«Астана и Душанбе приняли Декларацию о союзническом взаимодействии». «Что ждет страну после выборов в парламент?». «Депутаты Мажилиса снова требуют принять закон о государственном языке». «Отдайте воду Астаны тем, кому она нужнее»

Сетевой Казахстан 5 мая 2023г.

TIME . KZ . «Штрихи к историческому визиту» — Астана и Душанбе приняли Декларацию о союзническом взаимодействии. На улицах казахстанской столицы два дня развеваются флаги Таджикистана. С государственным визитом находится у нас его президент Эмомали РАХМОН. В аэропорту в среду вечером гостя из солнечного Душанбе встречал лично Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Оба сначала побеседовали с глазу на глаз в неофициальной обстановке, а уже сегодня состоялись официальные переговоры в узком и расширенном форматах. Кроме того, главы государств выступили на совместной пресс-конференции и вместе отобедали. Ближе к вечеру эту встречу назовут эпохальной. Почему дата 4 мая 2023 года останется в истории обоих государств – в материале корреспондента «Времени».

EXCLUSIVE . KZ . «Что ждет страну после выборов в парламент?» — Со дня парламентских выборов в Казахстане прошло больше месяца и о них уже почти забыли. И зря! Эксперты считают, что впереди ничего хорошего нас не ждет. «Успешно завершенный первый этап политических реформ» существует только в голове у власти, а на деле реального прогресса нет.

RATEL . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Отдайте воду Астаны тем, кому она нужнее» — Я против того, чтобы тратили десятки миллиардов на дополнительный канал и увеличение подачи воды в Астану по следующей причине. Когда Астану начинали строить — хотели 100-200 тыс. населения, маленький городок, уютный, чтобы чиновники жили в аскезе и думали о Родине. Затем как-то незаметно столица вытащила кучу людей и выросла до 1 млн человек. Теперь, поддавшись тренду бесконтрольного роста (чтобы заработали строительные компании) населения города, рассматривается предложение перебрасывать воды из канала имени Сатпаева. Все ради того, чтобы строители могли получить воду на свои безжизненные бетонные коробки (качество у которых хуже с каждым годом).

QMONITOR . KZ . «Депутаты Мажилиса снова требуют принять закон о государственном языке» — За день до сессии Ассамблеи народа Казахстана, на которой с большой речью к собравшимся в зале и ко всем гражданам страны обратился глава государства, остановившийся в том числе на языковой проблеме, в газете «Дат» вышла статья под заголовком «Қазақ үкіметі тағы да қазақ тіліне қарсы шықты» — «Казахское правительство снова выступило против казахского языка». Публикацию можно было бы оставить без внимания (мало ли кто и что пишет), если бы под ней не стояли подписи более десятка депутатов Мажилиса.

«Пять лет во главе Казахстана. Левон Мирзоян – крайне противоречивая фигура в истории» — 90 лет назад во главе Казахстана встал человек, деятельность которого сегодня оценивается крайне неоднозначно. На период его правления пришлись, с одной стороны, преодоление катастрофического голода и обретение Казахской автономией статуса союзной республики, что много позже позволило ей стать независимым государством, а с другой, массовые политические репрессии. Речь идёт о Левоне Мирзояне, который в начале 1933 года стал первым секретарём крайкома партии, сменив на этом посту Филиппа Голощёкина.

ZAKON . KZ . «А у нас в квартире свет: почему в городах Казахстана перебои с электричеством» — Казалось бы, непростые 90-е годы с традиционными перебоями с электричеством давно позади. Наверняка многие помнят, как готовили тогда ужин днем, а дети учили уроки при свечах. К сожалению, эти темные времена могут вернуться. В стране наблюдается дефицит электроэнергии. Особенно от ее нехватки страдает юг страны. Например, внимательные люди не раз замечали, что, к примеру, в Алматы не все улицы освещены в ночное время. Либо же они освещаются по очереди – час один район, час другой.

KURSIV . KZ . «Станет ли чемпионат мира по шахматам для Казахстана чем-то большим, чем очередное имиджевое мероприятие?» — Победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня завершился чемпионат мира по классическим шахматам, который прошел в Астане. У Китая впервые в истории собственный чемпион с классическим контролем. Но что значит прошедший в Астане чемпионат для нашей страны – является ли турнир чем-то большим, чем очередной имиджевый проект? Шахматы в Казахстане становятся все более и более популярным спортом. Интерес к шахматам растет начиная с самого нижнего уровня – школьников. Если в 2015 году (первый год наблюдений статистиков) шахматно-шашечные секции посещали 84,1 тыс. школьников, то по итогам 2021 года школьников-шахматистов было уже 210,4 тыс. Увеличилось и число кружков – с 4,5 тыс. до 6,8 тыс.

TENGRINEWS . KZ . ««Тайный» подземный рынок Астаны. Как под столичным ЖК скрываются 150 бутиков» — Обычный с виду жилой комплекс на одном из главных проспектов столицы — Мангилик ел — в народе считается неофициальным рынком левобережья Астаны. Под многоэтажным домом расположились более 150 бутиков, где можно найти абсолютно любой товар или услугу. Но самое интересно, что снаружи невозможно увидеть, что подвал этого дома скрывает в себе целый торговый лабиринт. Как говорят местные жители, их цокольный этаж стал тем самым базаром, которого так не хватает на левом берегу. О неформальном подземном торговом центре Астаны — в репортаже…

CARAVAN . KZ . «Наследие погибших казахстанских звезд: как живут их родные» — Мурат Насыров, Батырхан Шукенов и Денис Тен – имена, которые остались в сердцах многих жителей Казахстана. Несмотря на то, что эти талантливые люди уже не с нами, их творчество продолжает жить и вдохновлять многих. Однако, кроме славы и почитания, они оставили любящих родных, которые до сих пор скорбят и не могут смириться с потерей. В сегодняшнем материале медиапортала Caravan.kz мы расскажем о том, как живут близкие звездных казахстанцев, ушедших из жизни, как им удается сохранять память о своих близких и продолжать их дело, а также, как они справляются с болью потери.

AZATTYQ . ORG . «Россиянин бежал в Казахстан, чтобы не воевать в Украине. Но его решили выдворить» — Суд в Западно-Казахстанской области вынес решение депортировать в Россию гражданина этой страны Игоря Санджиева, который в конце марта незаконно перешел границу, не желая быть отправленным на войну в Украину. Россиянин уверен, что на родине ему грозит тюремный срок за «дезертирство» и «дискредитацию» российской армии. Астана, похоже, не видит в выдаче Санджиева российской стороне опасности — она отказала ему в предоставлении статуса беженца. И это не первый такой случай.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.