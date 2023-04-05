Новая оппозиция в Новом Казахстане 05.04.2023 17:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 1151 0 Политолог Андрей Чеботарев о том, что непарламентская оппозиция объединена только фактором поражения Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «23 марта для мусульман всего мира начнется священный месяц Рамазан». «Наурыз: больше народный праздник, чем религиозный». «Предварительная оценка выборов 19 марта». «Виды на премьера». «Почему новая оппозиция в Казахстане столь же никчемна, как и старая?» В банки и нефть стали меньше верить Что стоит за тенге? Формула предательства в партии ОСДП