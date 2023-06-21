Акимам нужен механизм экстренного реагирования 21.06.2023 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 475 0 Аким Каскелена Аскар Мукашев о процедурах работы местных органов государственного управления Похожие материалы: Парламент утвердил для прокуратуры механизм возврата выведенных из Казахстана активов Сухие молочные смеси от казахстанских производителей признаны в мире Как обезопасить людей от бродячих собак? «Развитие регионов – целостность страны». «Казахизация vs интеграция. Почему этнополитика в РК буксует, и какой она должна быть в идеале?». «Что происходит в бизнес-империях богатейших казахстанцев». «Золотые» дороги Казахстана» Чтобы не повторилась трагедия «Семей орманы», казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге