Почему Запад за «Дикого» Армана, зачем нам 834 бронетранспортера и почему стоит посмотреть японский мультик «Сага о Винланде»

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Обзор самых обсуждаемых в казахстанских Telegram-каналах событий уходящей недели