить стоило бы не только с исполнителей, но и с их кураторов.

Данияр АШИМБАЕВKZAIF.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «Исторические мифы – явление само по себе интересное» — Взять, к примеру, те же «Желтоксан», «Жанаозен» и «Кантар». Декабрьские события 1986 года никак не были «протестом демократической молодёжи против тоталиризма». Это была организованная рядом властных группировок и спецслужбами попытка повлиять на решение ЦК КПСС о смене руководства республики… События в Мангистау («Жанаозен») стали следствием конфликта между элитами за контроль над финансовыми потоками местной нефтяники и их закупочного процесса… А что касается жертв режима, то хотелось бы напомнить: речь идёт о разблокировании полицией горящего акимата, из которого «активисты» не выпускали запертых там людей. И наконец, самый свежий миф – о мирных протестах в январе с. г., жестоко подавленное властями и иностранными оккупантами («Кантар»).

KAZVEDOMOSTI.KZ. «День независимости Казахстана и День Конституции России: что объединяет эти праздники» — Главный праздник Казахстана – День независимости – наш народ отмечает 16 декабря. А 12 декабря – праздник у наших соседей в России, День Конституции. Так уж получилось, что ключевые события во многих странах бывшего СССР пришлись на осень – начало зимы. И это отличный повод, чтобы вспомнить общие вехи современной истории и то, как мы начинали строить вместе наши государства. Наверное, было бы важно отметить, что за минувшие 30 лет с момента обретения национальной независимости, партнерство Казахстана и России неуклонно развивалось и ни разу не было поставлено под сомнение.

LITER.KZ. «Амнистия участников январских событий, поправки в Конституцию: самые важные законы 2022 года» — Близится к концу 2022 год – скажем честно, не самый легкий год для Казахстана. Год начался с январских событий, перевернувших национальное сознание и подвергших экономику сильнейшему испытанию. Сложнее стало в феврале 2022 года – после конфликта России и Украины, а также вслед за санкциями, которые немедленно отразились на Казахстане. Не стало проще и к концу года – поток мигрантов из России привел к беспрецедентному росту цен на аренду жилья, не отставали продуктовые магазины – цены выросли и здесь. Редакция Liter.kz вспомнила, какие важные изменения произошли в законодательстве Казахстана – некоторые из них напрямую касаются важных событий во внешней и внутренней политике страны.

QMONITOR.KZ. «Иного выбора нет. По какому пути президент страны поведет казахстанскую экономику?» — Второй президентский срок Касым-Жомарта ТОКАЕВА, как утверждают многие эксперты, станет определяющим для Казахстана, поскольку принятые в ближайшие годы решения будут носить поистине судьбоносный характер. Особенно это касается экономической сферы. Но есть ли основания полагать, что её ждут серьёзные и качественные изменения, смогут ли глава государства и его команда вывести Казахстан на действительно устойчивую траекторию развития? Эти и другие вопросы мы адресовали Нурбеку ИСКАКОВУ, аналитику компании Esperio.

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«Эхо кордайской трагедии. Представители дунганской общины обратились за помощью в ООН» — В первые дни декабря в Женеве прошло ежегодное, 15-е по счёту, заседание Форума ООН по вопросам меньшинств. На нём была затронута тема, напрямую касающаяся Казахстана, а именно трагических событий февраля 2020 года, когда нападению агрессивно-воинствующей толпы подверглись сёла, в которых компактно проживают дунгане. То есть межнациональный конфликт, произошедший в нашей стране, спустя почти три года получил огласку в стенах самой крупной и самой значимой международной организации.

TIME.KZ. «Без сахара, но с вареньем!» — Как выражались казахстанские министры и депутаты по поводу событий уходящего года. Руководитель офиса по мониторингу реализации национальных проектов Арман ЕВНИЕВ: “Я работал заместителем акима Аккайынского района, село Смирново. У меня супруга два километра ходила с флягой за водой. Это было 20 лет назад, но сейчас туда поедешь — то же самое!”… Аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ: “Я шел пешком по городу, и меня самокатчики чуть не снесли”.

Петр СВОИК – «С днём проблем энергетики!» — Разморозьте нам тарифы, иначе мы разморозим города! С таким фактическим ультиматумом к руководству страны вкупе со всеми потребителями тепловой и электрической энергии пришли энергетики к профессиональному празднику. Но в качестве новогоднего чуда возможен и другой вариант: у государства появляется собственная инвестиционная политика, а в отрасли — единый тариф и единый хозяин.

TENGRINEWS.KZ. ««Мы спрашиваем в акимате: Куда деньги деваете?» В поселок близ Алматы так и не дошла цивилизация» — Төңкеріс — еще один поселок на карте корреспондентов. Побывав в этом месте, мы испытали смешанные чувства. С одной стороны, здесь сказочная природа, волшебные пейзажи, с другой стороны, сюда до сих пор не дошла цивилизация. Что происходит с некогда процветающим поселком — смотрите в нашем фоторепортаже. Поселок Төңкеріс находится в 30 километрах от Алматы. На машине вы сможете добраться до него примерно за час.

INFORMBURO.KZ. «Кто из фигурантов громких дел встретит Новый год в заключении» — Уходящий год был насыщен резонансными задержаниями. Фигурантам самых громких дел в Казахстане с санкции суда назначили или продлили аресты. Всем им придётся встречать Новый 2023 год в СИЗО.

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MATRITCA.KZ. Серик МАМБЕТОВ, журналист – «Семейная трагедия или политические игры?» — Материал на правах глупых вопросов и, конечно, без претензий на последнюю инстанцию. Наблюдая за противостоянием Толеутай Рахимбеков&Акбота Рахимбекова, среди очевидного, можно заметить удивительное. На это я наткнулся, листая многочисленные посты оппонентов и с подачи коллег в социальных сетях… Итак, приемная (практически родная, как я понимаю) дочь политика Толеутая Рахимбекова обвинила его в том, что экс-кандидат в президенты желает видеть ее в токалках. Обвинение, безусловно, тяжелое, и не нам в этом разбираться и полоскать чужое белье… Этот опус не тянет на журналистское расследование – все использованные материалы в открытом доступе! Здесь я лишь предполагаю и задаю простые и глупые вопросы!

Рахимбеков

 

AZATTYQ.ORG. ««Идите к хозяину». Как уральские дачники в борьбе за реку Чаган дошли до Верховного суда» — Жители двух дачных обществ Уральска на западе Казахстана в одиночку бьются с местным бизнесменом, по приказу которого срубили деревья в пойме реки и огородили берег забором. Активисты дошли до Верховного суда, и он признал незаконной выдачу земли в пойме реки, но решение суда не исполняется.

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