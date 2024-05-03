Эксперты требуют проверить КМГ. Черный авторынок стал изощреннее. Большой концерт в память о Салтанат. Гольф-клуб за 19 млрд подарят УДП

Обзор Telegram и Youtube каналов

Ну и неделька выдалась: что не сообщение – то скандал. Telegram и Youtube-каналы только успевали выдавать новости: бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин утверждает, что сам подал в отставку. Он, конечно, поблагодарил Президента, но о своих планах говорить не стал. Бывший начальник полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев осужден на 11 лет за изнасилование. Задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева, судя по комментариям, стала для многих неожиданностью. Сообщение о сотруднике полиции Ратбеке Жузееве, который свел счеты с жизнью в Туркестанской области и в предсмертной записке обвинил в своей гибели начальника публиковали вместе с новостью о суициде сотрудника прокуратуры Павлодарской области.

А страна все-таки выдохнула – закончились масштабные наводнения. Но уровень воды продолжает расти на реке Урал в Атырауской области.

Фото/didarmedia.kz

На 30 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составлял 141 кубометр в секунду. А «потопленцы» со слезами на глазах осматривают свои дома и молятся на власть – в ожидании компенсаций.

И да, в Казахстане в мире и согласии проживают 53 наций и народностей, и никто это согласие просто так отдавать на поругание не собирается – пишут телеграмеры, говоря о попытках неких сил расколоть казахстанское общество. «Мы разные, но мы равные», «Наша сила в единстве!», — под такими лозунгами страна дружно, в том числе и соцсетях, отпраздновала 1 мая — День единства народа Казахстана, день трудящихся.

А в топе новостей каналов по-прежнему суд над Бишимбаевым, судебные иски против известных блогеров и журналистов, и коррупционные скандалы. В главных новостях «телег» закрепилось и обсуждение пересмотра договоров ОСРП с крупными нефтяными компаниями мира. Пришло время!

ТШО, NCOC и KPO – это мегалодоны!

Байдильдинов. Нефть – 1 986 подписчиков на этой неделе

Экономист Олжас Байдильдинов предложил провести заседание в Парламенте по вопросу бюджета ТШО на Проект будущего расширения (ПБР), а уполномоченным госорганам начать расследование в отношении руководителей КМГ, причастных к необоснованному росту затрат.

Экономист не раз выступал с анализом ситуации, но его будто «в упор» не слышат. Недавно его потрясла новость о том, что «Американский ExxonMobil вложит в Гайану 12,7 млрд. долларов».

«Даже Гайана опередила Казахстан. Позор нашей нефтяной отрасли?», — восклицает телеграмер.

Фото/outlooktravelmag.com

Гайана – очень маленькая страна с населением 800 тысяч человек, территориально схожая с Карагандинской областью. И эта страна, пишет автор, показывает чудеса по отстаиванию национальных интересов в отношениях с западными нефтяными компаниями. Телеграмер предлагает краткую справку: нефтяной блок Whiptail расположен на шельфе (морской), ExxonMobil планирует вложить туда $12,7 млрд, добыча начнется через три года. Добыча «на полке» ( т.е. стадия максимального уровня добычи) будет составлять 250 тыс. баррелей в сутки.

«Четыре года назад Гайана вообще не существовала на нефтяной карте мира. Ее добыча составляла около 60-70 тысяч баррелей в сутки – это как среднее месторождение в Атырауской, Актюбинской или Мангистауской областях. После ряда обнаружений на шельфе, страна планирует добывать в ближайшее время более 1,3 млн б/с. Для сравнения: в Казахстане добывают ~1,7 млн б/с!», — пишет экономист.

После обнаружения существенных запасов углеводородов власти потребовали изменения условий контрактов с американскими компаниями.

«А их добыча «на полке» 250 тыс. баррелей в сутки — это около 12,5 млн тонн в год. Как что? Правильно! Как дополнительная добыча после Проекта Будущего Расширения Тенгизшевройла, в котором 75% принадлежат американским Chevron и ExxonMobil.

Шельфовое месторождение априори дороже «сухопутного», но на проекте будущего расширения с 12-13 млн тонн дополнительной добычи в год консорциум, якобы, потратит $48,5 млрд, да еще и с огромным запозданием…», — объясняет автор.

Он утверждает, что ПБР ТШО «имеет кратно завышенный бюджет относительно других проектов того же ExxonMobil в мировом масштабе».

«И не нужны песни про «аномально высокое пластовое давление», «запредельные температуры и содержание серы». Казахстан должен пересмотреть контракты! И хватит называть их китами. Киты — миролюбивые млекопитающие. Консорциумы по Тенгизу, Кашагану и Карачаганаку — это акулы или, точнее, мегалодоны, которые давно вымерли на нашей планете, но в Казахстане они почему-то сохранились. Мясо акул ядовито, что более подходит под последствия жесткой национализации месторождений», — заявил эксперт.

КМГ владеет 20% в ТШО, а телеграмер делает два вывода: либо руководство КМГ не может, либо руководство КМГ заинтересовано. Поэтому эксперт предлагает уполномоченным госорганам начать расследование в отношении руководителей КМГ, причастных к необоснованному росту затрат. Он предполагает, что «КМГ» потратил/допустил расходование госсредств, которые будут недоплачены в госбюджет в результате вычетов на амортизацию, либо после возмещения расходов продаваемой нефтью. Речь идет, примерно, о 2-4 млрд долларах!

Также в рамках расследования автор ТГ предлагает пригласить в качестве свидетелей бывшее и нынешнее иностранное руководство ТШО, провести в Парламенте заседание по бюджету ТШО на ПБР, расширить состав Нефтегазового совета при Президенте РК, включив в него уважаемых и независимых нефтяников и экспертов.

«Республика должна четко обозначить: мы считаем реальные и обоснованные расходы не выше $20 млрд — все остальные затраты не будут возмещаться или идти в зачет налоговых платежей. Необходимо пересчитать их налоговые и другие платежи. «КазМунайГаз» не отстаивает в должной мере государственные интересы в крупнейшем нефтегазовом проекте страны. Долю КМГ в ТШО необходимо передать в ТОО «PSA», где новая команда управленцев во главе с Бекетом Избастиным, четко продемонстрировала намерение Казахстана к справедливому и прозрачному взаимодействию с NCOC и KPO, предъявив в Международный арбитраж иски на $16,5 млрд», — пишет автор ТГ.

По его убеждению, нужно также обязать консорциумы ТШО, NCOC и KPO перейти на правила закупок и площадку АО «ФНБ «Самрук-Казына» — «это окажет мощнейший толчок к реальному развитию отечественных производителей и нефтесервисных компаний».

Ну и еще цифры для «задумайтесь». Автор ТГ приводит данные для любознательных:

$1,5 млрд стоило построить самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу.

$6 млрд — бюджет строительства Большого адронного коллайдера.

$12,7 млрд — бюджет шельфового месторождения в Гайане с добычей 250 тыс б/с.

$48,5 млрд – якобы, «тратит» Тенгизшевройл на сухопутное месторождение с готовой инфраструктурой на точно такое же количество добычи нефти…

«Бюджет проекта будущего расширения ТШО — это 33 Бурдж-Халифы или 8 Больших андронных коллайдеров! Считаю, настало время для пересмотра контрактов и бюджетов консорциумов ТШО, NCOC, KPO», — уверено заявляет известный экономист.

«Я стану известной…»

ORDA – 156 266 подписчиков на этой неделе

Эти пророческие слова Салтанат Нукенова сказала незадолго до своей страшной гибели. Сейчас в Казахстане создан Фонд ее памяти. Это начинание будет отмечено благотворительным концертом, об этом сообщает Telegram-канал «ORDA».

«Количество желающих купить билеты уже достигло 10 тысяч человек. Информация о концерте появилась в инстаграме фонда. По словам организаторов, их поддержали многие казахстанские артисты», — сообщают авторы.

Концерт пройдёт 15 мая — в день рождения погибшей девушки. Как пишут телеграмеры, все собранные средства пойдут на помощь жертвам бытового насилия. Фонд памяти Салтанат Нукеновой организовал ее брат. Фонд работает, чтобы помогать жертвам насилия и жестокости в семье.

Между тем, ТГ «КазТАГ» сообщает, что более 51 тысячи подписей собрала петиция к Президенту Токаеву о проверке доходов семьи обвиняемого в убийстве Салтанат — Куандыка Бишимбаева. Общественность считает, что происхождение имущественного состояния и активов членов семьи и родственников Бишимбаева носит коррупционный характер. За месяц петиция собрала 51 638 голосов.

На просторах «телеги» также активно обсуждается отказ прокуратуры от обвинения в отношении подсудимого Байжанова – теперь его считают виновным в сокрытии особо тяжкого преступления. А также интервью российского блогера Натальи Грейс с родителями Бишимбаева. Попытки Грейс как-то оправдать Бишимбаева и обвинить брата погибшей Салтанат в корысти, вызвали возмущение практически у всех авторов Telegram и Youtube-каналов.

Фото/youtube.com

Напомним, после трехдневного перерыва, суд вчера, 2 мая продолжил работу. В ходе прений сторон стали известны еще более ужасающие подробности извращенного убийства красивой молодой женщины.

Есть ощущение справедливости?

Шаталканал – 3 470 подписчиков на этой неделе

Депутат мажилиса Парламента Никита Шаталов в своем авторском Telegram-канале отмечает гражданский успех в борьбе с насилием над женщинами и детьми. Но новости о приговорах по резонансным делам, связанным с насилием по отношению к женщинам, появляются одни за другими.

«Осужден охранник из бара, известный в Алматы фотограф, экс-начальник полиции Талдыкоргана. Некоторые дела тянулись долго, в том числе из-за тех, кто должен был их расследовать. Показательно недавнее убийство в Караганде, (где муж зарезал жену): полиция была слишком доброжелательна к подозреваемому…», — перечисляет автор.

Верховенство закона, о котором часто говорит Президент — важная часть демократических перемен, отмечает телеграмер. Оно формирует в обществе ощущение справедливости: наказание должны получать все без исключения, вне зависимости от статуса и привилегий. Именно этим объясняется повышенное внимание к суду над Бишимбаевым — он уже единожды избежал строгого наказания.

«В справедливом Казахстане не должно быть страшно быть женщиной, не должно быть опасно становиться успешным предпринимателем. А сограждане не должны терять голову, получая власть, становясь министрами или акимами. Люди должны быть уверены, что казахстанский суд в любом случае встанет на сторону потерпевшего», — пишет депутат, считая, что такая тенденция уже есть.

Правоохранительная и судебная системы — это огромные живые организмы, которые будут эволюционировать под давлением главы государства, парламента и общества, убежден автор ТГ.

«Наше общество после тяжелой личной трагедии отдельных людей получает огромный урок, как быстро можно добиваться гражданского успеха сообща», — резюмирует автор.

Серый авторынок покачнули

Казахский чуваш – 14 895 подписчиков на этой неделе

Телеграмер Кирилл Павлов убежден, что с каждым годом черный рынок автомобилей в Казахстане становится все более изощренным и криминально организованным.

«Очередной скандал на китайской границе пытаются отчаянно замять – там давят на чиновников всех мастей и уровней. Даже страшно представить, кто руководит всем процессом, хотя примерно-то ясно…», — загадочно пишет автор Telegram-канала.

Года три назад, продолжает он, на «западе страны буйствовали банды по ввозу российских автомашин, из которых более половины были с арестами залогами или вообще в розыске. В том бардаке не составило труда оформить авто на тогдашнего министра Тургумбаева». Новость о его задержании, напомним, на этой неделе в миг облетела все «телеги».

Автор пишет, что сейчас всплывает другая, новая схема – под видом «Евро5», в страну завозят грузовики стандарта Евро-2, «при этом ставят муляжи оборудования и делают вид что всё «ок». Портят экологию, откровенно обманывают государство, разводят людей».

«Опять всплывает «сертификация» и нехороший запах, связанный с этим словом. А если добавить «границу» — то и вовсе «запашок». А там ещё и какие-то мутные лаборатории.

Наверное, надо опять ехать и разбираться — общественный контроль там не помешал бы», — заявляет журналист, который, к слову, является и основателем Telegram-канала ФБРК.

Замах назад

PROTENGE – 29 216 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал публикует очередную информацию для размышления: бессмысленный гольф-клуб в Щучинске подарят управлению делами Президента.

«Непонятно, почему мы должны содержать лакшери-объект за свои деньги?!», — удивляются телеграмеры.

Началось все с того, что в конце прошлого года нацкомпания «QazaqGaz» решила, что подарит 100% акций своего АО «КазМунайГаз-Сервис NS» фонду «Астана-20». И у «КазМунайГаз-Сервис NS» в собственности находится тот самый гольф-клуб в Щучинске. По данным ТГ в его строительство вбухали – внимание — 16 млрд тенге! Сейчас актив оценивается в 19 млрд тенге.

Авторы сообщают, что с 2017 года гольф-клуб не раз пытались продать в частные руки и после безуспешных попыток решили подарить фонду «Астана-20».

«Этот фонд с уймой имущества принадлежит управлению делами Президента (УДП). Фактически лакшери-объект переложат из одного государственного кармана в другой. То есть гольф-клуб останется висеть на шее у всех казахстанцев, потому что УДП функционирует на деньги госбюджета», — пишут телеграмеры.

Авторы раскопали еще одни данные и пришли к любопытному выводу. В январе и феврале текущего года «КазМунайГаз-Сервис NS» решил выпустить акций на 370 млн тенге и продать их своему единственному акционеру — нацкомпании «QazaqGaz».

«Это может означать, что НК «QazaqGaz» накачивает «КМГ-Сервис NS» деньгами перед тем, как подарить управделами Президента», — подкинули тему для антикора журналисты.

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