«Союз Старого Казахстана и Кремля: первые признаки». «Звание – генерал-племянник». «Сложный диагноз. «Голландская болезнь» в Казахстане больше неактуальна?». «Школа в Казахстане: убрать русскую литературу, добавить правовую грамотность»

Сетевой Казахстан 28 сентября 2023г.

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ – «Союз Старого Казахстана и Кремля: первые признаки» — Если среднестатистическому гражданину задать вопрос о внешних рисках для президента ТОКАЕВА, то на втором и третьем месте окажутся Китай и «Коллективный Запад». Но «№ 1» в этом списке – Россия. И здесь не все так однозначно, как может показаться сначала. Каким угрозам подвергается нынешний хозяин Акорды со стороны «северного соседа»? Главный риск со стороны России принято подводить под формулу «Казахстан может быть следующим после Украины». Хотя есть соблазн воспринимать ее как сугубо гипотетическую, но все же здесь есть особые критерии. Наихудший вариант для Токаева и пресловутого «Нового Казахстана» – это если (когда) российский режим объединится с предыдущим казахстанским режимом, тем более, что определенные признаки этого уже проявляются.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Звание – генерал-племянник» — Возбуждение уголовного дела в отношение племянника НАЗАРБАЕВА может стать началом конца насаждаемого в обществе мифа об исключительности семьи одного человека, об удивительных организаторских, предпринимательских и политических талантах носителей известной фамилии: все оказалось примитивно – лишившись властных рычагов, многие из них оказались не у дел. Именно члены семьи Назарбаева завладели самыми лакомыми кусками казахстанской экономики, самыми прибыльными ее отраслями. Принадлежность к клану Назарбаева создавала невиданные, космические возможности…

QMONITOR . KZ . «Сложный диагноз. «Голландская болезнь» в Казахстане больше неактуальна?» — Одной из топовых тем в Казахстане лет десять назад была «голландская болезнь», которая, казалось, всерьёз и надолго поразила отечественную экономику. Сейчас же о ней почти не говорят, что наталкивает на вопрос: а действительно ли страна страдала этим недугом, но сумела ею «переболеть», или же проблема была надуманной? Вячеслав ДОДОНОВ — Тема «голландской болезни» действительно неактуальна для реалий казахстанской экономики, которая ею и не болела. Напротив, годы высоких цен на нефть позволили создать определённый задел, которым экономика и государственные финансы пользуются до сих пор. В частности, максимальных значений достиг объём Национального фонда, трансферты из которого поддерживают не только бюджет, но и многие направления экономической активности в течение последних нескольких лет. Не будь этого, неизвестно, в каком состоянии была бы экономика сейчас.

«Можно ли развязать узел водных проблем в бассейне Аральского моря?» — В этом году исполнилось 30 лет Международному фонду спасения Арала. Результатам его деятельности дали оценку главы государств – членов МФСА на саммите, который прошёл 15 сентября в Душанбе. Выражались президенты дипломатично, отмечая, что организация была и остаётся «ключевым и уникальным региональным институтом взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии в целях улучшения экологической, социально-экономической, водохозяйственной и энергетической обстановки в бассейне Аральского моря». Но и сами руководители стран, и тем более общественность вряд ли удовлетворены тем, к чему она сегодня пришла.

TIME . KZ . «Мы, нижеподписавшиеся…» — Сколько подписей надо собрать под петицией, чтобы её рассматривали в правительстве. В Казахстане законодательно урегулировали порядок подачи петиций. Центральные госорганы, акиматы и маслихаты больше не смогут игнорировать коллективные обращения граждан. Они обязаны взять петицию в работу и дать по ней аргументированный ответ. По сути, гражданам дали больше прав для участия в управлении страной. Но по некоторым вопросам, составляющим политическую основу государства, петиции подавать нельзя. Республиканский уровень (по вопросам, относящимся к компетенции правительства) — не менее 50 тысяч голосов.

«Школы за отдельную плату» — Три года назад наша газета пыталась разобраться, почему ЖК в Алматы растут как на дрожжах, а школы при этом практически не строят. Мы еще раз встретились с чиновниками, которые курируют эту сферу, и узнали, изменилось ли что-то с тех пор. Тогда мы записали два интервью — с теперь уже бывшим руководителем управления городского планирования и урбанистики Алмасханом АХМЕТЖАНОВЫМ (он сейчас под следствием) и с Ляззат ЖЫЛКЫБАЕВОЙ, которая по-прежнему курирует сферу образования в Алматы — С января 2020-го акимат и застройщики подписали 16 меморандумов о сотрудничестве, которые сейчас находятся в исполнении: 11 касались строительства новых школ в общей сложности на 11 030 мест, пять — пристроек к существующим учебным заведениям на 13 055 учащихся. Помимо этого уже сдали в эксплуатацию четыре пристройки возле школ №125, 140, 105 и 65 на 300 мест каждая.

FORBES . KZ . «Школа в Казахстане: убрать русскую литературу, добавить правовую грамотность» — Эксперты, учителя и родители обсудили, каким должно быть среднее образование в Казахстане. Тон разговору задал внештатный советник министра науки и высшего образования Нуркен ХАЛЫКБЕРГЕН, ответивший на названный вопрос так — Школа должна учить самостоятельной жизни. Через среднее звено образования проходит 100% населения РК, а через другие стадии — всего 30-40%. Поэтому, если наша страна хочет быть конкурентоспособной, нам нужно учить детей взрослой жизни. Чтобы по окончании школы они сразу могли уметь зарабатывать, могли сами себя обеспечивать. Вот главная цель школы, на мой взгляд, — обучение навыкам, востребованным на рынке труда, таким как цифровая грамотность, умение работать в команде и проблемное мышление.

SPIK . KZ . «Если в кране нет воды…» — Питьевая вода становится воистину богатством для алматинцев, особенно, живущих в присоединенных к городу Алматы территориях. Напомним, еще в 2014 году были присоединены земли к Бостандыкскому и др. районам города Алматы, ранее принадлежавшие области. Так вот, на этих территориях, в частности на юге Бостандыкского района, многие новоявленные горожане довольствуется тем, что пользуются водой поступающей с рек и речушек. Почему жители Алматы сталкиваются с такой проблемой? Да потому что за этой, многолетней проблемой, стоит нескончаемая череда финансово-бюрократических процедур, которые вроде бы проводились на благо населения, но поскольку имели коррупционную основу, проблема осталась. И даже усугубилась.

365 INFO . KZ . «Реальные причины водного кризиса назвал депутат» — Депутат Болатбек АЛИЕВ заявил, что реальной государственной политикой в отношении воды является ее бездумное разбазаривание. Все знают, для чего создали министерство водных ресурсов? Правильно, решить вопрос дефицита воды, в том числе путем применения водосберегащих технологий. Задачи нового министерства всем понятны, но, похоже, только не министру и не его подчиненным. Спросил, чем и как они мотивируют или будут мотивировать у аграриев внедрение ресурсосберегающих технологий. Никаких стимулов для этого, оказывается, нет. В Министерстве по водным ресурсам, как и в одноименном Комитете, считают, что это вопрос Минсельхоза. Ни у тех, ни у других вообще нет никаких индикаторов для этого. Не значится в приоритете и водосбережение.

ZAKON . KZ . «Депутаты намерены ужесточить ответственность за утечку персональных данных казахстанцев» — На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассмотрят законопроект, направленный на обеспечение безопасности информационных систем и персональных данных граждан в системе «электронного правительства». Корреспондент выяснила подробности у депутата Екатерины СМЫШЛЯЕВОЙ. По данным Мажилиса, данный законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 12 законодательных актов по: определению понятия «нарушение безопасности персональных данных»; наделению уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных функцией госконтроля за соблюдением законодательства РК о персональных данных и их защите; установлению запрета на сбор, обработку бумажных копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами РК.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Политика или экономика? За что домен «Яндекс» недавно блокировали в Казахстане, рассказали в Минцифры» — Девятого августа издание «Медуза» сообщило, что в сентябре ФСБ России получит круглосуточный доступ к данным сервиса такси «Яндекса», в том числе к поездкам за пределами России. В этот же день Минцифры РК приостановило работу домена yandex.kz в Казахстане за то, что интернет-ресурс размещен на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана. На следующий день, 10 августа, компания «Яндекс» заверила власти Казахстана в готовности соблюдать законодательство республики, но попросила продлить сроки переноса их домена на территорию РК. Позже стало известно, что компания также согласилась обрабатывать персональные данные казахстанцев на отечественных серверах. Министерство цифровизации дало компании «Яндекс» отсрочку до 31 декабря на перенос серверов в Казахстан.

LITER . KZ . «Не ловит связь, нет интернета: как село в Павлодарской области отрезали от мира» — Доступ к интернету является стратегически важным вопросом в цифровом развитии страны. Особенно актуально это стало, когда пандемия коронавируса заставила мир перейти в онлайн-режим. А вот жители села Озерное Павлодарской области чувствуют себя «как от мира отрезанные». Как оказалось, здесь не только проблемы с интернетом. В селе Озерное Железинского района насчитывается 256 человек, из них 26 детей. Здесь помимо вопроса со связью есть и другие сопутствующие проблемы: качество дорог желает оставлять лучшего, школа рассчитана на детей до девятого класса.

TENGRINEWS . KZ . ««Найден. Погиб» — это самые страшные слова». Как казахстанские волонтеры ищут без вести пропавших» — В Казахстане ежедневно пропадает около 30 человек. Именно столько в среднем каждый день поступает обращений об исчезновении людей волонтерам движения «LIDER.KZ». Люди с деменцией, дети и просто обычные здоровые взрослые люди в любой момент могут уйти из дома, с работы или школы и бесследно исчезнуть. В такие моменты для поиска все средства хороши, и, к счастью, помимо полиции, есть немало добровольцев, готовых в любое время суток выдвинуться искать пропавшего человека. Основатель движения рассказала с какими случаями иногда приходится сталкиваться волонтерам. Ведь не всегда им удается найти пропавшего живым, а иногда даже натыкаются на случаи, связанные с рабством.

INFORMBURO . KZ . Полина ЧИХИЧИНА — «Шокан Уалиханов – разведчик или учёный? К 165-летию начала его путешествия в Кашгарию» — В 1858 году молодой казахский учёный и офицер царской армии Шокан УАЛИХАНОВ начал свою знаменитую экспедицию в Кашгарию. Звучит как сухая выдержка из учебника, если не понимать исторического контекста: в этой китайской провинции сталкивались интересы Китая, Великобритании и России, и любой европеец, пытавшийся проникнуть на закрытую территорию, мог быть казнён. Прожив в Кашгарии пять месяцев в образе купца под вымышленным именем Алимбая Абдиллабаева, молодой учёный раздобыл бесценные для российской географической науки сведения о населении региона, климате, экономике, государственном управлении и культурных особенностях, составил карту местности.

AZATTYQ . ORG . ««Самое безопасное — просто не быть в России». Год после переезда в Казахстан: страхи и надежды россиян» — Заторы на границе, очереди у центров обслуживания населения, переполненные отели… Год назад Казахстан столкнулся с массовым наплывом россиян, которые спешно покидали родину из-за объявленной президентом «частичной» мобилизации — для пополнения армии, которая вторглась в Украину и понесла там значительные потери. Многие мигранты использовали Казахстан как транзитный пункт, кто-то вскоре вернулся в Россию, но есть и осевшие в стране. Азаттык поговорил с несколькими россиянами, которые решили обосноваться в Казахстане.

CARAVAN . KZ . ««Я не был готов» — какие неписаные правила существуют в Казахстане на удивление иностранцам» — Снимать обувь при входе в жилье принято в азиатских странах, однако для европейцев и американцев это требование зачастую становится сюрпризом. Рукопожатие двумя руками. Более уважительная для казахских мужчин манера приветствия нередко застает врасплох иностранцев, которые привыкли здороваться одной рукой. Еще одна ситуация, о которой зарубежных гостей обычно не предупреждают. На тое принято, чтобы тосты сказали все, включая маленьких детей, и обычно это обязательное действие. При этом многие иностранцы воспринимают предложение сказать тост, как проявление уважения, и благодарны за эту возможность. Нельзя приходить в гости с пустыми руками.

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