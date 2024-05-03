«Казахстан, ЕАЭС, санкции: что мы потеряли, а что приобрели?». «Казахстан идёт к триязычию». «Как кыргызы, узбеки и казахи будут делить воду». «По поводу задержания экс-министра МВД Ерлана Тургумбаева»

Сетевой Казахстан 3 мая 2024г.

SPIK . KZ . «Казахстан, ЕАЭС, санкции: что мы потеряли, а что приобрели?» — Скоро, в конце мая, исполнится 10 лет со дня подписания в Астане договора о создании Евразийского экономического союза. В последнее время тема ЕАЭС редко появляется в информационном поле Казахстана, хотя ещё относительно недавно она была одной из центральных. Чем это можно объяснить? Насколько устойчивым выглядит данное интеграционное объединение в современных условиях? Какое будущее его ждет? На эти вопросы отвечает политолог Замир КАРАЖАНОВ — Несмотря на западные санкции в отношении России, которые накладывают ограничения на торговлю с ней отдельными видами товаров, и на риски вторичных санкций, до сего дня ни одно из государств-членов объединения не озвучивало планов по выходу из ЕАЭС. Это позволяет говорить о том, что союз сохраняет как свою привлекательность для его участников, так и стабильность.

OCTAGON . MEDIA . «Казахстан идёт к триязычию» — В Казахстане вынесен приговор очередному блогеру, пытавшемуся обрести популярность за счёт разжигания розни. Алмаатинка получила два года за пренебрежительные высказывания о казахском народе и языке. До этого свои сроки заработали хулители русского языка. Однако последние заявления президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА о недопустимости «истерии» вокруг сложной социальной темы касаются не резонансных приговоров, а реализации начатой его предшественником программы. Идею о необходимости достижения триязычия впервые высказал в 2004 году бывший казахстанский президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ — «Новое поколение казахстанцев я хотел бы видеть трёхъязычным – свободно владеющим казахским, русским, английским языками. В этом один из залогов конкурентоспособности государства, экономики и нации».

FORBES . KZ . «Ничего личного, только бизнес: большой опрос CEO казахстанских компаний» — В этом году «PwC Казахстан» совместно с Forbes Kazakhstan представляют результаты 12-го казахстанского выпуска опроса первых руководителей крупнейших компаний мира, проводимого в рамках 27-го глобального проекта PwC CEO Survey. 4702 лидера из 105 стран приняли в нем участие, в том числе 60 – из Казахстана. Казахстанские руководители бизнеса продемонстрировали более оптимистичные ожидания роста мировой экономики (60% опрошенных), чем их коллеги из других стран (38%). В Казахстане лишь 18% респондентов ожидают снижения глобальной экономики (в прошлом году – 37%). Однако даже те, кто верит в рост, все же считают, что он будет умеренным.

KOMMERSANT . RU . «Ваттчасный случай экспорта» — В условиях сокращения поставок в Китай все более значимым покупателем электроэнергии из России становится Казахстан. В январе—марте поставки в республику выросли на 29% год к году, до 977,2 млн кВт•ч, что составило почти 50% всего экспорта из РФ. Аналитики ждут продолжения тенденции, указывая на дефицит электроэнергии в Казахстане из-за роста потребления и износа генерирующих мощностей.

EXCLUSIVE . KZ . «Как кыргызы, узбеки и казахи будут делить воду» — Проблемы водных ресурсов встала в полный рост перед всем миром и Центральная Азия – не исключение. В нашем регионе дефицит воды связан с тремя основными причинами: нарушением круговорота воды, разрушением природных экосистем и загрязнением грунтовых вод. О причинно-следственных нюансах и возможных масштабах катастрофы говорили участники международной конференции в Бишкеке.

CHECK-POINT.KZ. «Еще раз о профилактике экстремизма» — Накануне Первомая Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял председателя КНБ Ермека САГИМБАЕВА. Также в эти дни в нескольких больших городах Казахстана проходят антитеррористические учения, а МВД проводит проверки мест с потенциально массовым скоплением людей, штрафуя некоторые ТРЦ. Что это – обычная работа спецслужб или подготовка к чему-то неминуемому? Давайте немного расшифруем данные, которыми поделился глава Комитета нацбезопасности с президентом страны. Итак, Ермек Сагимбаев, кроме прочего, «доложил о мерах по совершенствованию деятельности Комитета в соответствии с актуальными вызовами и угрозами национальной безопасности». Он также сообщил, что с начала года по материалам КНБ за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 лиц, а еще 13 – задержаны в рамках досудебных расследований.

GOLOS — NARODA . KZ . «Вместо яблонь – ЖК? Как алматинцам не дают возродить сады в предгорьях» — На знаменитых предгорных прилавках близ Обсерватории имени Фесенкова, где по инициативе местных жителей были высажены саженцы ценного сорта яблонь Сиверса, будет построен новый ЖК. Во всяком случае о таких планах заявил представитель собственников, внезапно появившийся прямо во время посадки еще одной партии яблонников. Как сейчас выглядят яблоневые сады, где когда-то выращивали знаменитые Апорты, и почему алматинцы требуют их возврата в коммунальную собственность…

KZ . MEDIA . Досым САТПАЕВ – «По поводу задержания экс-министра МВД Ерлана Тургумбаева» — Задержание бывшего министра внутренних дел спустя два с лишним года после январских событий почти напоминает сценарий с Саматом АБИШЕМ. Тянули резину, чтобы экс-министру в конечном счете предъявить превышение власти и служебных полномочий, как и племяннику первого президента. При этом Самат отделался лёгким испугом и остался на свободе — как результат кулуарных договорённостей. А экс-министру, возможно, повезёт меньше. Ведь после позорного инцидента с племянником Назарбаева, который странным образом вышел сухим из воды, властям надо кого-то все-таки посадить в места не столь отдаленные.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Кто из списка крупнейших казахстанских бизнесменов выделил деньги, чтобы помочь стране справиться с аномальными паводками» — «Курсив» уже сообщал, сколько денег пожертвовали и пообещали пожертвовать крупнейшие бизнесмены (мы насчитали семь таких групп, среди которых есть недропользователи, сырьевики, «диверсифицированные» миллиардеры, но все эти группы похожи тем, что в числе прочего у каждой из них есть собственный банк). За прошедшую после этого неделю «закрепленные» предприниматели в сопровождении ответственного вице-премьера Каната БОЗУМБАЕВА побывали в двух регионах и визуально оценили масштаб предстоящих восстановительных работ.

ORDA . KZ . «Кровь, ужас и безжалостные истязания — гособвинение считает Бишимбаева виновным в убийстве с особой жестокостью» — В суде по делу Куандыка БИШИМБАЕВА, которого обвиняют в убийстве его гражданской жены Салтанат НУКЕНОВОЙ, начались прения сторон. Гособвинитель Айжан АЙМАГАНОВА представила аргументы, почему вина Бишимбаева доказана…

CARAVAN . KZ . «Крыша течет, облицовка падает: жители ЖК «Терра» больше двух лет требуют от застройщика устранить недочеты» — Застройщиком является компания TAU Development, по завершении строительства ее сменило ТОО «Хан Тенгри Service». Жители «Терры» устроили собрание, на которое пригласили районного акима, представителей районной прокуратуры, ГАСК и журналистов. Больше двух лет жильцы не могут добиться от застройщика устранения недочетов.

AZATTYQ . ORG . ««Не хочу уезжать». Уничтоженное паводками село Екпетал и единственная оставшаяся там семья» — Большая вода, которая обрушилась на село Екпетал Актюбинской области в конце марта, разрушила все дома. В населенном пункте до паводков жили десятки семей. Сейчас осталась только одна. Не уцелел ни один дом и на зимовке Жанабаз близ Екпетала. Погибло около тысячи голов скота. Корреспондент Азаттыка побывала в Екпетале и увидела последствия паводков.

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