«C+C5 — китайская формула поглощения или партнёрства?». «Страны Центральной Азии группируются вокруг нового лидера». «Старая или новая Астана. На каком берегу столицы жить комфортнее?»

Сетевой Казахстан 16 мая 2023г.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «C+C5 — китайская формула поглощения или партнёрства?» — 18-19 мая в китайском городе Сиань с участие глав государств пройдёт саммит «Китай — Центральная Азия» в формате C+C5. Но грядущая офлайн-встреча в Сиане, которая организовывается по инициативе китайской стороны, имеет для Пекина символические значение, так как 10 лет тому назад в Казахстане председатель КНР Си Цзиньпин объявил о своей инициативе «Экономический пояс Шелкового пути». Кстати, выбор Сианя для встречи также не случаен, так как этот город является одним из транспортно-логистических хабов, откуда китайские товары идут в страны Центральной Азии. И после начала войны в Украине и увеличения напряженности вокруг Тайваня, инициатива «Один пояс. Один путь» для Китая стала приобретать еще большую значимость в рамках создания мобилизационной экономики.

NG . RU . «Страны Центральной Азии группируются вокруг нового лидера» — Главы государств Центральной Азии 17–19 мая посетят Китай, где примут участие в саммите «Китай – Центральная Азия» и проведут переговоры тет-а-тет с председателем КНР Си Цзиньпином. Руководители центральноазиатских стран рассчитывают получить новый пакет инвестиций, тем более что китайский лидер уже анонсировал обсуждение «больших планов». По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА, странам региона нужно выстраивать взаимовыгодные отношения с Пекином, и «подозрений в вопросе сближения быть не должно».

TENGRINEWS . KZ . «Старая или новая Астана. На каком берегу столицы жить комфортнее?» — К столице Казахстана у жителей страны разное отношение. Одни бывали здесь всего один раз, другие – переехали сюда жить. Третьи и вовсе знают о городе лишь по фотографиям и видео из интернета. Некоторые называют Астану непригодным для жизни большим музеем, в котором непрерывно дует ветер. Остальные не обращают внимания на погодные условия, зная, что только в быстрорастущем мегаполисе можно добиться успеха. Так какая же она — Астана? И чем отличаются ее берега друг от друга? Корреспондент Tengrinews.kz, прожив в столице больше шести лет, а также пообщавшись с местными жителями, провел небольшой анализ.

EXCLUSIVE . KZ . «Сервисная полиция Алматы: от ненависти к доверию» — Станет ли казахстанская полиция сервисной, то есть дружелюбной к нашим гражданам? Это звучит как сказка, которую хотят сделать былью в Алматы. Члены Общественного совета Алматы организовали встречу представителей полиции, НПО и активистов города.

RATEL . KZ . «Воровали от сержанта до полковника: в хищении ГСМ более чем на 55 миллионов тенге обвиняют 13 военных» — Как уверяет обвинение, предназначенное для военных машин топливо похищалось и продавалось налево, обогащая защитников Родины. В военном суде актюбинского гарнизона началось громкое дело. На скамье подсудимых 13 военнослужащих и один сотрудник «КазМунайГазАэро», которых обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере.

KURSIV . KZ . «Казахстанских инфлюенсеров обяжут платить налоги» — В мажилисе депутаты взяли в работу законопроект об онлайн-платформах. Как пояснил в кулуарах мажилиса Айдос САРЫМ, парламентарии решили ввести законное регулирование налогообложения среди блогеров. В частности, законодатели намерены ввести понятие «инфлюенсер». Это делают для того, чтобы блогеры, которые сейчас получают деньги в «конверте» за размещенную в своих соцсетях рекламу, платили налоги.

TIME . KZ . «Кто будет править балл?» — Социальное благополучие семей будут определять по-новому. Минтруда придумало для этого целую методику. Если сейчас уровень жизни определяется на глазок или в лучшем случае количеством имеющихся проблем или их отсутствием, то скоро у каждой ячейки общества, возможно, будет свой балл. По информации министерства, разработки нового документа требует недавно принятый в законодательную базу страны Социальный кодекс. Полученные результаты будут отражены в Цифровой карте семьи.

«Прокатили с ветерком» — Департамент по ЧС Алматы в воскресенье очень оперативно обвинил ветер в том, что рухнула отделка одной из стен девятиэтажного жилого комплекса “Сары Арка”. И в акимате Ауэзовского района южной столицы, несмотря на выходной день, быстренько отреагировали так, как умеют делать все наши госорганы: “Собственники квартир, нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума”. Хотя о том, что возможно ЧП с жертвами, жильцы этого ЖК предупредили и акимат, и ДЧС еще две недели назад!

LITER . KZ . «Вместо сельсовета – Кенесы: как изменится политическое управление в регионах РК» — В Казахстане обсуждают проект закона о местном самоуправлении. Его цель – дать возможность жителям сел и поселков реально участвовать в делах своего населенного пункта. Органы местного самоуправления получат название Кенес (Совет). Эксперты изучили законопроект и рассказали о его сильных и слабых сторонах.

ZAKON . KZ . «Квартирный вопрос: незрячий чемпион Азии из Семея живет при спортивном клубе» — Десять лет назад, потеряв зрение, семейчанин Агабек Абулкасимов впал в глубокую депрессию. Но спорт вернул его к активной жизни. Буквально на днях Агабек Абулкасимов вернулся в родной город чемпионом Азии по армреслингу. Вот только живет он прямо в спортивном клубе. Своего жилья у чемпиона не было никогда.

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