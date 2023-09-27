Зачем журналист Борейко выпустил 14 передач против АЭС и почему список «иноагентов» вызвал шквал возмущения? 27.09.2023 16:34 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 1877 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Черненький список казахстанских иноагентов», почему из списка дружественных стран России исчез Казахстан? Почему ведомства скрывают, кто вернул Т 151 млрд и зачем американцам биоматериалы казахстанцев? Будет ли Токаев преследовать оппозицию, сделают ли министра экологии Нысанбаева «козлом отпущения», и как будем жить в наступившем периоде глобальных перемен? Чья АЭС нужна Казахстану? Возможно, Маленьких примет Досаева в 2026 году