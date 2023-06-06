6 июня – Международный день русского языка. На постсоветском пространстве он по-прежнему велик и могуч

Моя знакомая недавно была в командировке в Азербайджане. Её коллега, московский азербайджанец, пригласил всю компанию в гости к своим родителям. Большой трёхэтажный дом в селе. Живут в нём постоянно только старики и маленькие дети, а все остальные на заработках в России.

Накрыли стол для русских гостей, и пожилая хозяйка весь вечер подталкивала к ним внуков, чтобы тренировались разговаривать по-русски. Гостья спросила одного из них: «Зачем тебе русский язык?» Востроглазый малец ответил: «Русский знать не буду, как торговать буду?».

Похожие истории – с поправкой на местную специфику – можно услышать практически в любой из бывших советских республик. Эти республики давно «в разводе» с Россией, но русский язык для каждого из суверенных народов по-прежнему остаётся востребованным. Хотя и в разной степени.

Эксперты российского Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина ведут ежегодный мониторинг положения русского языка относительно других мировых языков. В прошлом году, к 30-летию создания СНГ (так принято политкорректно обозначать рубеж, отделяющий нас от развала СССР, от совместной жизни в составе единой страны), они провели масштабное исследование сегодняшней роли русского языка в мире и на постсоветском пространстве. Будет время, сходите по ссылке и почитайте. Это серьёзная научная работа, в ней много интересного, а местами и неожиданного.

Аналогичные научные исследования проводятся и в других постсоветских странах. Только в них анализируются темпы и характер освоения соответствующего государственного языка. Динамику процессов и возникающие проблемы учёные, как правило, комментируют взвешенно и корректно. При этом на публичном, медийном уровне вопрос с русским языком и государственными языками новых суверенных республик в огромной степени политизирован. Все, кому требуется, с лёгкостью добывают из этой темы нужные выводы. Какие угодно.

Если российский публицист патриотического толка хочет в очередной раз доказать, что неблагодарные соседи на подаренных им Россией территориях угнетают русских людей, то нет ничего проще. Вот, например, свежий закон «О государственном языке Киргизской Республики». Его неделю назад принял Жогорку Кенеш. Закон ещё дальше подвинул «некоренных». В частности, пишут, что ранее в Киргизии оригиналом считался русскоязычный вариант документов. Теперь официальные документы и нормативные правовые акты считаются оригиналом только на государственном (киргизском) языке. Разве это не дискриминация?

Правда, русских сейчас в Киргизии чуть более пяти процентов. (Как правда и то, что раньше их было почти 30 процентов; сотни тысяч славян уехали из страны не от большого счастья). При этом, согласно Конституции Киргизии, русский язык считается официальным языком страны. Он по-прежнему широко распространён в общественной сфере и в быту. Бишкек остаётся русскоязычным городом. Но «дерусификация» в стране продолжается, и это годный повод повозмущаться.

Если у казахского патриота есть задача посыпать голову пеплом и объявить – всё пропало, у нас никто не учит родной язык – тоже никаких проблем. Патриот рассказывает слёзную и вполне убедительную историю о том, как тридцать лет назад аульной молодёжи сказали: русский язык вам больше не нужен. Как «патриотическая» интеллигенция и казахская элита обманули этих людей. Сама элита так и не заговорила по-казахски и прекрасно себя чувствует, её дети тоже не знают казахского, а доверчивые аульные парни катают тележки на рынке и вкалывают на стройках разнорабочими. Потому что без русского языка в больших казахстанских городах по-прежнему никак. Тем более в не казахстанских.

В России огромным спросом пользуются публикации на тему «Они там, в Азии, уже одумались, поняли, что к чему и засели в своих кишлаках за учебники русского языка». Медийные эксперты рассказывают о том, что в последние годы русский язык приобретает необычайную популярность в Узбекистане и Таджикистане. Даже в дальних горных селениях.

Когда там закрыли русские школы и отменили уроки русского языка, люди начали ставить спутниковые тарелки и смотреть российские сериалы. Учить по ним язык. А потом и уроки русского в школах вернули. Потому что, как выяснилось, без языка «колонизаторов» не обойтись. Те узбекские и таджикские мигранты, которые едут в Россию, не умея свободно объясниться по-русски, попадают в зависимость от более шустрых земляков и вообще проигрывают на рынке труда. Поэтому стискивают зубы и учат великий, могучий, правдивый и свободный.

Верхние российские начальники и руководители бывших советских республик тоже вполне цинично играют на медийном поле. Кто-то выражает глубокую озабоченность по поводу новых соседских законов. Кто-то объявляет латинизацию алфавита, вызывая в нужных категориях населения ликование и переполох, а потом отодвигает сроки в туманную даль. Не кошмарить же в самом деле народ этой самой латинизацией. Других кошмаров хватает.

Жизнь тем временем идёт своим чередом. У неё свои законы. Их трудно или вообще невозможно «исправить» (и тем более повернуть вспять) юридическими бумажными законами. На Украине вот попытались и сорвали резьбу.

В своё время, в 1950-70-е годы, казахи стали массово, тотально русскоязычными не оттого, что так захотели в Кремле. И не от любви к Достоевскому. А потому, что их заставила жизнь. Радикальные перемены произошли буквально в течение жизни одного поколения. Для моих казахских одноклассников и однокурсников русский язык был уже с раннего детства основным, главным. Сказать «родным» будет, наверное, всё-таки неправильно. Тогда получится, что они русские. Нет, они русскоязычные казахи. Советский и постсоветский феномен. А их родители в основном были казахскоязычными. Или переучивались «на русский» уже взрослыми, «поверх казахского». Как Назарбаев. Он говорит по-русски бойко и практически без ошибок. Но для носителя языка очевидно: «язык отцов» там другой.

После 1991 года, с приходом суверенитета, ожидалось, что процесс пойдёт в обратную сторону примерно с той же скоростью, и в течение одного поколения ситуация с языком радикально поменяется. Но этого не случилось. Да, казахскому уже точно не грозит исчезновение, гибель, переход в категорию мёртвых языков. Да, есть примеры, и их много, когда столичные русскоязычные родители отдают ребёнка в казахскую школу и потом в институт с казахским языком обучения. Это, кстати, началось ещё в советские времена и со временем обязательно даст нужные всходы. Однако в массе своей новое поколение не «отзеркалило» ситуацию 1950-70-х. Казахский язык не стал пока доминирующим, необходимым. Может быть потому, что в тот раз казахи при помощи русского языка выходили из аула в большой мир (и забывали родной язык), а сейчас им предложили вернуться из большого мира в аул.

Правда, бумажные законы подразумевали, что кроме государственного языка новые поколения казахстанцев будут знать ещё и русский, а также английский, и вообще удивят весь свет. Пока не получается. Но может ещё и удивят.

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