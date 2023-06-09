Реформы медленно разрушают систему здравоохранения 09.06.2023 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 107 0 Независимый эксперт Эльмира Ауезова о помощи в рамках ОСМС иностранцам и лицам без гражданства, а также о категориях казахстанцев, которые могут остаться без неё Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Бюджетные деньги на кино нужно делить по-другому У народа нет инструментов оценки работы правительства Тем, кто способен услышать Проблемы села отражаются на детях «Строительство подземной АЭС по силам даже частному лицу»