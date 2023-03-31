Карагандинская фишка – санобработка участков в день выборов 31.03.2023 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 186 0 Экс-кандидаты в маслихат Караганды Белла Филимонова и Ольга Юрковская о том, почему члены комиссий не боятся отравиться химикатами Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Сотрудники ЦОНов будут прописывать граждан в день выборов Показательный процесс выборного несовершенства Как распознать «своего» кандидата? От избирательного участка к изменениям законов Декларирование бывает правильным и неправильным