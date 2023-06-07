Правоохранительное чудо при TikTok 07.06.2023 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 122 0 Блогер Анастасия Ахметова о реакции Генпрокуратуры и МВД на медийную деятельность провокаторов Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Двое казахстанцев осуждены и еще четверо попали под следствие из-за азартных игр в TikTok Базы знаний о протестах в Центральной Азии нет Антисоветчина – это Клондайк Казахстанцы соображают на троих (Россия, Украина, Казахстан) Сколько стоит нагрубить Назарбаеву, какой срок дадут за TikTok-казино и почему возврат активов длится век?