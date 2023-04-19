«Латиницу – на паузу. Есть ли смысл продолжать неоднозначную реформу?». «Местечковый ответ коллективному Западу». «Как Нацбанк кредитует рост инфляции, девальвацию и импорт». «Дорогое удовольствие: на чем экономят казахстанцы из-за роста цен»

Сетевой Казахстан 19 апреля 2023г.

QMONITOR . KZ . «Латиницу – на паузу. Есть ли смысл продолжать неоднозначную реформу?» — На днях Касым-Жомарт ТОКАЕВ вновь (в третий раз за три года) призвал не торопиться с переводом казахской письменности на латиницу. Заодно он отметил, что Казахстан уже успел совершить на этом пути немало грубых ошибок. Однако многие комментаторы усмотрели в заявлении президента не просто призыв отсрочить такой переход, а явный сигнал к сворачиванию программы до лучших времен. Оно и понятно: реформа алфавита стала одной из самых скандальных, затратных и откровенно провальных за последнее десятилетие. Продолжать в том же духе – значит, наломать ещё больше дров и получить крайне нежелательные последствия.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Местечковый ответ коллективному Западу» — Скорее всего, это местечковый (я имею в виду общее географическое, постсоветское положение) ответ коллективному Западу, который фактически исключил Россию из мировой повестки дня. Не зря, говоря об этих планах, Лавров сообщил, что среди участников такого партнерства Москва видит «все многосторонние, субрегиональные структуры и все без исключения страны», которые расположены в Евразии. Ясно одно: в сложившихся неоднозначных геополитических условиях Казахстан и весь Центрально-Азиатский регион становятся вновь привлекательными для мировых центров влияния. Свидетельство тому участившиеся визиты сюда представителей ЕС, США, Китая и России.

EXCLUSIVE . KZ . «Как Нацбанк кредитует рост инфляции, девальвацию и импорт» — Нацбанк изучил, как расходы государства влияют на текущий счет платежного баланса через импорт товаров. В исследовании проанализированы расходные части республиканского бюджета и оценена взаимосвязь импорта товаров и государственных расходов для проверки гипотезы «двойного дефицита». Экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ рассказал, чего не хватает исследованию и на какие моменты стоит обратить внимание монетарному регулятору.

CARAVAN . KZ . «Куда выведет генеральская кривая: Военный институт Сухопутных войск терпит бедствие?» — Офицеры и курсанты ВИСВ уже давно выражают недовольство организацией учебного процесса и быта в прославленном военном вузе, но не могут достучаться ни до министра обороны, ни до главнокомандующего Сухопутными войсками, ни до депутатов нового созыва. Все их жалобы блокируются на уровне начальника института полковника Бауыржана Ибатулина. Он пришел сюда сравнительно недавно и, пользуясь неограниченной поддержкой Руслана Жаксылыкова, установил в институте свои правила. Медиа-порталу Caravan.kz стали известны некоторые подробности назревающего скандала…

TIME . KZ . «Износ под завязку» — К 2026 году алматинская ТЭЦ-3 полностью исчерпает свой эксплуатационный ресурс. Уже сейчас переполнен золоотвал, поэтому угольную станцию планируют переводить на газ. Как это будет происходить и что изменится для потребителей и города в целом?

«Отвечайте головой!» — Сенатор предлагает отправлять под трибунал командиров, если в их подразделениях убьют или покалечат солдат. Сколько молодых людей гибнет во время срочной воинской службы? Как проверяют психическое состояние призывников? Эти и другие вопросы жизни и здоровья военнослужащих депутаты вместе с представителями Минобороны, Главной военной прокуратуры и Минздрава обсудили во вторник на заседании в сенате.

ZAKON . KZ . «Дорогое удовольствие: на чем экономят казахстанцы из-за роста цен» — Доходы казахстанцев не успевают за ценами не только на продукты, но и товары первой необходимости. Многие сейчас находятся в режиме жесткой экономии. Есть и те, кто покупает еду в кредит. Все началось в период пандемии и обострилось с началом военного конфликта России и Украины. Власти говорят о разорвавшихся цепочках поставок, сложностях с логистикой и производством, влиянием антироссийских санкций. Но простому человеку от понимания сути проблем не легче. Казахстанцы говорят, что сейчас на фоне роста цен вынуждены экономить буквально на всем. Люди перестали покупать некоторые продукты питания из-за дороговизны, экономят на бытовой химии и косметике, семейные пары, у которых есть дети, при нынешней зарплате начали экономить и на развлечениях.

AZATTYQ . ORG . ««Время разобраться»? Зачем Казахстан подал в суд на операторов Кашагана и Карачагака» — Казахстанские власти обратились в международный арбитраж с миллиардными исками против операторов двух крупных нефтегазовых месторождений на западе страны ― North Caspian Operating Company N.V. и Karachaganak Petroleum Operating BV. Чего добивается правительство в спорах с разрабатывающими Кашаган и Карачаганак консорциумами и почему разбирательства инициированы именно сейчас? Азаттык поговорил с экспертом в нефтегазовой сфере Абзалом НАРЫМБЕТОВЫМ.

TENGRINEWS . KZ . ««У нас есть жилка — выживать». Как казахстанцы зарабатывают на черноморском побережье» — В этом небольшом городке, куда ни пойди, везде найдешь что-то от Казахстана. Казахстанцы находят себя здесь в разных сферах: работают косметологами, массажистами, тренерами, репетиторами. Кто-то открывает рестораны, пекарни, турфирмы. В предыдущем репортаже мы рассказали о том, как в Батуми покупают квартиры наши соотечественники. В этом материале корреспондент расскажет, какие бизнесы здесь они открывают. Мы познакомим вас с тремя героями. Каждый из них занимается любимым делом, которое еще и приносит неплохой доход.

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