Группа Jusan как точка сборки Нового и Старого Казахстана 16.06.2023 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 54 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о возвращении активов в казахстанскую юрисдикцию Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Власти Казахстана вернули Jusan Bank в казахстанскую юрисдикцию Для Казахстана коридор «Восток-Запад» останется младшим партнером «Север-Юг» У возвращенного в Казахстан Jusan Bank ликвидными оказались лишь менее половины активов Платные дороги: радость чиновникам и печаль людям Грузы ускоряются, а надо еще быстрее