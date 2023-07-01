Тяжелые будни легкой промышленности 01.07.2023 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 543 0 Член президиума Ассоциации легкой промышленности Инна Апенко о том, что, если страна что-то не производит, то этого у нее нет Похожие материалы: Летнее лакомство по цене крыла самолёта: мороженое в РК подорожало на 5% за месяц и на 33% за год По «китайской тропе» за низкими кредитными ставками в РК Не все Т9 трлн налоговых льгот бюджета являются льготами – Жамаубаев Повторится ли в этом году дефицит сахара в Казахстане?