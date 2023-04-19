Война Миров. Креативная идея Вассермана

Фракция депутатов Госдумы «Справедливая Россия – За правду» предложила рвать отношения с Западом бесповоротно

Предложение Анатолия Вассермана бросить дипломатическую термоядерную бомбу в отношения с Западом пока осталось только информационным вбросом с трибуны Государственной думы. Фракция «Справедливая Россия – За правду» («СРЗП»), к которой принадлежит известный политик, насчитывает всего 28 депутатских мандатов из 450-ти. Однако сама идея отозвать признание вины СССР в расстреле польских офицеров и чиновников в 1940 году под Катынью уже озвучена. В случае реализации данного предложения через Госдуму прогнозировать отношения России и коллективного Запада станет невозможно, поскольку хаос непредсказуем.

Сегодня Россия и Запад ведут гибридную войну как бы по правилам шахмат. Однако западники периодически переходят на игру в «Чапаева», из-за чего Кремль бесится и по дипломатическим каналам призывает играть в шахматы. И вот Анатолий Вассерман от лица представляемых политических сил предлагает политическому руководству врезать противнику по голове шахматной доской.

Кремль взял паузу и смотрит за реакцией на предложение. На Западе (кроме поляков, разумеется) сделали вид, что ничего экстраординарного не произошло. Мол, фракция в 28 человек, а у «Единой России» 325 и она никакой поддержки смелой идее не оказала. Однако если посмотреть на предложение депутата-эрудита, находящегося под персональными санкциями США, ЕС, Великобритании, Японии, Канады, Украины, Австралии, Швейцарии и Новой Зеландии, то оно четко вписываются в Концепцию внешней политики Российской Федерации от 31 марта. Если из специального кабинета придет политическая отмашка, то «единороссы» проголосуют как надо и очень оперативно.

Современный мир резко теряет управляемость, потому что слабеет гегемон в лице США, а с ним и вся выстроенная под него инфраструктура глобального управления. Происходят еще немыслимые пару лет назад события. Саудовская Аравия, например, торгует нефтью за юани, восстановила дипотношения с Ираном под эгидой Китая, не против возвращения Сирии в Лигу арабских государств, а на требования из Вашингтона увеличить нефтедобычу отвечает ее сокращением.

Если Россия откажется от того, что польских офицеров, а за компанию чиновников, помещиков, «осадников» расстреляли сотрудники НКВД, то это надо понимать не как научное, а как политическое решение. То есть здесь спор идет не об исторических фактах (хотя Анатолий Вассерман формально зашел именно со стороны исторической достоверности), а о политическом решении в заданной парадигме противостояния с Западом.

В таком случае историческая правда перестает кого-либо интересовать, поскольку появится (пока гипотетически) политическое решение считать Катынский расстрел 1940 года делом рук немцев в 1941 году. После этого можно будет делать что угодно. Вряд ли последует решение Госдумы о том, чтобы восстание Спартака считать успешным (да и подписей российского государства в античных документах нет), а вот декрет о признании Россией независимости Финляндии от 18 декабря (по новому стилю 31-го) 1917 года можно пересмотреть запросто. Госдума принимает решение об отзыве подписи Ленина – итоги голосования, справка, печать, исходящие данные…

Реальная Финляндия при этом никуда не денется, к тому же она теперь член НАТО. Но по бумагам можно будет творить что угодно. Правда, это только кажется, будто дипломатическая война ведется в одной плоскости, а остальные вещи в другой. Разрыв дипломатических отношений, напряжение на границе, неизбежные проблемы с визами, торговлей, судоходством, рыболовством – это целый ворох проблем, протекание которых невозможно предугадать.

Предложение Анатолия Вассермана – это предложение начать тотальную дипломатическую войну. А у нее много общего с обычной войной в том, что начать ее можно по своему решению, а вот завершить уже нет. Чем и при каких обстоятельствах могут закончиться подобные начинания – сплошная неопределенность.

При этом у идеи Вассермана потенциально гораздо больше шансов на реализацию как инструмента поднятия ставок и расширения эскалации, чем у тактического ядерного оружия на территории Беларуси. При использовании ядерного заряда неизбежно получишь в ответ, а с международными договорами на радость пропаганде и геополитическому троллингу можно «играться» довольно вольготно.

Например, можно за один пакет голосования отозвать подписи о признании Эстонии, Латвии и Литвы независимыми государствами. Поэтому идея с Катынским расстрелом – это первый камень, после которого начинается неуправляемая лавина.

Сам факт выступления Анатолия Вассермана с озвученными предложениями на трибуне российского парламента свидетельствует о продолжающемся росте напряженности в гибридной войне Москвы с коллективным Западом. Тот факт, что Кремль так и не объявил Киеву официальной войны, не должен успокаивать. Технически все это решаемо за один пленарный день. Просто сегодня РФ поставками газа через территорию Незалежной расплачивается с дружественными ей в Европе силами за параллельный импорт станков и прочих стратегических изделий, а завтра калейдоскоп событий может резко измениться.

Позицию фракции «СРЗП» нельзя рассматривать в отрыве от других нагнетающих моментов. Здесь и ордер на задержание Владимира Путина от международного уголовного суда в Гааге, и 25 лет колонии строгого режима иноагенту Владимиру Кара-Мурзе за дискредитацию российской армии, и политические карты с новыми независимыми государствами на территории современной РФ, и многое другое. Само по себе любое из описанных событий не выглядит особо тревожным, но когда их происходит много, а сама интенсивность появления подобных вещей нарастает, то приводит к переходу количественных изменений в качественные.

Идея Вассермана – это еще и ослабление позиции «партии капитуляции» в России. Пораженцы постоянно ищут каналы связи с западными элитами в попытке договориться, но им выставляют все более жесткие условия. Сам факт подобных озвучек с трибуны Госдумы еще больше взвинчивает западных «партнеров», которых в российских официальных документах уже стали называть «противником». Не за горами тот день, когда их определят «врагами». По крайней мере, вектор в данном направлении более чем очевиден.

Обвинения в адрес политического руководства России за половинчатость, непоследовательность и противоречивость решений совершенно оправданы. Но здесь надо отдавать себе отчет в том, что правящий класс РФ разнородный, а потому интересы национального промышленного капитала и тех олигархов, которые являются звеньями транснациональных сырьевых цепочек объективно отличаются. А еще есть латифундисты, силовики различных ведомств, крупное чиновничество, банкиры… В результате половинчатость во всем закономерна, ибо Кремль – это некая средняя результирующая противоборствующих властно-финансовых группировок.

Половинчатость сегодня и половинчатость год назад не поменялась по своей сути, однако ее точка стояния сдвинута на политических координатах. И сдвинута она в сторону партии войны ближе, став дальше от партии капитуляции со всеми положенными сопутствующими изменениями. Потому что за год набрали вес фигуры вроде Евгения Пригожина с ЧВК «Вагнер», погибли при терактах Дарья Дугина и Владлен Татарский (Максим Фомин), арестованного в Латвии блогера Кирилла Федорова на кого-то обменяли и вывезли на территорию России.

Произошла просто куча событий, потому что война – это самовоспроизводящийся процесс, который меняет под себя в первую очередь механизм принятия решений. А он изменяется под воздействием разнообразных событий в окружающем мире. Предложение Анатолия Вассермана как раз из тех вещей, которые меняют фон. Ну а изменяется фон – меняются происходящие на нем процессы.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.