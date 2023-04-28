«Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны!». «Хотели как лучше… Удался ли первый этап политических реформ, и что нас ждёт дальше?». «Залечь на дно, вывезти бизнес из страны или вопреки всему развиваться?»

Сетевой Казахстан 28 апреля 2023г.

TIME . KZ . «Институт народной дипломатии» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ: «Нельзя поддаваться эмоциям, вестись на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны!». В столичной Пирамиде в четверг 84 раза произнесли слово «единство». То была не медитация йогов или аутотренинг от коучей, а XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана. Ее председатель, он же глава государства, заявил, что все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия. Очередная сессия АНК проходила, как всегда, весело, пестро, с музыкой и песнями — будто и не собрание серьезных делегатов, а народные гуляния в ярких национальных костюмах. И на таком развеселом фоне члены АНК до начала заседания убеждали журналистов, что в Ассамблее не только поют, водят хороводы и выходят в свет в нарядных платьях.

QMONITOR . KZ . «Хотели как лучше… Удался ли первый этап политических реформ, и что нас ждёт дальше?» — Прошедшие выборы в Мажилис и маслихаты не просто увенчали первый этап начавшегося в стране процесса политической модернизации, но и стали показателем того, насколько государство и общество готовы к кардинальным переменам. В этой связи мы попросили наших экспертов оценить итоги электоральной кампании, прошедшей в условиях «новой реальности», а также порассуждать о том, в каких дальнейших реформах нуждается политическая система Казахстана.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Есть ли управа на управленцев?» — После случившегося неделю назад большого президентского совещания по социально-экономическому развитию страна узнала официальную причину, скажем так, недостаточной эффективности провозглашенных без малого четыре года назад реформ. «Многочисленные заявленные реформы продвигаются медленно. Это нужно признать. Поэтому правительству потребуется воля для искоренения старых методов работы», — сказал Касым-Жомарт Токаев. И продолжил: «Это — отсутствие ответственного отношения к своей работе, низкая активность многих госслужащих и руководителей госорганов. И это особенно проявляется в ходе освоения бюджетных средств». Ни присутствовавшим в зале заседаний, ни нам с вами президент никакой Америки не открыл. Зато создал прецедент: впервые за три десятка лет власть признала, пользуясь молодежным жаргоном, «свой косяк».

KZAIF . KZ . «Поднимите им веки» — Режиссёр, писатель, публицист Ермек ТУРСУНОВ, представлять которого казахстанцам не надо, тоже ищет ответы на болезненные вопросы сегодняшнего дня. Мы решили спросить его самого, какие ответы он уже нашёл. Или ещё не нашёл. И вообще, стоит ли заниматься поисками самих себя, если вокруг это особенно никого не интересует? — Всегда есть Олжас, всегда есть Муртаза Шерхан, всегда есть Герольд Карлович Бельгер, есть Симашко, Калтай Мухамеджанов, Абиш-ага Кекильбаев. Можно ещё перечислять наших корифеев литературы, поэзии, драматургии, культуры. Всегда кто-то есть, а оказалось, что уже никого нет. Не в укор будет сказано живущим, но среди них очень немало каких-то сомнительных личностей. Но корифеев-то нет! Целый пласт нашей культуры ушёл.

TENGRINEWS . KZ . «7 часов в Тегеране: закулисье визита премьер-министра Казахстана в Иран» — Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ побывал с официальным визитом в Иране. Глава казахстанского кабмина провел в Тегеране около семи часов и за это время успел встретиться и провести переговоры с президентом и первым вице-президентом страны. Фотокорреспондент Tengrinews.kz Турар Казангапов был в составе казахстанской делегации и рассказывает подробнее о том, как встречали представителей нашей страны. И каких договоренностей удалось достичь.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Залечь на дно, вывезти бизнес из страны или вопреки всему развиваться?» — Главная ошибка власти, бизнеса, общества и даже агашек в том, что они все не понимают, что как раньше уже не будет. Изменения уже начались и теперь вопрос в том, подстраиваться под них или управлять ими. Наша реальность меняется под воздействием комплекса геополитических, геоэкономических и внутриполитических факторов. Теперь вопрос в том, будут ли эти изменения спонтанными и реактивными, или заключение комплекса взаимных обязательств позволит ими управлять и моделировать ситуацию и, в конечном счете, выиграть. Но для этого нужен принцип общего водопоя: всем нужно договариваться, заключив негласный новый социальный контракт.

AZATTYQ . ORG . «Власти хотят усилить полномочия КНБ. Что за этим стоит?» — Акорда намерена усилить полномочия комитета национальной безопасности и регламентировать его действия в «кризисных ситуациях» и «чрезвычайных ситуациях социального характера». Эксперты выражают опасения, что к таким ситуациям будут отнесены мирные митинги и трудовые споры, и без того подавляемые в стране.

CARAVAN . KZ . «Насколько казахстанцам дешевле питаться дома, а не в кафе» — Сейчас казахстанцы тратят на еду около половины своего дохода, считает сенатор Кайрат Тастекеев. Цены планомерно растут, в том числе на социально значимые продукты, в агентстве по финансовому мониторингу ищут способы решения проблемы и даже привлекают для этого искусственный интеллект. Ну а обычным людям остаётся только экономить и надеться, что повысят зарплату.

LITER . KZ . «Хорошо для IT, плохо для ЦОНов – эксперты о четырехдневной рабочей неделе» — С июля 2023 года в Казахстане появится четырехдневная рабочая неделя. Нововведение вызвало бурное обсуждение прежде всего из-за того, что неясно, переходит ли вся страна на новый график и насколько выгодно для сотрудников сокращение рабочей недели. Эксперты в сфере трудового законодательства рассказали Liter.kz, в чем преимущества и недостатки новой системы. С 1 июля в Трудовой кодекс вносятся изменения и дополнения: теперь предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя. Продолжительность определяется по соглашению сторон.

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