Зачем журналист Борейко выпустил 14 передач против АЭС и почему список «иноагентов» вызвал шквал возмущения?

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Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах