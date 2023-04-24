«Казахи всё реже играют свадьбы, а разводятся вдвое чаще, чем узбеки». «Откровения финалистки конкурса «Мисс Казахстан». «Сопровождение Папы Римского, президентов и спасение жизней: чем занимаются солдаты СГО»

Сетевой Казахстан 24 апреля 2023г.

QMONITOR . KZ . «Казахи всё реже играют свадьбы, а разводятся вдвое чаще, чем узбеки» — На минувшей неделе, 15 апреля, в Казахстане отметили национальный День влюблённых, названный в честь героев народного эпоса – джигита по имени Козы Корпеш и юной красавицы Баян-сулу. А в канун этой даты (не исключено, что специально приурочив к ней) Бюро национальной статистики обнародовало данные за прошлый год, касающиеся количества официально зарегистрированных в нашей стране браков и разводов. Цифры, надо сказать, не самые оптимистичные.

TIME . KZ . «Красота обжалованию не подлежит?» — Откровения финалистки конкурса “Мисс Казахстан” Дианы ТАШИМБЕТОВОЙ о закулисье проекта могут сделать ее ответчицей в суде. Конфликт разгорелся в декабре прошлого года, когда алматинка Диана Ташимбетова, завоевавшая на национальном этапе титул “Мисс Вселенная” и право представлять республику в мировом финале, решила поделиться своими претензиями к оргкомитету конкурса. Суть их сводилась к тому, что вопреки всем обещаниям и договоренностям ее так и не отправили на конкурс в Новый Орлеан. Через соцсети Диана рассказала об оформленной визе в США, купленных билетах и вечерних нарядах, отшитых за ее счет, и пожаловалась, что вопреки обещаниям оргкомитета “Мисс Казахстан” они не разделили с ней эти расходы и отказались поддерживать ее участие в конкурсе.

ZAKON . KZ . «Жить можно, но плохо: за что президент раскритиковал казахстанские города» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что «города Казахстана выглядят неважно и плохо» и нуждаются в серьезном благоустройстве. Это не способствует формированию позитивного имиджа страны. Что именно в облике городов вызвало критику главы государства, разбирались корреспонденты Zakon.kz.

LITER . KZ . «Сопровождение Папы Римского, президентов и спасение жизней: чем занимаются солдаты СГО» — 21 апреля сотрудники элитного специального органа страны Службы государственной охраны отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день в 2014 году указом президента Служба охраны президента и Республиканская гвардия были реорганизованы в новый государственный орган – Службу государственной охраны РК. Помимо обеспечения безопасности высших должностных лиц государства и иностранных гостей, Служба государственной охраны привлекается и к организации, проведению церемониальных, протокольных мероприятий. Поэтому к отбору кандидатов на прохождение службы подходят особо тщательно, учитывая физические, личностные и психологические качества.

KAPITAL . KZ . «Во сколько обойдется реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак» — Общая стоимость проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» 1 очередь» составит 112,9 млрд тенге с НДС. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в ответе на официальный запрос в пресс-службе НК «КазМунайГаз».

FORBES . KZ . «Спецпосланник Великобритании: Санкционные товары через Казахстан попадают в Россию и в районы боевых действий в Украине» — 24 апреля в Казахстан прибывает директор по санкциям Великобритании Дэвид Рид. Поездка проходит, как было озвучено официально, «в рамках двустороннего диалога Великобритании и Казахстана по санкциям и более расширенного двустороннего сотрудничества». Дэвид Рид координирует свой визит с представителями ЕС и США по санкциям.

«Дать удочку: казахстанка открывает нуждающимся детям окно в цифровой мир» — «Дать детям удочку» – так звучит девиз образовательной инициативы Connect-Ed, основанной в 2020 году участницей рейтинга «30 до 30» Forbes Kazakhstan 28-летней Гульназ Кордановой. Цель заключается в предоставлении равных образовательных возможностей для каждого ребенка. За почти три года существования проекта его команда передала в казахстанские семьи 254 единицы техники – компьютеров, ноутбуков, смартфонов, обеспечив таким образом доступ к современным технологиям и интернету для более чем 1000 школьников. 144 человека прошли обучение на созданных в рамках Connect-Ed бесплатных курсах цифровой грамотности.

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