Турбизнес на Алаколе обложили бюрократией и коррупцией 08.06.2023 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 153 0 Елена Асылбекова о том, что с господдержкой всё получается хуже, чем без неё Похожие материалы: Казахстан оказался в лидерах по самообеспеченности едой среди стран Евразийского региона Почти 93 кг сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из аэропорта Алматы Турция остаётся для Казахстана важнейшим торговым партнёром и инвестором МИИР: Состояние аэродромного покрытия аэропорта Астаны критическое, ремонт стоит Т20 млрд Кастеты, взрывчатка, яды – 5177 единиц «запрещенки» выявили за три месяца в аэропорту Астаны