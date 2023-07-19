«Токаев посетил мечеть Пророка Мухаммеда». «Окриками управлять бюрократическим аппаратом невозможно». «Государство хочет умерить аппетиты операторов мобильной связи». «Модель 100%-но коммерческой медицины показала свою несостоятельность»

Сетевой Казахстан 19 июля 2023г.

TIME . KZ . «Глава государства посетил мечеть Пророка Мухаммеда» — Рабочий визит Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама — мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. 19 июля Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», который пройдет в Джидде.

«Ставка на тариф» — Государство хочет умерить аппетиты операторов мобильной связи. Антимонопольное агентство вышло с предложением отнести их услуги к предметам первой необходимости. Что это значит для любителей поговорить по сотовому телефону? Агентство по защите и развитию конкуренции заявляет, что казахстанцы все чаще жалуются на повышение цен и ухудшение качества их услуг, а операторы перестали бороться за клиентов. Причина, по мнению инициаторов, в монополизации государством рынка сотовой связи.

DN . KZ . «Управление окриками» — В сухом остатке у нас неспособность центральных властей заставить работать непосредственных исполнителей на местах и в ведомствах. Изменить эту ситуацию могли бы свободные выборы акимов, судей, прокуроров. Но, судя по тому, как прошли выборы президента и в парламент, мы не можем ожидать, что Астана пойдет на такой либеральный шаг. Похоже, ТОКАЕВА устраивает позиция, когда он периодически покрикивает на чиновников, а те делают вид, что исправятся. Проблема в том, что окриками управлять бюрократическим аппаратом невозможно. Стране нужны работающие и саморегулирующиеся институты, создать которые можно лишь сотрудничая с обществом, а не всеми способами отодвигая его от «вмешательства в политику».

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Уроки пандемии» — После ковидного карантина и ЧП прошло уже более трех лет. Какие уроки они преподнесли? Модель 100%-но коммерческой медицины, которую до сих пор строит Минздрав при поддержке врачебной элиты, показала свою несостоятельность. Система СЭС после многочисленных реформ показала свою низкую эффективность и высокую коррумпированность. Система подготовки врачебных кадров показала серьезные проблемы. Система закупки лекарств и медицинских препаратов показала свою неэффективность и непрозрачность. Электронные системы здравоохранения и образования показали низкое качество при огромных вложениях. По сути, вакцинация и карантинные меры особого эффекта не дали (подчеркну, что речь идет о короновирусных вакцинах, а не вакцинах вообще).

QMONITOR . KZ . «Жошы-хан и Ленин: кто более важен для казахской истории?» — Нешуточные страсти разгорелись в казахстанских СМИ и соцсетях по поводу открытия в Алматы монумента Александру Невскому, хотя его установили не на публичном месте (в чём городские власти отказали), а на территории православной церкви, где статую увидят немногие. Эта история навеяла размышления в целом об отношении к памяти и к памятникам в современном Казахстане, о том, почему одни знаменитые персонажи прошлого чрезмерно возвеличиваются, а других, напротив, буквально втаптывают в грязь. История любого народа соткана из противоречий, в ней сложно найти однозначно положительные или однозначно отрицательные фигуры. Но все они – часть нашего прошлого, его неразрывная составляющая, и это обстоятельство мы обязаны учитывать при формировании исторической памяти…

FORBES . KZ . «Иностранные инвестиции утекают из Казахстана, как песок сквозь пальцы» — Правительство при планировании использует показатель, который не отражает реальную картину, считают в Halyk Finance. В первом квартале 2023 года валовый приток прямых иностранных инвестиций продемонстрировал высокие результаты. Однако реальная картина движения средств прямых иностранных инвестиций (чистый приток инвестиций за минусом реинвестиций) показывает, что в Казахстане продолжился негативный пятилетний тренд по оттоку иностранных инвестиций из страны. Об этом говорится в обзоре аналитиков Halyk Finance, опубликованном 18 июля.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Как в Африке»: жители 35-тысячного микрорайона в Алматы сидят без воды 10 лет» — В микрорайоне Акжар Наурызбайского района десятки тысяч граждан каждое лето вынуждены выживать без питьевой воды в 40-градусную жару. Местная водокачка принадлежит частному лицу, который ежегодно отключает подачу воды в частные дома. В редакцию «обратилась читательница по имени Анар, которая рассказала о критической ситуации с водоснабжением одного из микрорайонов мегаполиса. Вопрос не решается на протяжении 10 лет, питьевую воду жителям доставляют машиной раз в 10 дней.

TURANPRESS . KZ . «Возможно ли в Казахстане справиться с электросамокатным хаосом? Часть вторая» — Маркетинг продвижения электросамокатов в качестве легитимного городского транспорта, держится на двух основных тезисах – якобы безопасности и удобности их использования, и «безусловной экологичности»… В Казахстане вопрос утилизации электрических аккумуляторных батарей пока «завис» на экспертном уровне и предсказуемо упирается в дефицит инфраструктуры по обращению с АКБ после истечения срока их эксплуатации… Никто добровольно никуда не уйдет. Уж слишком большие деньги уже несколько лет крутятся в этом бизнесе, слушком большая вольница наблюдается там по нынешнее время и слишком влиятельные люди втянуты в его орбиту.

AZATTYQ . ORG . ««Пародия на правосудие». Почему в Казахстан не допускают международных расследователей? Интервью с Хью Уильямсоном» — Нежелание властей Казахстана всесторонне расследовать Январские события и привлечь к ответственности силовиков за гибель 238 человек подрывает приверженность Казахстана этическим принципам и добропорядочности, считает Хью УИЛЬЯМСОН, директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Уильямсон ответил на вопросы Азаттыка. Мы спросили в том числе, почему Казахстан не допускает в страну международных расследователей и могут ли ОБСЕ или ООН расследовать Кровавый январь без согласия казахстанских властей.

LITER . KZ . «Избивали и кормили «бич-пакетами»: семейная пара держала в рабстве инвалида в Актобе» — Трудовое рабство вызывает большую обеспокоенность во всем мире. Большинство таких историй начинается с заботы и неравнодушия чужих людей. Несмотря на то, что информационное поле заполнено новостями о рабстве, казахстанцы все еще попадают в эту паутину. Только за пять месяцев 2023 года зарегистрировано 69 подобных преступлений. Сбежавший из рабства шымкентец Александр Сайдазимов рассказал, какие ужасы и пытки ему пришлось пережить, но на этом его история не закончилась.

ZAKON . KZ . «Неприятные соседи: биологи объяснили нашествие клопов в Алматы» — Алматинцы массово жалуются на нашествие древесных клопов. К слову, так происходило каждое лето, но в этом году они облюбовали еще и квартиры. В КазНИИ защиты и карантина растений корреспонденту рассказали, как в городе борются с этими насекомыми. Однако эти насекомые не считаются вредителями и не опасны для людей.

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