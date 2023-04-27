Собственник квартиры в Казахстане вне закона

Сфера управления многоквартирным домом загнана в тупик

Президент Касым-Жомарт Токаев публично озвучил провал реформы по переходу от КСК к ОСИ. Тем самым признана несостоятельность разрабатываемой на протяжении четверти века правительством и утверждаемой парламентом законодательной базы по управлению многоквартирным жилым домом. Пытаясь найти выход для решения данной головной боли, правительство нашло вход в лабиринт новых нерешаемых проблем в сфере управления жилищным фондом.

Чтобы решить любую проблему, необходимо выявить ее причину. В нашем случае центральной причиной является неисполнение закона со стороны местных исполнительных органов власти по обеспечению реализации законных требований собственников квартир.

Разработчики закона всю вину за плачевное положение дел сваливали и сваливают на нерадивость, несознательность и лень собственников квартир. В реальности же все перечисленные недостатки относятся к правительству как инициатору и разработчику неадекватного законодательства и парламенту, который все это утверждал не вникая в суть вопроса и вопреки требованиям Конституции.

Поясняем про Конституцию. Основной закон предоставляет гражданину право выбора. А в случае с последним решением правительства по переходу от КСК в ОСИ оно не спрашивает собственника квартиры его согласия участвовать в реформе.

В 2019 году президенту Токаеву докладывалось, что данная реформа будет реализована в жизнь в течение года силами местных органов государственного управления. Они подготовят документацию по домам, передадут документы от КСК собственникам квартир, оплатят оформление всего процесса за счет бюджета. Собственникам квартир останется только провести собрание участников кондоминиума по выбору органа управления ОСИ (объединение собственников имущества).

В реальности же те собственники квартир, которые решили создать вместо КСК ОСИ, все расходы по оформлению документации оплачивали за свой счет. Получается, что правительство проводит реформу не за счет бюджета, а из кармана собственников квартир. Поэтому ничего удивительного, что показатели такие низкие: только 5% многоквартирных домов создали ОСИ. Значит и реформа за 3 года выполнена на 5%.

Мы обратились к Владимиру Пермину, председателю «Добровольного общества защиты прав нанимателей» с вопросом можно ли сферу управления жилищным фондом на данном этапе привести в надлежащее состояние? И что для этого необходимо сделать?

«Первое – это набраться смелости и признать свои ошибки правительству и парламенту (виновникам срыва реформы). Второе: набраться мудрости, чтобы устранить эти ошибки, – подчеркнул г-н Пермин. – За примерами далеко ходить не надо. Последняя норма, утвержденная Сенатом, разрешает трех собственников квартир (не менее), чтобы создать орган управления для малых домов (до 30 квартир). Точно такую же норму в законе 1997 года отменили как несовершенную. Если она была несовершенной, то почему к ней вернулись? А если она была нормальной, то почему ее отменили? То есть мы вернулись к тому, что и так было четверть века назад.

Закон «О жилищных отношениях 1997 года» разрабатывался юристами-профессионалами, а изменения в него вносились чиновниками. С их помощью мы прошли круг и вернулись к тому, что предлагали профессионалы. Если мы вернулись сами того не ожидая к нормам закона 1997 года, то может быть стоит на их основе разработать модель (или модели) управления многоквартирным жилым домом, а для их реализации утвердить соответствующую им нормативно-правовую базу».

Такой подход предполагает наделение собственника квартиры статусом потребителя. По идее, он таким и является. Однако Комитет по защите прав потребителей (государственный орган) собственников квартир как потребителей не признает. «Не признав собственников квартир потребителями, государственный орган лишает их права на защиту государства как слабой стороны (потребитель априори считается слабой стороной)», – обрисовал тупиковую ситуацию Владимир Пермин.

«Есть программа «Мой дом – Казахстан», которая позволяет собственников квартир сделать добросовестными потребителями, какими они в подавляющем большинстве случаев и являются, а также вернуть им возможность и желание проявлять гражданскую активность», – подчеркнул председатель «Добровольного общества защиты прав нанимателей».

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