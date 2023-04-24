Каринэ Геворгян: «России нужны не территории, а отсутствие токсичности в приграничных зонах» 24.04.2023 12:10 Лилия ИГЛИКОВА Политика 1404 0 На постсоветском пространстве переформатирование идёт по старым историческим швам Похожие материалы: Охват казахстанским ТВ, надбавки, льготы – что обещают жителям приграничных сел Казахстана Людям нужны деньги, а не реформы Газ из России хотят провести в Усть-Каменогорск Маршрут поезда «Алматы-Уральск» продлили до России Казахстанские фермеры переживают из-за профицита производства молока в России