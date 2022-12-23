Как не попасться в сети недобросовестных застройщиков?

В одной только Астане насчитывается 80 строительных компаний без права привлечения средств дольщиков

За январь–ноябрь 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 432,2 тыс. сделок купли-продажи жилья — на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметим: в 2021-м зарегистрировали рекордное количество сделок (606,1 тыс.), в том числе потому, что население страны получило возможность использовать для покупки жилья часть своих пенсионных накоплений. Ажиотаж продлился до апреля текущего года, то есть до момента увеличения порогов достаточности пенсионных средств. За этот период тысячи людей приобрели недвижимость. По данным ЕНПФ, по состоянию на 19 декабря 2022 года было исполнено более 1,3 млн заявлений для улучшения жилищных условий на общую сумму 3,2 трлн тг.

В региональном разрезе за 11 месяцев этого года наибольшее количество сделок купли-продажи жилья наблюдалось в Алматы и Астане: 64,6 тыс. и 60,5 тыс. соответственно. В топ-5 также вошли Карагандинская (56,2 тыс. сделок), Мангистауская (29,5 тыс.) и Алматинская (26,3 тыс.) области.

С ростом спроса на жильё растёт и предложение. Однако наличие недобросовестных компаний увеличивает риски потери сбережений населения. Сегодня проблема сомнительных девелоперов всё ещё актуальна, и любой казахстанец может попасться на их удочку. Как сообщает МИИР, в настоящий момент контроль в долевом строительстве ограничен мониторингом застройщиков и низкими штрафами за несоблюдение законодательства. Это позволяет некоторым компаниям работать по серым схемам и продолжать заключать с гражданами незаконные формы договоров, сообщает портал Dom.kz.

В шести регионах Казахстана сейчас насчитывается 50 проблемных объектов. В Астане их 21, в Актюбинской области — 11, в Атырауской — 6, в Мангистауской — 5, в Акмолинской — 4, в Алматы — 3. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития утверждают, что проблемы 27 объектов будут полностью разрешены в 2023 году.

В целом, чтобы не стать обманутым дольщиком, необходимо изучить историю застройщика, срок существования этой строительной компании, отсутствие дефолтов, осуществление проектов в других секторах (инфраструктурных или промышленных), социальную ответственность бизнеса. Полезный алгоритм действий, помогающий уберечься от преступных фирм, предлагает, к примеру, Krisha.kz. Тем временем со стороны государства требования к застройщикам стали строже: девелопер не может открыть продажу квартир, если у него нет достаточных средств на завершение объекта (в том числе если не возведён каркас ЖК). Помимо этого, должны быть гарантии Единого оператора и банка, при выдаче которых оценивается состояние компании.

Кроме того, к примеру, на официальном сайте акимата Астаны периодически публикуется список недобросовестных застройщиков. Чтобы понять масштаб серьёзности, достаточно изучить последний перечень компаний, не имеющих право на привлечение денег дольщиков, опубликованный 7 ноября текущего года. В этот реестр вошли сразу 80 девелоперов, и речь лишь про один город страны.

Стоит отметить, что в той же Астане до сих пор решают проблемы долгостроев за счёт государственных средств. Ранее акимат завершил строительство 120 из 150 многоквартирных жилых комплексов. Тысячи людей смогли заехать в свои долгожданные квартиры. 16 декабря, в День Независимости, получили ключи ещё более 300 семей-дольщиков. По оставшимся 15 объектам (более 30 ЖК) была поставлена задача ускорить темпы строительства.

В целом можно сказать, что выбор надёжного застройщика является главной задачей при приобретении жилья. Инвестиции в недвижимость от проверенных компаний гарантируют сохранность и рост стоимости этих вложений даже спустя долгое время.

***

Информация предоставлена Еnergyprom.kz

© ZONAkz, 2022 г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.