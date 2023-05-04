«Большая задачка для всей страны: Следует подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны». «Единство и борьба противоположностей». «Почему новый созыв Мажилиса напоминает цирк-шапито?»

Сетевой Казахстан 4 мая 2023г.

TIME . KZ . «Большая задачка для всей страны» — Эксперты пытаются расшифровать предложение Касым-Жомарта ТОКАЕВА, высказанное им в недавнем выступлении на ХXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Дословно президент сказал так: “Следует подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. Она должна быть близка и понятна гражданам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность нашего народа”. Что это означает? Почти никто из опрошенных нами политологов не смог объяснить, что имел в виду глава государства. Изложил свою версию лишь Данияр АШИМБАЕВ. Он уверен, что Токаев говорил о геральдической символике в широком смысле слова.

Петр СВОИК – «Уловка номер два» — История перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ — это череда сплошных лукавств. А как завершить дело без хитростей? Долгожданный миг все ближе: уже на май намечен финальный тендер между двумя претендентами на строительство “под ключ” второй ТЭЦ-2 на той же площадке. Обе компании, напомню, китайские.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Единство и борьба противоположностей» — Заседание Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и 1 Мая: День единства народа Казахстана — темы важные, если можно так выразиться, сакральные. Само понятие «единство народа» у нас воспринимается исключительно через призму межнациональных отношений. Как раз с этим в нашей стране, слава Богу, пока особых проблем нет: за 32 года Независимости граждане сами, без всякого участия власти, научились жить в дружбе и согласии, и кое-где возникающие локальные и узкогрупповые конфликты, как правило имеют финансовые или бизнес проблемы. Тем не менее, разве может быть единым народ, который переживает перманентный период беспрецедентного расслоения на кучку супербогатых и миллионов бедных. К сожалению, в Новом Казахстане эта ситуация, похоже, только усугубляется.

QMONITOR . KZ . «Почему новый созыв Мажилиса напоминает цирк-шапито?» — Избранный в марте новый депутатский корпус, не жалея языка своего, ударно отработал первый месяц. Всё это время народные избранники просто-таки фонтанировали идеями, поражая воображение отвыкшего от депутатской активности казахстанского социума. Впрочем, КПД у такой напористости очень неоднозначный. Хотя бы потому, что нередко возникало ощущение, будто некоторые обладатели мандатов перепутали Мажилис с ареной цирка.

FORBES . KZ . «Когда шесть казахстанских банков вернут стране госпомощь» — 1 января 2023 года вступили в силу законодательные ограничения для банков, имеющих инструменты государственной поддержки на балансе. Распределять прибыль, начислять дивиденды по простым и привилегированным акциям и проводить обратный выкуп своих акций такие БВУ смогут при определенных условиях. Каких – прописано в постановлении Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), его приняли 28 апреля. Что это за условия, представители агентства рассказали на брифинге 3 мая.

365 INFO . KZ . «Банки в Казахстане нарушают санкции США» — Некоторые банки Казахстана демонстрируют преступную самонадеянность, помогая нарушать санкции США против России. Финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ предупреждает — американцы это видят, они будут долго раздумывать над наказанием первого нарушителя. Но когда это сделают — следом «казнят» и второго, и третьего, и уже без раздумий и колебаний. И это представляет серьезную угрозу банковской системе Казахстана.

LITER . KZ . ««Охлаждение перегретого рынка»: что будет с ценами на жилье в Казахстане, рассказал эксперт» — Предпосылок для значимого падения цен на недвижимость в РК нет. После бума с изъятыми из ЕНПФ средствами на покупку недвижимости рынок жилья перешел в некую фазу “сна”. Цены на жилье незначительно снизились, так же как и спрос на него. Что будет с ценами на недвижимость дальше? Какова будет денежно-кредитная политика, касающаяся банковских ипотек, в 2023 году? На эти и другие вопросы в интервью ответил главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан ДОСОВ.

EXCLUSIVE . KZ . Земфира ЕРЖАН – «Казахскому языку нужен кризис-менеджмент» — Новый проект «Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы» говорит о том, что языковая политика не соответствует реальности, а казахский язык переживает серьезный системный кризис. Алматинский филиал Международного общества «Қазақ тілі», ОО «Erkin El» и Алматы Менеджмент Университет Alma U обсудили этот документ совместно с представителями Комитета по языкам МОН РК, акимата Алматы, городского филиала НПП «Атамекен». Эксперты считают, что содержание этого документа не отвечает его названию. Текст объемом более 70 страниц, скорее, представляет собой отчет о деятельности Комитета по языкам.

TURANPRESS . KZ . «Запретить нельзя разрешить: кто прессует игорный бизнес?» — Есть очень известный экономический закон о спросе и предложении. И работает он одинаково в любой категории товаров и услуг. А есть еще и известное древнеримское крылатое выражение «Хлеба и зрелищ», которое не утратило смысла и в современности. До тех пор, пока люди будут хотеть есть и развлекаться, а хотеть этого они будут всегда, и будут существовать разные способы получения физиологических и психоэмоциональных удовольствий. Алкоголь, наркотики и игра – наиболее популярный и доступный широкому потребителю развлекательный допинг. Но только в социально безопасных и контролируемых объемах их потребления.

AZATTYQ . ORG . «Точечная и уплотняющая застройка: как она губит города и нервы горожан» — Десятки строящихся и построенных зданий в Павлодаре находятся в центре судебных споров, ещё несколько жилых многоэтажек должны снести по решению Фемиды. Большинство из них — объекты, возведённые без учёта мнения горожан, в непосредственной близости от многоквартирных домов или в рекреационной зоне. Уплотняющая и точечная застройка — проблема, характерная для многих казахстанских городов.

INFORMBURO . KZ . «Антисанитарный апокалипсис. Общественные туалеты в Казахстане приводят в ужас» — Пока вдоль казахстанских трасс и в районе достопримечательностей нет достаточного количества чистых, тёплых, комфортных туалетов, в которых всегда можно найти бумагу и мыло, все попытки развивать туризм бессмысленны. Ямы в полу грязных продуваемых кабинок – демонстрация неуважения и к гражданам страны, и к иностранцам, которым не посчастливится это увидеть. Но порой в путешествии по Казахстану встретить даже такой жуткий туалет – большая удача.

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