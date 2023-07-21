Почему Запад за «Дикого» Армана, зачем нам 834 бронетранспортера и почему стоит посмотреть японский мультик «Сага о Винланде» 21.07.2023 18:30 Алла ЗЛОБИНА, Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 284 0 Обзор самых обсуждаемых в казахстанских Telegram-каналах событий уходящей недели Похожие материалы: Почему Запад за «Дикого» Армана, зачем нам 834 бронетранспортера и почему стоит посмотреть японский мультик «Сага о Винланде» Силовики проводят мероприятия по разобщению и ликвидации ОПГ «Дикого Армана» Зачем Минздрав занялся изгнанием бесов, почему нам нужны три АЭС, и кто решил выпускать в РК наркотики в промышленных масштабах? Как коррупция искривила крипто-пространство, кто против установки памятника Александру Невскому и какие тайны скрывает дом Армана Байтасова? Почему ждут обвала рубля, а санкции для Казахстана – это ложь для дураков, и кто закрыл дорогу в РК российским звездам?