Правительство не подотчётно Парламенту, депутаты отдыхают 01.07.2023 13:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 229 0 Казбек Бейсебаев о том, почему депутатам приходится отдыхать и о наших национальных интересах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: От управленческих импотентов – к коалиционному правительству Министерская «золотая» малышня должна уступить кресла профессионалам Почему Астана стремится в БРИКС? Айдар Алибаев: «Путин уже не хозяин горы» Для чего Касым-Жомарт Токаев поднял свои вопросы в Туркестане?