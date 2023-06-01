Украина, Европа и обедненный уран

Боеприпасы с ядерным компонентом вывели войну в Восточной Европе на новый виток эскалации

«Создается прецедент использования боеприпасов с обедненным ураном против ядерной державы», – подчеркнул Александр Александровский, политолог, в ходе международной экспертной сессии в г. Нови Сад (Сербия). Мероприятие называлось «Анализ негативных последствий для здоровья человечества и экологии европейского континента из-за применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном» и проходило в смешанном формате (офлайн и онлайн).

Тема получила актуальность из-за российского ракетного удара по украинскому складу боеприпасов рядом с городом Хмельницкий. Место хоть и находится в 250 км от границы Евросоюза, но 15 мая европейские экологические службы зафиксировали сначала облако пыли (роза ветров унесла его в Польшу), а потом в городе Люблин отметили резкий всплеск концентрации висмута. Висмут – это радиоактивное токсичное вещество, которое является продуктом распада обедненного урана.

Косвенные признаки указывают на то, что именно в Хмельницком складировались снаряды с обедненным ураном, поставленные Киеву Великобританией. Джеймс Хиппи, замминистра обороны Соединенного королевства еще 25 апреля сообщил: «Мы направили тысячи артиллерийских выстрелов для «Challenger 2» на Украину, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном».

Место проведения экспертной сессии – здание Исторического архива г. Нови сад – было выбрано во многом символическое. В 1995 и 1999 году страны НАТО использовали против Югославии свыше 30000 боеприпасов с обедненным ураном. Производят их США и Великобритания. Сербия приняла на себя в общей сложности 15 тонн обедненного урана и на сегодняшний день лидирует по количеству онкологических заболеваний на душу населения в Европе.

По оценкам Организации Объединенных Наций, за последние 30 лет США применили не менее 2320 боеприпасов с обедненным ураном в Ираке. По информации иракского правительства, заболеваемость раком в стране возросла с 40 случаев на 100000 человек в 1991-ом году до 1600 на 100000 к 2005-му. Особенно высокие показатели заболеваний зарегистрированы в Багдаде, Басре и Фаллудже. Именно при обстрелах этих городов американские войска активно использовали боеприпасы с обедненным ураном. У жителей города Фаллуджа зафиксирован самый высокий в мире уровень врожденных дефектов.

Военный журналист Геннадий Алехин заметил, что снарядами с сердечниками из обедненного урана могут стрелять не только английские «Challenger», но и немецкие танки «Leopard», американские «Abrams». БМП «Bradley» (США) и «Marder» (ФРГ) тоже способны вести огонь такими боеприпасами.

«Украина является полигоном для натовского оружия и психологических операций по изменению сознания населения», – заявила болгарская журналистка Ася Зуан. По ее словам, в Болгарии после взрыва в Хмельницком население требует проверки продуктов, поступающих из Украины и Польши на предмет радиации. Г-жа Зуан напомнила слова Владимира Путина о том, что «Россия будет вынуждена реагировать на использование оружия с ядерным компонентом».

«Мы не можем рассчитывать на то, что западные «партнеры» будут соблюдать различные военные конвенции, – считает Ася Зуан. – Если бы Россия не ударила по складу с обедненным ураном, то не было бы всплеска радиации. Логично. Но если бы Великобритания не поставила снаряды с обедненным ураном, то Россия не ударила бы по ним в Хмельницком. Тоже логично».

Ученые в ходе обсуждения проблематики сообщили, что детонация боеприпасов с обедненным ураном сама по себе не представляет радиационной угрозы. Онкология возникает из-за пыли и металлических частиц, которые оседают в почве и воде. Поэтому в местах использования обедненного урана через 5-6 лет происходит всплеск раковых заболеваний и пороков в развитии у новорожденных.

Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ по профилю биотерроризм, обратил внимание на изменение военных подходов в Киеве. Когда ВСУ обстреливали города и другие населенные пункты Донбасса в прошлые годы, то было понятно, что украинское военно-политическое руководство не интересуют люди – ему нужна территория. «Поставка боеприпасов с обедненным ураном свидетельствует о том, что Киеву сегодня не нужны не только люди, населяющие Донбасс, Крым, Запорожскую и Херсонскую области, но и все эти недавно утраченные земли. Запад отдает себе отчет в том, что эту территорию он в перспективе контролировать не будет», – резюмировал г-н Прозоров.

Иракский эксперт Ибрагим Муса подтвердил, что по сравнению с периодом до 1991 года (операция «Буря в пустыне») рост раковых заболеваний составил 40 (сорок!) раз. Сегодня в Ираке аборты запрещены, но если проблемы в развитии плода (медицинские показатели), то государство никаких претензий к женщинам не имеет, а таких абортов много.

Г-н Муса указал на то, что из поля зрения международной общественности выпал факт применения ракет «воздух – земля» с обедненным ураном со стороны коалиции НАТО в Ливии. Израиль использовал снаряды с обедненным ураном против Ливана еще в 1982 году. Однако в любом случае от боеприпасов с ядерными компонентами больше всего пострадали иракский и сербский народы.

По имеющейся информации, в мае текущего года снаряды с обедненным ураном поступили на вооружение 3-ей танковой бригады ВСУ на харьковском направлении, плюс в 4-ую отдельную танковую бригаду, а также в 44-ую и 55-ую артиллерийские бригады на бахмутском и соледарском направлениях.

Один из секретов Полишинеля состоит в том, что украинские военные приторговывают западными боеприпасами. БОПС (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд) с сердечником из обедненного урана стоит $8000, тогда как аналогичный снаряд с вольфрамовым сердечником – $1000. Учитывая подобную коммерческую привлекательность и рыночные отношения на дворе, такие боеприпасы могут всплыть где угодно.

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