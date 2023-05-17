Базы знаний о протестах в Центральной Азии нет 17.05.2023 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 170 0 Политолог Рустам Бурнашев о том, что органы государственного управления работают ситуативно Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «C+C5 — китайская формула поглощения или партнёрства?». «Страны Центральной Азии группируются вокруг нового лидера». «Старая или новая Астана. На каком берегу столицы жить комфортнее?» Помогите понять ОСМС Изучение искусства – часть культурного состояния Айсберг проблем Жанаозена