«Сколько стоит управляемая оппозиция в Казахстане?». «Двойственность в отношениях с РФ позволяет Казахстану эффективно балансировать». «Казахстану не хватает собственной электроэнергии: страна испытывает дефицит»

Сетевой Казахстан 12 мая 2023г.

IA — CENTR . RU . «Сколько стоит управляемая оппозиция в Казахстане?» — Создание псевдооппозиционного проекта в Казахстане стоит несколько миллионов долларов в год. Спонсорами могут выступать внешние силы и властные структуры в самом Казахстане. Как можно отличить реальное оппозиционное объединение от искусственного, в интервью рассказал казахстанский политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ — Управляемая оппозиция необходима власти как инструмент работы с протестностью, протестными настроениями. Другое дело, что фигуры, которые власть вводит в протестное поле, вряд ли смогут эффективно управлять толпой в кризисной ситуации.

KURSIV . KZ . Николай КУЗЬМИН – «Двойственность в отношениях с РФ позволяет Казахстану эффективно балансировать» — Отношения с Россией могут меняться в лучшую или худшую сторону, но они всегда будут занимать центральное место во внешней политике Казахстана. После завершения парламентских выборов многие ждали смены правительства. Однако единственной важной кадровой перестановкой стала смена главы внешнеполитического ведомства. Самое важное отличие Мурата Нуртлеу, пришедшего на смену Мухтару Тлеуберди, состоит в том, что он входит в «команду Токаева» и пользуется безусловным доверием президента. Следовательно, значение внешней политики для Казахстана выросло. Кроме того, в своем выступлении на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил обновить Концепцию внешней политики с учетом изменившейся геополитической ситуации. Это хороший повод для того, чтобы пристальнее взглянуть на отношения Казахстана с другими странами – нашими соседями, союзниками и партнерами.

KZAIF . KZ . «Несгораемые иллюзии» — Сергей КОЗЛОВ — Буквально на днях казахстанский портал Ranking.kz опубликовал интереснейший обзор «Казахстану не хватает собственной электроэнергии: страна испытывает дефицит». Очень советую почитать всем, кто интересуется ситуацией в нашей стране, вокруг неё, кто считает себя патриотом (или национал-патриотом, если угодно), или вообще всем, кому небезразлично настоящее и будущее Казахстана. Спасибо тем, кто этот обзор составил. Почему пою ему дифирамбы? Да потому, что вот тут мы все порою спорим о том, как нам реорганизовать нашу политическую систему и т. п. Конечно, нужно реорганизовывать, никто не возражает, конечно, нужно реформировать всё, что касается буквально во всех отраслей управления.

FORBES . KZ . «Главы казахстанских компаний считают, что инвестиционный климат в стране не улучшился» — Оценивая изменения инвестиционного климата в Казахстане в 2022 году, 24% респондентов локального опроса CEO Survey выразили мнение, что по сравнению с 2021 годом он улучшился. 46% респондентов заявили, что инвестиционный климат остался на прежнем уровне, а по мнению 28% участников опроса, инвестиционный климат ухудшился. Одним из главных факторов как негативных, так и позитивных изменений казахстанские СЕО считают влияние геополитических рисков.

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ – «Что означает арест Абылая Мырзахметова?» — Агентство РК по противодействию коррупции подтвердило арест бывшего председателя НПП «Атамекен» Абылая Мырзахметова. Повторный. Понятно, что это событие вызвало кривотолки и прямотолки, но чаще домыслы основывались либо на устаревшей, либо на заведомо фейковой информации. Впрочем, мы тоже не претендуем на истину в последней инстанции, но попытаемся разобраться, что происходит, а также, что не менее важно – что будет происходить.

QMONITOR . KZ . «Плюс три региона… Что дало Казахстану создание новых областей?» — Год назад, в начале мая, в Казахстане было объявлено о создании трёх новых областей – Абайской, Жетысуйской и Улытауской. Наряду с позитивными прогнозами относительно того, что данное решение придаст мощный импульс их развитию, тогда звучали и пессимистичные оценки – мол, сейчас не самое лучшее время для столь серьёзных административно-территориальных реформ, да и рискованно проводить их вот так наскоро, без предварительной подготовительной работы. Разумеется, делать далеко идущие выводы ещё рано, но первые промежуточные итоги, считают аналитики, подвести уже можно.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Опять долевой кризис» — Почему малые и средние застройщики – это объективное зло в современном Казахстане. В связи со «старыми песнями о главном» на строительном рынке республики, когда из кладовых памяти вновь начали всплывать эпизоды с долгостроями, незаконным строительством жилых комплексов и расселением «дольщиков» по новым ЖК, впору задаться вопросом: «А почему ситуация повторяется с точностью до квадратного метра?».

INFORMBURO . KZ . «Девушку продали за 250 тысяч тенге, а младенца – за 2 млн. Как торгуют людьми в Казахстане» — МВД представило проект закона «О противодействии торговле людьми». Законопроект «О противодействии торговли людьми», разработанный по поручению президента Токаева, презентовали на форуме по борьбе с торговлей людьми, который прошёл 11 мая в Астане при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).

LITER . KZ . «Без столовой и спортзалов: в аварийных школах учатся дети в Кызылординской области» — В Кызылординской области работают 294 школы, из них более 80% находятся в селах. Часть школ в регионе признаны аварийными, имеются также трехсменные учебные заведения. Ученики по сей день вынуждены посещать вековые двухэтажные образовательные учреждения без спортзала, столовой и интерактивных кабинетов. Кто и как решает вопрос модернизации ветхих школ, как осваиваются бюджетные средства и чем чреваты такие условия для учеников, рассказываем в материале…

ZAKON . KZ . «Блог в помощь: почему хотят ужесточить наказание для блогеров в Казахстане» — Серьезный резонанс в обществе получило предложение депутата Мажилиса Анаса Баккожаева усилить ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. Zakon.kz решил изучить детально тему и понять, чем недоволен народный избранник и почему в стране еще нужно ужесточить закон. На первый взгляд кажется, что его требования излишни, ведь в уголовном законодательстве предусмотрено наказание за распространение заведомо ложной информации, и за клевету. Но как показывает практика, многих это не останавливает.

TIME . KZ . «Права нужны. И штрафы будут» — Вот-вот вступят в силу ПДД для рулевых электросамокатов. Мажилисмены приняли закон, который разрешает ездить на электросамокате (ЭСК) по тротуару лишь со средней скоростью пешехода, а по проезжей части — с водительскими правами.

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