Разная философия военного строительства в Центральной Азии 29.09.2023 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 426 0 Политолог Рустам Бурнашев о том, что даже на потенциальные риски приходится реагировать Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Водный вопрос в Центральной Азии и геополитика Ряд документов подписали на саммите глав государств Центральной Азии Токаев представил свое видение направлений совместной работы стран Центральной Азии «Как встретят и что предложат США странам Центральной Азии?». «Западные банки не зайдут туда, где процветают коррупция и непотизм». «Почему казахстанские власти вспомнили о протекционизме». «Нуртас Адамбай считает, что Казахстан должен жить по шариату» Чья АЭС нужна Казахстану?