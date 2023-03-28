«Хозяйственное оприходование России»

О чём не договорились Путин и Си?

Судьбоносный визит китайского лидера в Москву завершился почти неделю назад. Российские эксперты продолжают обсуждать его итоги. Высказывают по поводу этих итогов крайне противоречивые суждения. Это не удивительно. Сейчас каждый эксперт прямо или косвенно принадлежит либо к «прокремлёвскому», либо к антироссийскому лагерю (китайский лагерь не обсуждаем). И это в решающей степени определяет характер оценок.

Хорошо знакомый нашим читателям Сергей Станкевич уверен, что визит Си Цзиньпина это прорыв плотины, которую Запад пытался возвести вокруг России:

«Все увидели, что вовсе не так уж страшно, токсично и неприемлемо приезжать в Москву, вести откровенно дружеские беседы и заключать очень серьезные договора… И по этим стопам, конечно, поедут и другие. Это важно».

Не попадёт ли Россия в зависимость от Китая? Сергей Борисович рассеивает эти сомнения: «Зависимость-то абсолютно обоюдная и симметричная. Китай же понимает, что он тоже находится в процессе системной конфронтации, она просто чуть отстает по темпам развития. Китай понимает, что Россия для него единственный серьезный партнер, который может обеспечить энергетику по доступным ценам и сырье промышленное по доступным ценам, а, кроме того, логистику. Ведь все прочие пути снабжения Китая – а Китай критически зависит от внешнего снабжения – базируются на морских маршрутах, которые легко могут перекрыть Соединенные Штаты.

И только через континент, через территорию России, лежит самый безопасный путь. Это дорога жизни. Ну, и добавим еще российский Северный морской путь, который недоступен противнику геополитическому».

В это время другой эксперт, антироссийский, объясняет в «The Moscow Times», что «обоюдная зависимость» – сказки для бедных. Китай на самом деле не спеша поглощает Россию. Как удав кролика.

«Не надо ждать от китайцев больше, чем они собираются. В том числе и в темпах хозяйственного оприходования Российской Федерации. Они берут и дальше будут брать все, что им на пользу, но вовсе не все, что Путин сует им в руки. Именно в этом и нерв ситуации. В отсутствии спешки и забегания вперед».

Дальше этот эксперт приводит цифры. Они показывают, как неумолимо растёт доля Китая в российской внешней торговле. Как процент зависимости от Китая переходит все разумные пределы, все мыслимые и немыслимые границы.

Что дальше? Шах и мат, вата! Россия становится «банановой республикой». Причём, как сообщает данный специалист, «РФ идет под крыло Китая добровольно, располагая при этом одной из крупнейших мировых экономик. Стратегический переход в вассальный статус хозяйственного комплекса такого калибра не имеет прецедентов после Второй мировой войны».

Дочитав своего любимого эксперта до этого места, какой-нибудь пожилой, но с хорошими анализами русскоязычный человек в Бруклине или Хайфе крикнет счастливым голосом в глубину квартиры: «Соня, иди, послушай, как хорошо тут написали!».

Причём, вот так сильно не совпадают оценки не только у «экспертов по всему на свете». Нет. Глубокие специалисты по Китаю, по российско-китайским экономическим отношениям тоже сейчас высказывают очень разные мнения и дают категорически не совпадающие прогнозы относительно перспектив взаимодействия Москвы и Пекина. Дело опять же в принадлежности экспертов к разным политическим лагерям.

Кроме того, стремительные изменения картины мира, череда событий, которые ещё вчера казались немыслимыми, дают право любому эксперту сказать: такого поворота не предвидел никто. Я не мог предположить, что Байден сойдёт с ума и отдаст приказ взорвать «Северный поток – 2».

А другой эксперт скажет: никто не ожидал, что Путин сойдёт с ума и нападёт на Украину.

Помню, в своё время я делал интервью с одним из самых известных российских специалистов по нефти и газу. Он оппонировал официальным правительственным экспертам, считался даже немножко диссидентом и потому был очень популярен у моих коллег. Эксперт подробно рассказал мне, почему российский газопровод «Сила Сибири» – политическая авантюра. Никому не нужная, кроме «кремлёвских». Трубу в Китай проложили для того, чтобы продемонстрировать Западу свою якобы независимость, и чтобы друзья «кремлёвских» могли распилить на строительстве ненужного газопровода ещё сколько-то миллиардов долларов.

Сейчас «Сила Сибири» это для России и для Китая настоящая артерия, часть «дороги жизни». А тот ведущий эксперт продолжает давать новые решительные прогнозы, и взятки с него гладки.

Есть ли хоть какие-то нюансы в российско-китайских отношениях, по которым сходятся оценки у экспертов из разных политических лагерей? Насколько могу судить, есть. Например, есть признание (или злорадная констатация) того факта, что Китай сейчас имеет возможность покупать российскую продукцию по максимально выгодным ему ценам. Выжимая из партнёра все мыслимые и немыслимые уступки.

Конечно, ни те аналитики, которые говорят о равноправном российско-китайском партнёрстве, ни их противники не допущены на «кухню», туда, где обсуждаются и уточняются объёмы и сроки контрактов, стоимость барреля и кубического метра. Равность и неравность партнёрства в значительной степени формируется именно там. И нет никаких оснований полагать, что китайцы хоть что-то упустят, хоть где-то пойдут навстречу и войдут в положение.

С какой стати? Китаец русскому друг только в песне про Мао и Сталина. На самом деле он обязательно воспользуется слабостью и стеснённым положением партнёра. Но и не даст его полностью растоптать, снести с великой шахматной доски. Потому, что окажется следующей жертвой.

Второй момент, по которому мнения противников и сторонников Кремля совпадают: отношения России с Китаем будут сильно зависеть от дальнейшего хода войны на Украине. И в целом от развития российского конфликта с Западом. В первый год этого противостояния Россия показала неожиданную слабость в военном отношении и почти такую же неожиданную устойчивость экономики. Поэтому дальнейшие прогнозы осторожны. Каких ещё сюрпризов ждать от русских?

В Казахстане, насколько могу судить, реакция на визит товарища Си в Москву пока задумчивая. Те эксперты, которые поддерживают Россию, озвучили стандартный набор оптимистических оценок и прогнозов. Те, что за Америку, больше помалкивают. Некоторые пылкие патриоты, уже привыкшие в прошлые месяцы высказываться о российских перспективах почти снисходительно и почти высокомерно, кажется, решают: не пора ли немножко переобуться. А в российском телевизоре тем временем очередной «эксперт по всему» высказывает гипотезу, что вот сейчас-то Запад снова активизирует попытки поджечь Казахстан.

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