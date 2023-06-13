В любом расследовании самое главное – не выйти на самого себя

Интересным трендом прошедшей недели стала активизация дискуссий об ответственности Польши в подрыве «северных потоков». Даже в уничтоженном состоянии они продолжают выступать в качестве раздражителя для европейских элит

Конфликт политических элит Германии и Польши становится все более явным и бескомпромиссным. Стороны начинают использовать в информационной борьбе все имеющиеся поводы. Одним из таких поводов стало расследование Германией обстоятельств подрыва «северных потоков» в сентябре прошлого года.

Вполне понятно, что Германия не может прямо обвинить США в уничтожении своей собственности (а «Северный поток-1» наполовину принадлежал немецким инвесторам). Подтверждение журналистского расследования Сеймура Херша следователями поставит перед немецкими элитами вопрос о том, как реагировать на действия США дальше. Дипломатический конфликт с Вашингтоном в таком случае был бы неизбежен, а Германия к нему не готова.

А вот аккуратно «прищемить хвост» польским шавкам немецкая элита вполне способна. Поэтому со стороны результаты немецкого расследования воспринимаются как попытка Берлина перейти в контрнаступление на польском фронте. Особенно после прошлогодних унижений со стороны Варшавы и ее англосаксонских собственников:

— особо наглого выдвижения претензий сразу на 1,3 триллиона евро репараций,

— упреков в недостаточной поддержке вооружениями Украины,

— претензиях из-за вмешательства в польскую судебную реформу,

— блокировке поставок газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа».

Прошлый год был тяжелым для Олафа Шольца – сказался недостаток политического опыта. Часть негатива перешла и на текущий год: по итогам первого квартала Евростат зафиксировал скатывание экономики Германии в рецессию, которая является прямым следствием блокировки поставок энергоресурсов из России. Все это приводит к постепенной утрате внешнеполитической субъектности «Старой Европы».

В самой Германии фиксируются интересные социологические трансформации. Рейтинг правящей коалиции – СДПГ + «зеленые», – ушел к уровню 32% (СДПГ – 19%, «зеленые» – 13%). Позиции ХДС/ХСС подросли до 28%. Однако на второе место по уровню поддержки граждан выходит уже не СДПГ, а правая партия «Альтернатива для Германии» с 20% рейтингом доверия. Продолжения падения рейтингов собственной партии Олаф Шольц допустить не может – это несет риски раскола правящей коалиции с последующим поражением СДПГ на гипотетических досрочных выборах в Бундестаг.

Но восстановление внутренней и внешнеполитической субъектности необходимо начинать со своего ближайшего окружения. «Публичная порка» Варшавы и рассматривается Берлином как инструмент повышения управляемости ЕС. Для простого самосохранения этого геополитического проекта принципиально важно обеспечить подконтрольность восточноевропейских столиц «Старой Европе» – Германии и Франции. Нынешняя ситуация, при которой они по существу курируются из Вашингтона, но при этом ждут финансовых дотаций от Берлина, неприемлема.

Будучи ключевым донором Европейского союза Берлин вполне способен переложить свои экономические проблемы на всех остальных участников – через резкое сокращение дотаций «новым странам». Данный процесс уже был запущен несколько лет назад, что сильно не понравилось восточно-европейским элитам.

В поисках новых спонсоров Польша вполне ожидаемо втянулась в обслуживание американских и британских геополитических интересов на европейском полуострове. И также вполне ожидаемо (как это уже не раз случалось в предыдущие периоды перед разделами Польши) не заметила, как перешла немецкие «красные линии». Ведь вопрос исторической ответственности за события 1939-1945 годов – очень болезненный для западной части Германии. А потому и постоянное педалирование темы репараций со стороны Варшавы не могло не вызвать ответной реакции.

Немцы искренне считают, что все и всем уже компенсировали. А если Варшава в очередной раз пытается поставить вопрос о более чем триллионных репарациях, то это должно идти в пакете с пересмотром вопроса западных границ Польши – провинций Шлезиен, Ост-Поммерн, Ост-Пройсен, и «вольного города» Данцига, – как минимум.

Подогревает конфликт Германии и Польши и идеологический аспект: правящая партия Польши «Право и справедливость» занимает крайне консервативную нишу, подталкивающую Варшаву к постоянным пикировкам с евробюрократами.

Неслучайно, что симпатии Берлина в предстоящих осенью польских парламентских выборах на стороне оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска. И нанести ряд ударов по внутриевропейской политике Варшавы сейчас – это облегчить оппозиции борьбу с партией власти осенью. К выборам политизация в СМИ подрыва «северных потоков» и общего формата взаимодействия Варшавы с Евросоюзом должна достичь новых «информационных» пиков.

Не исключено, что Берлин попытается сформулировать собственные претензии по поводу использования территории Польши для организации взрывов. Наиболее логичным вариантом является требование компенсации немецким энергокомпаниям за потерянные доли в «Северном потоке-1» (порядка 5 млрд. евро). Тем более, что, по версии следствия, ответственность за организацию взрывов несет некая мифическая украинская повстанческая группа, которая не связана с официальным Киевом. Но тогда появляется простой вопрос – а с кем связана эта группа, если она вела подготовку терактов на территории Польши? Получается, что с Варшавой. Немецкое следствие и будет раскручивать эту версию.

Для внешних наблюдателей все происходящее кажется абсурдом, особенно на фоне американских инсайдерских расследований. Но у «виртуальной» политики есть свои законы жанра. Официальный Вашингтон был вынужден хоть как-то опровергать статью Сеймура Херша, и в ход пошло немецкое фейк-расследование. Однако возник «дефект исполнителя» – вместо того, чтобы свалить всю вину на неких украинцев и замять дело, Берлин решил ударить по Варшаве.

Теперь Вашингтону нужно решать вопрос компенсации потери газопроводов Берлину. Либо уже совсем откровенно поддерживать Варшаву в конфликте с Германией. Что вполне реально может привести к реанимации идеи «разноскоростной Европы» и потере восточно-европейскими карликами немецких дотаций.

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