«Рассосется ли латинизация: зачем в Казахстане экспериментируют над людьми?». «К отставке Кульгинова». В Антикоре рассказали подробности задержания Нуржана Альтаева». «Власть не будет ничего делать, пока не случится беда»

День за днем 367 0
Сетевой Казахстан 8 июня 2023г.

KP.KZ. Виктор ВЕРК — «Евросовет вам да любовь» — На второй день календарного лета пришелся второй саммит в формате «Евросоюз — Центральная Азия» в курортной Чолпон-Ате. Когда хозяин саммита Садыр ЖАПАРОВ, открывая встречу региональных президентов с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, упомянул о предыдущем рандеву в Астане как о чрезвычайно продуктивном, он явно рассчитывал если не утереть нос братьям-казахам, то, по крайней мере, повторить и закрепить астанайский «прорыв». Однако на фоне состоявшейся две недели назад встречи лидеров ЕАЭС в Москве ( не говоря уже о предшествовавшем ей Сианьском саммите «КНР — ЦА») на сей раз и труба была пониже, и дым из нее пожиже.

IACENTR.RU. «Рассосется ли латинизация: зачем в Казахстане экспериментируют над людьми?» — История с новым казахстанским алфавитом регулярно всплывает в новостях. Запущенный экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым процесс не останавливается, хоть и не набирает обороты. Теперь в процесс латинизации пытаются вовлечь и другие республики. Недавно в Астане состоялось первое заседание комиссии по общему алфавиту тюркского мира, где обсуждался переход на казахскую латиницу.

TURANPRESS.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «К отставке Кульгинова» — Государству было очень неловко заниматься водным и строительным кризисом в столице пока её прежний аким пребывал на высокой должности. Что можно сказать? Во-первых, столичные проблемы генерировались много лет и виноваты в них не только один или даже несколько акимов. В конце концов в Астане проживает правительство, парламент, администрация, силовики и т.д., которые не могли не видеть ошибок и злоупотреблений…

FORBES.KZ. «В Антикоре рассказали подробности задержания Нуржана Альтаева» — В Агентстве про противодействию коррупции РК сообщили, что 7 июня после проведения «комплекса негласных мероприятий» был задержан экс-вице-министр Нуржан Альтаев. Его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. «Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем — депутатом мажилиса парламента РК, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от [бывшего] председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Мырзахметова А.И.», — пояснили в Антикоре.

EXCLUSIVE.KZ. «Власть не будет ничего делать, пока не случится беда» — Недавно Exclusive опубликовал статью о серии деловых игр, призванных выяснить оценку ситуации в стране тремя главными общественными группами – властью, бизнесом и обществом – и их готовность договариваться друг с другом. Но ее главный вывод о необходимости новых правил игры не будет востребован до тех пор, пока не случится беды.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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TIME.KZ. «Поле чудес» — Каким урожаем может похвастаться “Мисс Алматы”? И зачем алматинские пенсионеры гнут спину на полях? Ой, да не спешите их жалеть и возмущаться — таких довольных огородников еще поискать надо! Ранним утром в среду, расположившись с тяпками и панамками в туристическом автобусе, мчат они за город в поселок Ават, что в Алматинской области: песни поют, рецептами закруток и растирок делятся. Там, на поле, ждут их два гектара земли, где у каждого из бабушек и дедушек есть свой надел.

ZAKON.KZ. «Фермеры без воды, дороги и «город-сказка» посреди степи – эксклюзивное интервью с акимом Алматинской области» — Ровно год назад Капшагай решением президента Касым-Жомарта Токаева обрел статус административного центра Алматинской области. После город переименовали в Конаев. За это время чиновникам удалось кардинально изменить облик региона, построить дороги и привлечь зарубежных инвесторов. Редакция Zakon.kz встретилась с главой региона Маратом Султангазиевым.

QMONITOR.KZ. «Чужие, ставшие своими. О вкладе депортированных народов в достижения казахстанского спорта» — На минувшей неделе, 31 мая, в нашей стране поминали жертв сталинских репрессий. По традиции в этот день казахстанцы выражали сочувствие и солидарность представителям народов, подвергшихся массовой депортации во второй половине 1930-х и в 1940-х годах. Только на территорию Казахской ССР были высланы более чем 1,2 миллиона человек. Они и их потомки стали своими в нашей республике, внесли существенную лепту в подъём экономики и других сфер жизни. Сегодня мы решили поговорить о вкладе этих этнических групп в отечественный спорт, благо он более чем весом.

AZATTYQ.ORG. ««Убили человека с особой жестокостью». Пытки в Алматы и приговор полицейским» — В Алматы суд вынес приговор семи полицейским, обвинённым в пытках во время Январских событий. В результате их «следственных действий» в ИВС погиб местный житель Жасулан Анафияев. Сотрудников полиции приговорили к лишению свободы на срок от пяти до 10 лет.

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