«Каким юбилеям казахстанцы не придали значения в 2022-м?». «Казахстанцы больше не хотят видеть своих детей чиновниками». «Для Лакшми Миттала в Казахстане закон не писан!». «Было три великих географа – Гумилев, Тасмагамбетов и Шибутов»

Сетевой Казахстан 10 января 2023г.

QMONITOR . KZ . «Каким юбилеям казахстанцы не придали значения в 2022-м?» — На 2022-й пришлось немало юбилейных и «полуюбилейных» дат, связанных с Казахстаном, с его прошлым, с известными историческими фигурами. Некоторые из них государство и широкая общественность так или иначе отметили, другим не придали значения, третьи и вовсе выпали из поля зрения – в том числе по причине изменившейся политической и идеологической конъюнктуры. Сегодня, подводя итоги года и не претендуя на полноту охвата, хотелось бы вспомнить такие даты.

IA — CENTR . RU . «Как Казахстану и «Газпрому» заработать на энергетическом кризисе?» — В 2022 году в мировой энергетике произошли огромные изменения. Но многие процессы, произошедшие в этом году, были обусловлены проблемами, которые сформировались в предыдущие периоды. Например, конец прошлого года запомнится жесточайшим энергетическим кризисом. Но причиной его возникновения стал вовсе не конфликт #России и коллективного #Запад’а и санкции. Нынешний кризис представляет собой дефицит энергоресурсов, который проявился еще в 2021 году. Однако в то время, как для #Европы наступают непростые времена, для некоторых игроков кризис открывает новые возможности.

TURANPRESS . KZ . «Удастся ли в нынешнем году расшевелить масштабный проект, ставший одним из символов «долгостроя»?» — В первой половине октября прошлого года, постановлением правительства на рассмотрение Главы государства была внесена очередная, обновленная «Концепция генерального плана (мастер плана) по развитию города G4 City в Алматинской области». Судя по всему, с основными положениями документа Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ ознакомился, и уже 19 октября в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область отметил, что, во-первых, этот проект обсуждается уже достаточно давно, поэтому тем же инвесторам и подрядчикам не мешает более предметно определится со сроками его реализации, а во-вторых, призвал разработчиков уделить больше внимания социальной направленности проекта и, в частности, рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанцы больше не хотят видеть своих детей чиновниками» — Фонд Qalam по заказу «Exlusive.kz» выяснил, что большинство казахстанцев хотят, чтобы их дети жили на родине. Но кем же тогда они хотят видеть своих детей? Среди профессий уверенно лидируют представители бизнеса. Возможно, в сознании наших граждан частный бизнес ассоциируется с возможностью реализоваться, и, в тоже время, достойно зарабатывать.

TIME . KZ . «Для Лакшми Миттала в Казахстане закон не писан!» — Что делать, если в слышащем государстве правоохранители и чиновники вместо исполнения своих должностных обязанностей предпочитают не видеть, не слышать и не реагировать на массу громких сигналов? Без шуток: на сегодняшний день в полицию, прокуратуру и акимат Карагандинской области поступило два десятка обращений и заявлений от ТОО “Backup Service Resorts” (BSR), которое столкнулось с вопиющим беззаконием, творимым АО “АрселорМиттал Темиртау” (АМТ). Однако слуги народа не предпринимают никаких мер, буквально отдав представителя местного бизнеса на растерзание иностранному “инвестору”.

«Не упадите со стула!» — Итак, для потребителей Алматы и Алматинской области с 1 января 2023 года действуют тарифы, согласованные с местными департаментами комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики: 1-я группа: бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг, — 21,82 тенге за 1 кВт.ч; 2-я группа: потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, — 26,29 тенге за 1 кВт.ч; 3-я группа: юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, — 35,75 тенге за 1 кВт.ч; 4-я группа: потребители, производящие социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), — 24,84 тенге за 1 кВт.ч. Все цены указаны с НДС.

FORBES . KZ . «Не мегаполисом единым: как казахстанец развивает ретейл и гостиничный бизнес в регионах» — Торгово-развлекательные центры давно взяли на себя роль точки притяжения жителей современных мегаполисов и относительно крупных городов. Можно спорить о том, больше в этом минусов или плюсов, но факт остается фактом: в ТРЦ мы отправляемся, когда хотим обновить гардероб или посмотреть новый блокбастер, а для школьников и студентов торговые центры – одно из излюбленных мест встречи с друзьями, своеобразный клуб по интересам. Руслан ШАЕКИН считает, что регионы сильно недооценены.

CHEK — POINT . KZ . «Джанибек Сулеев: «Было три великих географа – Гумилев, Тасмагамбетов и Шибутов»» — В стране у нас около шести тысяч членов Союза Журналистов Казахстана, если судить по количеству членских билетов. Кого-то из них уже нет с нами, многие давно и, может быть, навсегда покинули профессию. Масса журналистов не состоит в отраслевой общественной организации. Но таких, как Джанибек СУЛЕЕВ в стране единицы – он в прошлом веке, более 30 лет тому назад, стал членом Союза Журналистов СССР, а в нынешнем году, в канун своего 60-летия стал членом Союза Журналистов Казахстана. Джанибек Сулеев — один из тех, чьи статьи, выводы часто имели большой общественный резонанс. Его трудно причислить к какой-то определенной журналистской тусовке, также, впрочем, как и точно определить его политические взгляды.

AZATTYQ . ORG . ««Обстоятельства, из-за которых начались протесты, никуда не делись». Интервью с исследовательницей январских событий из США» — «Как только вы начнете стрелять в людей, они ответят», считает журналистка из США Шерил Л.Рид, исследующая январские события в Казахстане. Азаттык спросил мнение журналистки о том, почему мирные митинги переросли в беспорядки, почему власти Казахстана отказались от международного расследования «кровавого» января, и поменялись ли взгляды общества.

TENGRINEWS . KZ . ««Требовали прислуживать и запрещали пить их воду». Откровения казахстанских нянь» — «Требуется няня». Одно из самых популярных объявлений на специализированных сайтах по поиску кадров. Особенно актуален вопрос с поиском нянь в Астане и Алматы. Многие мамы отмечают, что, несмотря на большое количество желающих работать, сложно найти ту самую. Контакты добросовестных и опытных специалистов передаются из рук в руки, а размер предлагаемых заработных плат удивляет разнообразием. «От 150 тысяч тенге и до бесконечности», — пишут казахстанки. Корреспондент побеседовала с нянями об их трудовых буднях и записала их истории.

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