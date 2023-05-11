Война Миров. Шпионы или дегенераты?

Конспирология не дает ответы на многие наблюдаемые события

Конспирологические теории приходят на выручку, когда человек не может объяснить происходящие события с точки зрения здравого смысла. Отсюда версия, по которой Байден, Путин, Шольц, Зеленский являются шпионами транснациональных корпораций, а война на Украине и противостояние России с коллективным Западом в целом – борьба нанайских мальчиков. Нам же более вероятным видится столкновение конкурирующих сил в эпоху многослойного глобального кризиса, когда все вокруг гнилое, безвольное и глупое, из-за чего непривычно много ошибок и откровенного идиотизма. Ну и массовое предательство не стоит недооценивать.

Примерно 12% представителей человеческой популяции являются думающими при любых обстоятельствах. Специалист по работе мозга Сергей Савельев объясняет это индивидуальной изменчивостью мозга. То есть население невозможно «затупить» раз и навсегда. Даже при разваленной системе образования всегда будет доля людей, которые выходят за формат «еда – размножение – доминирование» и пытаются систематизировать наблюдаемые ими факты, осмысленно строить жизненную стратегию.

Мировое правительство достаточно сложно себе представить, поскольку законы биологии взывают к внутривидовой и межвидовой конкуренции. В свое время приход Дональда Трампа к власти в США показал, насколько глубокая пропасть пролегла между американским национальным промышленным капиталом и транснациональными воротилами с офисами на Уолл-стрит. Что уж говорить о ситуации в планетарном масштабе, где каждая более-менее состоятельная и самостоятельная группа всегда пытается улучшить свое место под солнцем.

Идея «договорняка» базируется на том, что вступившие в открытый конфликт в 2022 году силы ведут борьбу на два фронта: друг с другом и с собственным населением. Под борьбой с населением подразумевается ужесточение социального контроля в отношении среднего слоя, поскольку у бедных взять нечего, а олигархи ловко отбиваются от любых ограничений, которые им пытается навязать государственное руководство.

В данном случае нужно учитывать влияние разнонаправленных процессов и их инерцию. Очень хорошо это отследить на примере остановки трех последних АЭС в Германии, которая была осуществлена 16 апреля. Решение об этом принято 10 лет назад и немецкая бюрократическая машина педантично выполнила работу без оглядки на изменившиеся события. То есть федеральная политическая элита оказалась неспособной к оперативному реагированию в связи с изменившимися обстоятельствами.

А вот на региональном уровне в ФРГ здоровые силы еще сохранились. Премьер Баварии Маркус Зедер выступил с требованием к немецкому правительству передать закрытую АЭС «Изар-2» в ведение местных властей пока не завершился кризис в энергетике. Попутно от Берлина хотят получить право заниматься ядерной энергетикой на уровне федеральных земель.

Вся история России после 1991 года – это обслуживание интересов олигархов как нового господствующего слоя. Поскольку победители в Холодной войне разрешили русскоязычным нуворишам заниматься только сырьевыми вещами, то все сложные производства с той или иной скоростью ликвидировались, образование разваливалось, зарплаты понижались, ибо максимизацию прибыли – ключевой закон капитализма – в рыночных условиях никто отменить не может.

В 2007 году Владимир Путин в своей мюнхенской речи высказал неудовольствие бенефициарам действующего мирового порядка по поводу того места, которое отвели российским олигархам за большим столом сверхбогатых людей. Нурсултан Назарбаев, кстати, тоже писал статьи, где пытался разобраться, почему он поставляет на мировой рынок углеводороды, металлы, зерно, а взамен получает бумаги с условной ценностью.

Когда деньгами были золото и серебро, то они выполняли функции меры стоимости (с подфункцией масштаба цен), средства обращения (посредник в обращении товаров), образования сокровищ (имеют ценность для человека сами по себе), средства платежа (сумму долга выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара) и мировых денег (чем можно расплатиться с зарубежными партнерами).

В царской России на государственном кредитном билете в 1 рубль было написано, что он равен 1/15 империала, содержит 17,424 долей (мера веса) чистого золота и подлежит размену на золотую монету без ограничений. Изначально билеты были своеобразной распиской банкира в том, что он получил на хранение определенное количество золота, которое обязуется вернуть по первому требованию.

Когда доллар США дебютировал на финансовой арене, то унция золота стоила 17 «баксов». Сейчас тройская унция продается за $2030, но это сугубая абстракция. Поскольку с 1971 года у доллара США нет золотого обеспечения и деньги в 2023 году выполняют только функцию платежного средства. Доллар, рубль, тенге – это долговые обязательства конкретного государства. С долларом все даже сложнее, поскольку его эмитирует Федеральная резервная система, а это частная организация.

Главная мировая валюта на сегодня – это долговые обязательства непонятно какого субъекта. Игра «реальные ресурсы в обмен на фантики» была популярна, пока гегемон в лице Вашингтона на голову превосходил всех остальных, а в случае чего мог «всыпать» грубой военной мощью. Муаммара Каддафи убили не за эпатажность и эксцентричность, а за то, что в деле создания золотого динара ливийский лидер слишком далеко зашел на пути реализации проекта.

Объективно Россия, Китай, Индия, Бразилия и другие серьезные игроки незападного мира хотят сами заниматься печатанием декретных денег каждый в своей макрозоне. Ну а на что торговать между макрорегионами со временем можно договориться. Юань сегодня стремительно набирает популярность, поскольку за ним стоит практически весь спектр производимых на планете товаров и услуг. Будь китайская валюта более «свободной» от государственного регулирования, ее привлекательность стала бы еще сильнее.

США и их союзникам перспектива окончания доллароцентричного мира не нравится, поскольку это приведет к резкому падению экономических возможностей как американских элитариев и их ближайших союзников, так и рядового населения Штатов. Поэтому с покушающимися на долларовую пирамиду борются всем, что подвернется под руку и не всегда включая мозг.

Заморозка золотовалютных резервов Российской Федерации стала если не роковой, то однозначно стратегической ошибкой Вашингтона. Всем серьезным мировым игрокам (Иран про это знает давно) было продемонстрировано, что США не отвечают по своим обязательствам. Как результат, начался стратегический выход из долларов не только в тех государствах, которые имеют с Белым домом напряженные или натянутые отношения, но и у вполне лояльных. Первой страной, скинувшей американские трежерис (государственные долговые ценные бумаги) стал Израиль.

Выдать войну на Украине за межевую стычку между людьми одного круга, которые лично друг к другу претензий не имеют и просто занимаются ликвидацией избыточной биомассы – не получается. «Джентльмены» не уничтожают объекты стратегической инфраструктуры, не лезут прилюдно в чужой карман (заморозка госактивов), не выдают ордер международного уголовного суда на соседа по клубному столику.

Сегодня на примере России мы видим сложную комбинаторику взаимоотношений между элитой (есть план и ресурсы по его достижению), контрэлитой (есть план что делать, нет ресурсов) и антиэлитой (ломает планы элиты). Все будет зависеть от того, объединятся ли в России элита с контрэлитой в борьбе с антиэлитой (она же «пятая колонна» и агенты коллективного Запада).

Поскольку перевод государственного аппарата из положения обслуживания интересов олигархов в положение достижения победы в борьбе с коллективным Западом происходит медленно, сам бюрократический аппарат очень корявый и развращенный десятилетиями обратного отбора, то для неподготовленного человека происходящее выглядит абсурдом, заговором и коррупцией.

Плюс вечная русская дилемма в степени государственного давления. Если государство проводит свою линию мягко, то многие пытаются его установки игнорировать, а когда жестко, то все стонут из-за произвола. Благо, на дворе информационное общество и обратная связь постепенно улучшается.

Если бы современная РФ столкнулась в нынешней схватке с США периода Рональда Рейгана и Великобританией эпохи Маргарет Тэтчер, то у Кремля не было бы шанса на победу даже при поддержке Китая. К счастью для Москвы, геополитические противники тоже сильно деградировали во всех отношениях, из-за чего те же санкции не дают задуманного эффекта, да и наскрести оружия для поставок Киеву быстро превратилось в проблему.

Сегодня сражаются друг с другом две больные системы, но гибридную войну они ведут с решительными целями. Кто в ходе схватки быстрее выздоровеет и поумнеет, тот и победит.

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