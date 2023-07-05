«Токаев призвал ШОС не допустить геополитического разлома между Востоком и Западом». «Оппоненты лишатся всего». «Нефтяная эпоха Назарбаева: не чёрно-белая, не до конца исследованная». «Если бы произошёл взрыв, полгорода взлетело бы на воздух»

Сетевой Казахстан 5 июля 2023г.

TIME . KZ . «Надо держаться вместе» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ призвал Шанхайскую организацию сотрудничества не допустить геополитического разлома между Востоком и Западом. 4 июля он участвовал в заседании Совета глав государств — членов ШОС, которое проходило в онлайн-формате. Председательствовал на заседании и в самой организации в течение года премьер-министр Индии Нарендра МОДИ. А к концу онлайн-встречи годовое управление ШОС по графику перешло к казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву.

«Километры дефицита» — В южных регионах Казахстана, где находится наибольшее количество орошаемых земель, имеется острая нехватка воды. По прогнозам, к 2040 году ее дефицит составит порядка 15 кубических километров в год. Сокращается поступление воды из соседних стран, да еще и из-за прохудившихся поливных каналов половина транспортируемой воды теряется. Проблемы вегетационного периода этого года обсудили во вторник на заседании правительства.

IA — CENTR . RU . Максим КАЗНАЧЕЕВ – ««Оппоненты лишатся всего». Власти Казахстана получили новый инструмент для контроля над чиновниками и бизнесменами» — Сейчас казахстанские власти уже не опасаются, что старая элита сможет вновь пойти на попытку госпереворота. Во всяком случае, правоохранительные органы уже не будут дезориентированы и оперативно смогут подавить возможные протесты и массовые акции. Пока под действие закона попадают активы, конфискованные у Кайрата Сатыбалдыулы, Кайрата Боранбаева, Болата Назарбаева. По ним уже приняты соответствующие судебные решения. По другим представителям старой элиты работа по поиску и конфискации активов пока только ведется. Тем не менее новый закон позволяет подозреваемым в досудебном порядке заключить с государством договор на финансовую компенсацию нанесенного ущерба – и в таком случае они будут освобождены от конфискации.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему у Закона о возврате капиталов двухмесячная задержка?» — Проект закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов» прошел через обе палаты парламента и, судя по всему, лег на стол его инициатору – президенту страны Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Итак, когда закон будет введен в действие? В первую очередь, законопроект принят, а осадок остался – он оказался далеко не столь жестким по отношению к олигархату и клептократам. Основной упор был сделан на государственных служащих высокого ранга, которые могли вывести из страны более 13-миллионов МРП (100 млн долларов США). Кроме этого, нормы нового закона так или иначе позволяют «договориться» потенциальным фигурантам дел о возврате активов с властями.

RATEL . KZ . «Нефтяная эпоха Назарбаева: не чёрно-белая, не до конца исследованная» — В книжную сеть “Меломан” поступила новая книга известного казахстанского журналиста, исследователя нефтегазовой отрасли, постоянного автора портала Ratel.kz Олега ЧЕРВИНСКОГО “Чёрная кровь Казахстана. Эпоха Назарбаева”. Интервью с автором книги стало поводом для разговора о сегодняшнем дне и будущем казахстанской нефтянки — Дело в том, что 19 марта 2019 года, после того как первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о своей отставке, фактически была закрыта большая глава казахстанской нефтянки “Эпоха Назарбаева”. Ведь Нурсултан Абишевич с первого дня руководства суверенным государством понимал, какие возможности сулит для страны и для него “чёрное золото”, что только оно способно стать локомотивом, который вытянет экономику Казахстана из постсоветского хаоса. И одновременно оно, при грамотном разделе нефтяного пирога, станет гарантом независимости страны со стороны крупных держав. Поэтому ни одно более-менее значимое решение в отрасли не принималось без личного одобрения Назарбаева.

AZATTYQ . ORG . ««Если бы произошёл взрыв, полгорода взлетело бы на воздух». О последствиях и причинах аварий на МАЭК и АНПЗ» — Аварии 3 июля на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), а затем и на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) привели к массовому отключению электричества, прекращению подачи питьевой воды тысячам человек в Мангистауской области и городе Атырау, а также остановке работы нефтяных предприятий. Что известно о произошедшем и какова ситуация на текущий момент?

QMONITOR . KZ . «Министра понесло…Есть ли смысл в наращивании количества грантов для студентов?» — 11 июня исполнился ровно год, как главой созданного тогда же нового Министерства науки и высшего образования назначен Саясат НУРБЕК. Чего у него не отнимешь, так это умения зажигательно выступать, фонтанировать идеями. Но насколько они адеватны и просчитаны? Вопрос отнюдь не праздный – нередко, слушая министра, поневоле вспоминаешь бессмертное «Остапа понесло…»… Чем вызвана такая активность Саясата Нурбека, направленная на дальнейшее наращивание и без того огромного количества государственных грантов, которых уже сейчас больше, чем абитуриентов, достойных их получения, а также на «отъём» у населения денег для подержания аппетитов вузовской системы? Чьи интересы он выражает?

«Кенесары Касымов и Есет Котибаров глазами российских чиновников» — В истории казахского народа много белых пятен, связанных с легендарными личностями, среди которых руководители национально-освободительных восстаний Кенесары Касымов и Есет Котибаров. Восполнить эти пробелы учёные Института истории и этнологии им. Ч.Валиханова попытались в том числе с помощью материалов российской периодической печати XIX века, основанных на рассказах чиновников и военных того периода, порой не скрывавших уважение к казахским героям. О наиболее интересных фактах, обнаруженных в архивах, мы попросили рассказать главного научного сотрудника института, доктора исторических наук, профессора Закиш САДВОКАСОВУ.

KAPITAL . KZ . «Эльдар Жумагазиев: Люди берут кредиты, чтобы закрыть другой кредит» — Секретарь партии Amanat, куратор проекта «Қарызсыз қоғам» — «Общество без долгов» рассказал о предпосылках появления программы и ее первых результатах и перспективах — Сколько в стране людей, которые не могут свести концы с концами? А еще есть те, которые попали в ловушку финансовых пирамид или стали лудоманами. Люди берут кредит, чтобы закрыть другой кредит. В итоге – кредитное рабство стало большой социальной проблемой для нашего общества. Это происходит отчасти из-за психологической неготовности людей противостоять «давлению» насаждаемой потребительской культуры.

LITER . KZ . ««Путь убеждения чиновников»: как прошли четыре года Аружан Саин на посту омбудсмена?» — Сама Аружан САИН утверждает, что изначально от должности детского омбудсмена отказывалась. По ее мнению, на тот момент для защиты детей и их прав требовались кардинальные изменения сразу по многим фронтам. В интервью экс-детский омбудсмен подвела итоги четырехлетней работы — Я думала, что короткий путь убеждения чиновников, власти в нужности этих проектов — правильный. Я много им писала о нарастании социальной напряженности, а после январских событий мы в который раз убедились в этом. До детей не доходят положенные им госуслуги, обязательства.

365 INFO . KZ . «Казахстанцы бегут за границу, их сменяют роботы — эксперт о безработице» — Известный предприниматель и глава «Союза перерабатывающей промышленности Казахстана» Марат БАККУЛОВ говорит, что роботизация в условиях специфики рабочей силы в Казахстане, вынужденный шаг. Живые люди уходят — Всех, кто умеет и хочет, — забирает нефтянка. Конкурировать с ними в зарплатах мы не никогда не сможем. Плюс часть трудовых ресурсов начали вымывать Корея и Европа. Более-менее грамотные могут прочитать объявление, купить билет и дернуть на заработки туда. Миллион в месяц, говорят, зарабатывают. Остается сидеть на предпенсионерах или совсем неквалицифированной рабочей силе… Так что остается только роботизация.

TENGRINEWS . KZ . ««В Казахстане гонятся за деньгами, а не за здравым смыслом». Что не так с устройством городов?» — Возможно, многие жители Астаны да и в целом других городов Казахстана замечали, что им некомфортно находиться в той или иной части населенного пункта. Улица может отталкивать внешним видом, неудобно организованной транспортной развязкой, угнетением пешеходов автомобилями, отсутствием мест для отдыха и прогулок. Перечислять можно долго. И, к счастью, в наши дни есть те, кто занимается изучением подобных вопросов. Корреспондент побеседовал с казахстанскими урбанистами и узнал, на что давно пора обратить внимание чиновникам, чтобы сделать города комфортным для жизни.

CARAVAN . KZ . «Официальное признание целительства в Казахстане: чем мы все рискуем» — В то время, когда весь цивилизованный мир уже давно перешел на доказательную медицину, казахстанский Минздрав присылает на рассмотрение профстандарт по традиционной медицине и целительству. Министерство здравоохранения РК намеревается ввести профстандарт для народной медицины, а именно целительства. Это подразумевает, что ведомство в буквальном смысле допускает излечение от болезней с помощью чуда и других инструментов, не имеющих доказательной базы.

ZAKON . KZ . «Самые жестокие убийцы Казахстана: 5 громких дел» — В Казахстане только за прошлый год было совершенно больше 600 умышленных убийств и покушений на убийство. По статистике преступлений в Казахстане жертвами чаще становятся женщины, а преступниками мужчины. Самые громкие преступления за последние 30 лет – в подборке Zakon.kz.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.