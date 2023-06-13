Окно возможностей или дверь в Преисподнюю?

Пробуксовка украинского «наступа» создаёт новую ситуацию. Обнадёживающую, но и тревожную

Как оказалось, российская армия не так уж слаба. А украинскую армию, несмотря на военную и финансовую помощь «всего цивилизованного мира», несмотря на то, что десятки тысяч бойцов ВСУ прошли обучение у лучших инструкторов НАТО, сильно переоценивали. «Наступ» пока что развивается топорно и с огромными потерями.

Злые шутники говорят: такое впечатление, что эту украинскую операцию готовил российский Генштаб. Тот самый, который полтора года назад так же бездарно подготовил вторжение на Украину.

За неделю до начала нынешней активизации боевых действия Wall Street Journal разместила видео с описанием российских укреплений на запорожском направлении. Там ясно просматривались мощные оборонительные линии. В комментариях к видео отмечалось, что подходы к укреплениям заминированы, хорошо пристреляны артиллерией. И вот именно там, в самом надёжном месте российской обороны, украинские войска начали свои атаки.

Некоторые военные эксперты считают, что после подрыва дамбы Каховского водохранилища командование ВСУ вообще должно было отменить наступление на запорожском направлении или, по крайней мере, перенести его сроки. Тем не менее, «мясные штурмы» начались именно в тот момент, когда это было сопряжено для Украины с огромными рисками.

Почему так вышло? Американские спонсоры больше не готовы были терпеть перенос сроков наступления? Или у киевско-вашингтонских стратегов есть хитрый план? Может и есть. Основные резервы ВСУ пока не введены в дело.

За последние два дня украинским войскам удалось на некоторых участках прорвать первую линию российской обороны. Этих линий ещё две. Главные события впереди. Однако до этого прорыва, после первых безуспешных атак ВСУ, в Москве успели объявить неудачи украинской армии большой русской победой.

Это на самом деле удивительно. Если бы перед началом Специальной военной операции, в те февральские дни 2022 года, когда Россия признала ДНР и ЛНР ­– причём, в «старых» административных границах, включающих территории, де-факто принадлежащие Украине (это означало войну) ­– так вот, если бы в те дни кто-то сказал, что через полтора года украинская армия будет обстреливать Белгородскую область, а главной позитивной новостью с фронта станет известие о героической обороне российской армии в Запорожье – никто бы из патриотов этому не поверил. Пророка сочли бы вражеским агентом и, пожалуй, отправили на нары. Или присудили штраф.

А теперь вот за неделю до украинского «наступа» не только киевские пропагандисты, но и русский герой Евгений Пригожин предсказывал тотальный провал российской обороны. Предсказывал повальное бегство, хаос, перенос военных действия в глубину российской территории. Пригожина слушают очень многие, ему верят. Когда этот прогноз не сбылся, владельцу «Вагнера» пришлось выкручиваться. Для такого опытного политтехнолога это не составило проблемы. Евгений Викторович отнёс неудачи украинской армии на счёт героизма и мужества российского солдата.

Но в начале СВО русский героизм и мужество тоже присутствовали, а вот уровень руководства армией был катастрофически низким. Судя по всему, за последующие пятнадцать месяцев многое удалось поправить. Тут снова будет уместна ссылка на зарубежный источник. В конце мая эксперты Британского института оборонных исследований (RUSI) опубликовали подробный доклад о состоянии российской армии по итогам первого года войны. Там отмечается с рядом оговорок, что вооружённым силам РФ удалось адаптировать свою тактику под актуальные задачи, значительно улучшить качество боевого слаживания, взаимодействия родов войск, качество разведки, работы с дронами.

Что дальше? С одной стороны, если украинское контрнаступление окончательно забуксует, появится больше оснований надеяться, что стороны будут искать компромисс. Что Украина согласится ещё раз обсудить те варианты, которые с марта прошлого года (после неудачи российского блиц-крига) настойчиво предлагает Кремль. Подробностей мы с вами не знаем, но, по всем признакам, речь идёт о том, чтобы зафиксировать статус-кво, заключить мир или перемирие по сегодняшней линии боевого соприкосновения.

Но что такое «Украина»? С кем предстоит договариваться? Есть миллионы уставших от войны, от этого нескончаемого кошмара обывателей, которые ни на что не влияют (как, впрочем, и в России). И есть «руководство Украины». Оно упивается своей ролью наполеончика и поддерживает в активной части населения экстатический гибельный энтузиазм. Готовность «идти до конца». Мне кажется, очень верно ситуацию обрисовал Яков Кедми: главное в том, что нынешнему украинскому руководству никого не жалко. Это для него чужая страна и чужие люди. «Руководство» готово послать на мясные штурмы всех украинцев до последнего. Не остановится перед тем, чтобы затопить и взорвать что угодно, куда дотянутся руки. Готово устроить любой теракт, любую техногенную катастрофу хоть на Украине, хоть в России.

Если ВСУ и дальше будут действовать неуспешно, и тем более – если российская армия перейдёт в контр-контрнаступление, перспектива такого развития событий возрастёт. И по большому счёту будет не важно, марионетка Зеленский или не марионетка. Важно, будет ли такое развитие событий отвечать интересам США. Скорее всего, будет. Американская экономика от заварухи на противоположной стороне Земного шара только выигрывает. Американскому обывателю это нравится. А техногенные и прочие катастрофы ­– ну что катастрофы? Никакое наводнение, никакие аммиачные испарения и даже радиация со взорванной украинской или российской АЭС ущерба за океаном не причинит.

Перспектива ядерной войны тоже, судя по всему, не очень пугает американцев. После того, как Путин (это его, кстати, а не Зеленского считали «отморозком», пока не дошло до дела) позволил бывшим партнёрам перечь все красные линии, какие только бывают.

Но в Берлине и Париже, в отличие от Вашингтона, возрастающая вероятность локального евразийского апокалипсиса взывает тревогу. Просто в силу географии. Нет, конечно, западные европейцы тоже хотели бы разобраться, наконец, с этими русскими. Тем более, когда есть возможность до поры до времени делать это чужими украинскими руками. Но разобраться с русскими, не взрывая АЭС. А если из-за отмороженности киевского вождя перспектива мегакатастроф в восточной части Европы становится реальной, лучше снизить градус. Отложить решение русского вопроса до следующего раза. Вернуться к переговорам. Вот Шольц уже сообщил миру, что вовсе не прерывает контактов в Путиным.

Тут нам снова не обойтись без упоминания Евгения Викторовича Пригожина. Я уже высказывал предположение (и не я один), что этого креативного товарища готовят на роль главного переговорщика с Украиной. На роль генерала Лебедя, если кто-то его ещё помнит. Пригожин единственный среди российских военных и политиков (его пора включать и в эту категорию) пользуется уважением у противника. В том числе потому, что грамотно «фильтрует базар». Матерно ругает российского министра обороны и начальника генштаба, но об украинских военных отзывается почтительно. Зеленского величает Владимиром Александровичем. Пригожин разговаривает с украинскими вояками на одном языке, он видел и нары, и окопы. Он как бы свой.

Правда, в России раздаются голоса – «замирение» будет губительным для нас, поскольку оставшаяся часть Украины вступит в НАТО. И таким образом враждебный Запад приблизится совсем уже вплотную к России. Он обязательно развяжет третью мировую войну. Поэтому надо брать Киев.

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