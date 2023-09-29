Телохранители коррупции 29.09.2023 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 412 0 Денис Кривошеев об избирательности служебной этики и о казнокрадстве как наднациональном проекте Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Возможно, Маленьких примет Досаева в 2026 году Зачем журналист Борейко выпустил 14 передач против АЭС и почему список «иноагентов» вызвал шквал возмущения? Будет ли Токаев преследовать оппозицию, сделают ли министра экологии Нысанбаева «козлом отпущения», и как будем жить в наступившем периоде глобальных перемен? Бесконтрольное распределение бюджетных денег разрушительно как война Развитие туризма нужно форсировать