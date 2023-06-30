«Большая перезагрузка. Алматы превращается в город международного уровня», «Может ли в Казахстане появиться своя версия Пригожина?»

Сетевой Казахстан 30 июня 2023г.

QMONITOR.KZ . «Большая перезагрузка. Алматы превращается в город международного уровня» — Южная столица переживает этап кардинальной трансформации. Как говорит аким мегаполиса Ерболат Досаев, «наша самая большая цель — сделать Алматы комфортным и безопасным городом международного уровня с конкурентоспособной экономикой». Для достижения этой цели приняты все необходимые программные документы, а также утверждена и реализуется целая серия «дорожных карт» по развитию города.

CARAVAN.KZ . «Детская жестокость в Казахстане: почему она проявляется все чаще» — Почему в наше время случается такое, когда несовершеннолетние дети проявляют жестокость в отношении к животным, и может ли такая жестокость в детстве в будущем привести к развитию психических заболеваний?

На эти и другие вопросы корреспонденту Caravan.kz ответила психолог 2-й городской поликлиники Гульнара Дощанова.

Уже несколько случаев детской жестокости привлекли внимание широкой общественности. И во многих из них пострадали и даже были убиты животные. В мучениях умирают кошки, страдают собаки, а также другие братья наши меньшие. И это от рук детей, заподозрить которых в подобном зачастую непросто. Так на днях в СМИ написали о некоторых таких примерах.

AZATTYQ.ORG . «Иранские казахи: переехать на историческую родину стало сложнее, несмотря на безвиз» — Принятое год назад постановление правительства Казахстана разрешает гражданам Ирана безвизовый въезд в страну на срок до 14 дней. Были надежды, что безвиз облегчит миграцию иранских казахов на историческую родину. Но представители казахской диаспоры в Иране говорят, что «это удобно только для туристов, к кандасам отношения не имеет», а получить визу для переезда стало труднее.

LITER.KZ . «Апорт раздора: 15 лет борьбы с уничтожением яблоневых садов в Алматы не увенчались успехом» — 15 лет судов, отмен договоров о передаче земель предыдущими акимами и уничтожение сада семьи Хамраевых пока не увенчались успехом. Даже проверки управления земельных отношений Алматы до сих пор не исполнены, и на их глазах продолжается вырубка яблонь и застройка.

Вместо яблоневых садов — коттеджи и новые горнолыжные курорты, утвержденные правительством, вместо экологии — потеря 70 процентов яблоневых садов за 30 лет. При каждом из акимов наблюдались резкие сокращения яблоневых рощ и приватизация земель из экофонда в частные руки с момента передачи угодий Алматы из области в городское ведение. С 1989 года семья Шарахмета Хамраева выращивала настоящий алматинский апорт, но земли были отобраны и там теперь правит новый владелец — строительная компания ТОО “Тур-Хан” (от Hayat Construction group). И есть уже даже новые постройки. А сады приносили ранее до 12 тонн яблок в год. И несмотря на то, что земли отобрали, семья Хамраевых все равно продолжала ухаживать за садами до 2019 года вместо новых хозяев и госорганов.

EXCLUSIVE.KZ . «Может ли в Казахстане появиться своя версия Пригожина?» — Почему оппозиция никогда не пользовалась массовой поддержкой общества? В лучшем случае это всегда было только сочувствие. В то же время, массовые протесты всегда можно с очень большой натяжкой назвать результатом деятельности оппонентов власти. Возможно, потому, что они очень похожи – ни те, ни другие не знают своего народа, который, в свою очередь, одинаково равнодушен и к власти, и к тем, кто ее критикует.

24.kz. «В Казахстане могут начать списывать кредиты, оформленные мошенниками» — В Казахстане могут начать списывать кредиты, оформленные мошенниками, сообщает корреспондент «Хабар 24». А ущерб пострадавшим гражданам будут возмещать банки в случае, если преступление произошло по вине служб информационной безопасности финорганизаций. Такое предложение озвучили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Соответствующий законопроект планируют внести в Парламент до конца года.

LSМ.KZ . «Зарплаты лесников – одни из самых низких в Казахстане» — Зарплаты работников лесного хозяйства в Казахстане едва достигают 170 тыс. тенге. Об этом LS сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

По информации ведомства, в отрасли остро стоит вопрос повышения зарплат. В министерстве уточнили, что средний оклад работников лесного хозяйства составляет, в зависимости от занимаемой должности, образования и выслуги лет, от 70 тыс. до 170 тыс. тенге. В том числе руководящий состав – от 140 тыс. до 170 тыс. тенге, инженерный состав – от 115 тыс. до 140 тыс. тенге, лесники и лесничие – от 80 тыс. до 120 тыс. тенге.

INFORMBURO.KZ . «Почему алматинский крематорий пока не могут запустить. Даже после завершения строительства» — Строительство здания завершено, коммуникации планируют подвести в третьем квартале 2023 года. Однако для работы крематория не хватает правовой базы.

В декабре 2021 года в Алматы завершили строительство здания первого в стране крематория, но в эксплуатацию объект до сих пор не ввели. Сколько средств выделили на проект, оснащён ли объект оборудованием, почему приостановили строительство и, главное, когда алматинский крематорий начнёт работать?

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.