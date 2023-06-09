Инвестиционный доход ЕНПФ вырос сразу в 3,5 раза за год

С начала текущего года до 1 мая пенсионные накопления граждан РК увеличились на 1 трлн тг

С начала текущего года до 1 мая пенсионные накопления граждан РК увеличились на 1 трлн тг, или на 6,9%. Прирост сформирован с учётом входящих потоков в виде взносов и инвестиционного дохода, а также исходящих — в виде пенсионных выплат.

Сумма пенсионных взносов за четыре месяца 2023 года составила 663,42 млрд тг — на 27%, или на 139,88 млрд тг, больше показателя прошлого года.

Важную роль в увеличении пенсионных накоплений играет и инвестиционный доход. Так, за четыре месяца текущего года инвестиционный доход пенсионных активов под управлением Национальным банком РК, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, составил 481,8 млрд тг — сразу в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещённым вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 508,96 млрд тг, по активам, находящимся во внешнем управлении — 25,43 млрд тг, прочие доходы — 1,59 млрд тг. При этом переоценка иностранной валюты принесла убыток в размере 54,16 млрд тг. Таким образом, за счёт диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за апрель 2023 года является положительным.

В целом чистый инвестиционный доход, обеспеченный НБ РК с 2014 года (окончания процесса объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ), составил 7,4 трлн тг.

Доля накопленного чистого дохода в структуре пенсионных накоплений с учётом осуществлённых выплат на начало мая текущего года составила 36,4%. Такой значительный показатель говорит о существенной роли инвестдохода в составе пенсионных накоплений.

В целом инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (в 1998 году) по 1 мая 2023 года с нарастающим итогом достигла 758,38%, при этом инфляция за весь период составила 710,74%. Следовательно, накопленный номинальный инвестиционный доход в долгосрочном периоде превышает инфляцию.

НБ РК и ЕНПФ на постоянной основе проводят работу по совершенствованию инвестиционной стратегии и повышению сохранности пенсионных активов; кроме того, в целях исполнения рекомендаций Высшего совета при президенте РК по реформам внесены поправки в инвестиционную декларацию Единого накопительного пенсионного фонда. Поправки предусматривают индексное инвестирование части субпортфеля акций валютного портфеля в соответствии с принципами ESG, а также применение принципов ESG при индексном инвестировании в корпоративные облигации валютного портфеля.

В целом стоит отметить, что, несмотря на кризисы и геополитические шоки, затронувшие весь мир, инвестиционный доход вкладчиков фонда стабильно положителен. Так, к примеру, в карантинном 2020 году инвестиционный доход составил рекордные на то время 1,3 трлн тг, а в 2021-м, когда весь мир сотрясали «постковидные» шоки, инвестдоходность сложилась на уровне 1,4 трлн тг. Уже в 2022 году, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в мире, действующая инвестиционная стратегия позволила обеспечить по итогам года положительный инвестдоход в размере 914,1 млрд тг, в то время как многие международные институциональные инвесторы получили отрицательные результаты управления активами и понесли значительные убытки.

Напомним: в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции. Даже при снижении доходности в отдельном периоде, повлиявшем на накопленную доходность вкладчика при наступлении права на выплаты, компенсация разницы гарантирована государством.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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