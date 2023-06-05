«Запад растит националистов для борьбы с Россией и Китаем». «Изнанка местного самоуправления: демократия или двоевластие и сепаратизм?». «Национальный исторический ряд построен исключительно на акцентированно трагических и негативных аспектах»

Сетевой Казахстан 5 июня 2023г.

IA — CENTR . RU . Максим КАЗНАЧЕЕВ – «Информационная война в Казахстане: Запад растит националистов для борьбы с Россией и Китаем» — Заседание Высшего Евразийского экономического совета на прошлой неделе не вызвало в казахстанском информационном поле серьезной волны критики со стороны прозападной либерально-националистической оппозиции. Хотя проводившееся чуть ранее аналогичное мероприятие в рамках cаммита «Китай – Центральная Азия» стало наиболее резонансным в медийной повестке. Такие расхождения ярко демонстрируют приоритеты информационной политики США в Центральной Азии.

QMONITOR . KZ . «Изнанка местного самоуправления: демократия или двоевластие и сепаратизм?» — Сегодня мы продолжаем начатый в прошлом номере газеты разговор с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ о проблемах и противоречиях, сопутствующих попыткам внедрения в Казахстане реального местного самоуправления. При этом пытаясь понять, какие же меры на самом деле способны обеспечить реализацию права граждан на принятие решений по вопросам местного значения и как избежать угроз, которые могут сопровождать этот процесс либо быть им спровоцированы.

NOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «Национальный исторический ряд построен исключительно на акцентированно трагических и негативных аспектах» — Информационный ряд очередного Дня памяти жертв репрессий и голода лишний раз показывает, что ни государство, ни общество категорически не хотят рассматривать вопрос ответственности местных национальных кадров за перегибы советской модернизационной политики. Кроме того, коллективизация и репрессии 30-х годов по-прежнему рассматриваются как ключевое историческое событие истории XX века — причем без анализа причин и последствий. Сопоставимым с ним историческим примером остаются только итоги джунгарских вторжений. В итоге национальный исторический ряд построен исключительно на акцентированно трагических и негативных аспектах, формирующих однобокое восприятие прошлого у молодежи.

CARAVAN . KZ . «Минздрав — против. Как казахстанцам вернуть свои неиспользованные деньги за ОСМС» — Мажилисмены предложили возмещать 50 процентов расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. Кроме того, по мнению депутатов Мажилиса парламента РК, подобный подход должен будет стимулировать здоровый образ жизни. Вот только Минздрав РК, как ни странно, воспротивился этому.

RATEL . KZ . Саян АБАЕВ — «На чью мельницу льёт воду Кажегельдин» — Проживающий в Лондоне экс-премьер Казахстана Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН выдал новую порцию критики в адрес Акорды. Объектом критики стал законопроект о возврате незаконно выведенных из страны активов. Насколько состоятельны аргументы, почему в их лексиконе табуирована тема приватизации в пользу западных компаний и почему нужно критически оценивать любые нарративы бежавших от уголовного наказания за коррупционные преступления казахстанских чиновников, рассказал экс-советник министра энергетики и ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ.

TENGRINEWS . KZ . ««Алтын Орда»: чем живет самый знаменитый алматинский рынок сегодня» — Алматинский рынок «Алтын Орда» снова в центре внимания. Накануне его судьба даже стала предметом обсуждения на самом высоком уровне. Премьер-министр упомянул рынок, причем не в самом лучшем свете… Мы приехали на рынок ближе к 5 часам вечера. Обычно в такое время другие базары уже начинают закрываться. Но не «Алтын Орда». Даже в это время на рынке сложно найти свободное парковочное место. Трасса Алматы — Бишкек, вдоль которой расположен рынок, славится своими пробками, особенно в вечернее время. Вот и сегодня не исключение: мы добирались сюда из города почти полтора часа.

KURSIV . KZ . «Штрафы за дезинформацию и уголовная ответственность за изображения насилия: каким в Казахстане видят закон, регулирующий работу инфлюенсеров» — В мажилисе прошло обсуждение проекта закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Эксперты внесли ряд предложений, которые еще предстоит обсуждать, однако уже сейчас вырисовывается картина – каким может быть закон, который обяжет инфлюенсеров платить налоги и маркировать посты с рекламным контентом в социальных сетях.

LITER . KZ . «Воруют деньги? Есть ли управа на частных судебных исполнителей в Казахстане» — Многие жители, сталкиваясь с частными судебными исполнителями, в прямом смысле слова натыкаются на стену препятствий. Кто-то говорит об их некомпетентности, кто-то сравнивает с коллекторами. Насколько объективны жалобы населения и куда обращаться…

ZAKON . KZ . «Почему в Казахстане растет заболеваемость ВИЧ и как люди живут с вирусом» — По данным Министерства здравоохранения, за последние 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Казахстане увеличилась в два раза. Слова «У вас обнаружена ВИЧ-инфекция» по сей день для многих звучат, как приговор, сообщает Zakon.kz. В этот момент человек испытывает растерянность, шок, боязнь потерять семью и работу, страх за свое будущее. Но такие мысли возникают из-за недостатка информации.

AZATTYQ . ORG . ««Вялотекущая репрессия» и «след Кремля». Почему в Казахстане участились аресты активистов?» — В Казахстане участились аресты гражданских активистов. Их задерживают за акции, проведённые несколько месяцев назад, или вовсе за обнародованные намерения публично выступить с критикой властей. Правозащитники и политологи связывают это с очередным этапом «закручивания гаек», усматривают в репрессивных действиях Акорды «след Кремля» и прогнозируют вступление Казахстана в этап «вялотекущей репрессии». Почему усиливается давление на активистов и как это повлияет на гражданское сообщество.

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