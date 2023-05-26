«Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС». «Не пора ли примирить «красных» и «белых» хотя бы в общественном сознании?». «Ермек Турсунов: 30 лет независимости мы слили в унитаз и язык туда же»

Сетевой Казахстан 26 мая 2023г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС» — В текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала союза, так сказать, «расшивка узких мест» – это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. Следует честно отметить, что работы впереди много. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия «точечных решений», ситуативных договоренностей и ручного управления«, — сказал глава государства.

Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Мудрость в политике еще никто не отменял» — На самом деле, мудрец выдает на-гора новые мысли, которые выражаются не в красотах речи, а в тайном смысле высказанных слов. Эту сентенцию я отношу в полной мере к продуманной и выверенной речи нашего президента Касым-Жомарт Токаева. На фоне вполне рядовых выступлений В. Путина, А. Лукашенко, С. Жапарова, ораторство которых я бы оценил как некий самоотчет без каких-либо свежих мыслей, речь К. Токаева вновь стала основной и центральной. Он опять стал ньюсмейкером мировых СМИ, предоставив журналистам и политологам новую пищу для размышления и публикаций.

TIME . KZ . «Политолог Данияр АШИМБАЕВ: Токаев сказал о необходимости учета казахстанских интересов в ЕАЭС» — Большой резонанс вызвало выступление президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА на пленарном заседании II Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире», прошедшего в Москве. «Время» попросило прокомментировать его известного политолога Данияра АШИМБАЕВА — Выступление Токаева интересно тем, что, судя по комментариям в СМИ и социальных сетях, каждый увидел в нем то, что хотел увидеть. Президент как опытный политик и дипломат, как правило, отчасти стремится именно к такому эффекту: сразу несколько смыслов, предназначенных для разных аудиторий.

QMONITOR . KZ . «Не пора ли примирить «красных» и «белых» хотя бы в общественном сознании?» — 105 лет назад, во второй половине мая 1918-го, произошли события, которые в советской историографии было принято считать началом гражданской войны или, во всяком случае, началом её «горячей» фазы. Находившийся в России 40-тысячный чехословацкий корпус поднял антибольшевистский мятеж, который охватил значительную территорию вдоль Транссибирской железной дороги, включая северные регионы современного Казахстана. Этим воспользовалось «белое» движение, которое резко активизировалось и вскоре свергло советскую власть в целом ряде районов Урала и Сибири, а также на большей части Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской и Уральской областей.

«Удастся ли внедрить местное самоуправление в Казахстане кавалерийским наскоком?» — Чуть ли не с момента обретения страной суверенитета власти РК декларируют намерение предоставить гражданам право самостоятельно решать вопросы местного значения. Но, как говорится, воз и ныне там. Сегодня государство в очередной раз предпринимает попытку сформировать механизмы, которые позволят казахстанцам напрямую участвовать в процессе принятия решений, но по факту снова наступает на те же грабли, о которые не раз расшибало лоб. Что не так с планом, предлагаемым правительством, и что реально может сдвинуть с мертвой точки процесс внедрения местного самоуправления? Об этом мы беседуем с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ.

FORBES . KZ . «Булат Абилов свернул проект по созданию политической партии» — Известный казахстанский предприниматель и общественный деятель Булат Абилов в интервью Арманжану Байтасову рассказал о том, что он принял решение больше не работать над проектом по созданию политической партии Bizdin Tandau.

IA — CENTR . RU . «Дефицит воды в Центральной Азии: опасные иллюзии, ведущие к катастрофе» -Специалисты Евразийского банка развития уверены, что дефицит воды в Центральной Азии будет нарастать. По прогнозам климатологов, в некоторых странах региона нагрузка на водные ресурсы к 2040 году вырастет в 2,8 раза. Эффективность водопользования в регионе низка и в среднем составляет $2,5/м3 при среднемировом показателе $19/м3 в год. Как странам решить проблему и купировать нарастающие риски, Ia-centr.ru рассказал исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата» доктор философии по экономике, эксперт Валдайского клуба Кубат РАХИМОВ.

RATEL . KZ . «Ермек Турсунов: 30 лет независимости мы слили в унитаз и язык туда же» — Казнет снова взорвался на тему казахского языка: почему он до сих пор не стал основным в нашей стране. Поводом для горячей дискуссии интернет-пользователей послужило интервью Ермека ТУРСУНОВА на youtube канале Commutator. Журналист Татьяна БЕНДЗЬ поинтересовалась мнением Ермека о том, почему государственные программы неэффективны и что нужно делать, чтобы на казахском языке заговорили все жители Казахстана.

TENGRINEWS . KZ . «Казахстанки из иракской тюрьмы «Русафа»: «У нас 30 женщин в одной камере»» — Это сообщение пришло на редакционный номер Tengrinews.kz пару недель назад. Женщина утверждала, что она казахстанка и находится в иракской тюрьме. По ее словам, вместе с ней отбывают срок еще 5 женщин из Казахстана. Когда-то они вместе с мужьями покинули Казахстан и «уехали в поисках настоящего ислама». Но по прошествии нескольких лет оказалась в багдадской тюрьме. Где сейчас находятся их мужья и живы ли они вообще, неизвестно. По словам женщины, иракские власти их задержали еще в 2018 году. Вот еще шесть лет они находятся в багдадской тюрьме, где содержатся осужденные жены джихадистов ИГ («ДАИШ» — запрещена в Казахстане).

KAPITAL . KZ . «Как мошенники могут использовать голосовые данные граждан» — Большая часть казахстанцев (55,8% опрошенных) сталкивались с финансовым мошенничеством, согласно прошлогоднему социсследованию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Более трети респондентов (34,2%) нарывались на телефонных злоумышленников (вишинг), 32,7% – на интернет-мошенников (фишинг). Пятая часть опрошенных (21,6%) столкнулась с финпирамидами, а 11,5% респондентов были участниками мошенничества с платежными картами.

KURSIV . KZ . ««С родителями проведут беседу»: в Минпросвещения прокомментировали поездку казахстанских школьников в Крым» — Родители казахстанских школьников, которые отправились в лагерь «Артек» в Крыму, не предупредили об этом организации образования, заявила председатель комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова.

LITER . KZ . «“Хиджаб стал политической игрой”: что говорят эксперты о массовой исламизации в РК» — За последние несколько лет вопрос хиджаба то и дело всплывает в постах общественников, политиков, верующих и религиоведов. На днях эта тема опять была поднята. На этот раз казахстанской телеведущей Динарой Сатжан. После поста журналистки казахстанцы разделились на два лагеря: кто-то был против, другие за ношение хиджаба. Однако мало кто из нас задумывался, что на самом деле стоит за вопросом мусульманского одеяния, почему эта тема всегда остро обсуждается и при чем тут блогеры-мусульманки – журналист Liter.kz узнала мнение специалистов.

AZATTYQ . ORG . ««Почему никто не говорит, что рожать детей бывает невыносимо сложно?» Истории женщин, столкнувшихся с послеродовой депрессией» — Красивая мама, хорошенький ребёнок, в доме, сияющем чистотой, вкусно пахнет только что приготовленным ужином. В обществе, где материнство романтизировано и считается «естественной функцией» женщины, тысячи матерей пытаются соответствовать навязанной им идеальной картинке, пока внутри их раздирают измождение, боль и нежелание жить. В Казахстане нет официальной статистики о том, какой процент женщин страдает послеродовой депрессией. Саму болезнь часто принижают, называя «блажью» и вымышленным недугом. 28 мая — Международный день защиты женского здоровья. В преддверии этого дня Азаттык записал истории женщин, которым удалось найти необходимую помощь, несмотря на предубеждения и стигму.

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